Julia Mengolini desarmó el verso de Tomás Dente (y de Milei): "El infeliz miente"

Julia Mengolini salió al cruce, desarmó la fake y dejó a ambos en offside

Al día siguiente, Mengolini salió al cruce desde su programa Segurola y Habana en Futurock, y lo hizo sin vueltas. Primero aclaró lo esencial: no volvía de Punta del Este, sino de Rocha, una ciudad uruguaya bastante más tranquila y barata, algo que cualquiera que haya viajado sabe.

Después explicó que estaba escribiendo en un cuaderno, no "camuflada", y tiró una frase que recorrió X de punta a punta: "Si me hubiesen agarrado en un yate en Cancún, bueno… ¡pero esto lo reposteó el presidente Javier Milei!". También apuntó directo contra Dente y lo diferenció de su hermano Fernando: "El Dente infeliz miente. No todos los que nos tomamos el Buquebus volvemos de Punta." Contó además que viajaba con su hija y agradeció que, al menos, no la hubieran fotografiado a ella.

El video del descargo explotó en visualizaciones, y miles de usuarios la bancaron por haber desmontado la operación con calma y datos, mientras otros insistían con que "igual fue al exterior", como si Uruguay quedara en Europa y no a dos horas de barco. Dente incluso salió a responderle a Mengolini por audio (que Ángel de Brito compartió en LAM), pero lejos de rebatirla o de probar que volvía de Punta del Este, confirmó todo lo que la periodista djo: que volvió de Uruguay en Buquebus y que eligió ese destino porque hoy resulta más barato que vacacionar en Argentina.

Peor aún, Dente intentó ponerse del lado del "pueblo", aunque de forma bastante contradictoria viniendo de alguien alineado con un gobierno que ajusta: "¿Y vos qué hacés? Te vas a vacacionar al exterior mientras acá la gente come una vez por día." También dejó claro que no le importaba Rocha, La Paloma o Punta, sino instalar que una periodista que denuncia crisis vacaciona fuera del país: "Yo no dije que estaba en un yate en Punta, dije Punta del Este porque es el destino más conocido, pero igual es dólares, igual es afuera."

Acá hay algo más profundo que una pelea entre panelistas: un Presidente difundiendo información falsa sobre una periodista mientras el país atraviesa uno de los ajustes más duros en años y una provincia incendiada.

Julia podrá caer simpática o no, tiene postura política clara y no juega a la tibieza. Pero esta vez quedó bastante evidente quién mintió, quién armó el relato y quién lo desactivó.

