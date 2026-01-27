Julia Mengolini terminó metida en una guerra política por una foto en el Buquebus, un tuit de Tomás Dente y un retuit de Javier Milei que convirtió una escena común en munición ideológica. Una postal de verano derivó en fake news, escrache y un cruce feroz que mostró cómo se arma relato, quién lo empuja y quién lo desarma.
LOS DOS EN OFFSIDE
Julia Mengolini desarmó el verso de Tomás Dente (y de Milei): "El infeliz miente"
La periodista Julia Mengolini cruzó a Tomás Dente al aire y dejó pagando a Javier Milei tras una foto en Buquebus, un tuit venenoso y un RT presidencial.
Una foto de Tomás Dente y Javier Milei metiendo la cola
Todo empezó en plena temporada alta, cuando muchos argentinos cruzan a Uruguay buscando precios un poco más humanos que los de la Costa Atlántica. En ese contexto, apareció una foto de Julia Mengolini sentada en el Buquebus, con lentes, sombrero y un cuaderno. Nada extraordinario, pero Tomás Dente decidió convertir esa imagen en prueba de cargo.
Desde su cuenta de X, subió la foto y escribió: "Ahí la tenés a @juliamengo volviendo de Punta del Este en Buquebus. Camuflada y con la cabeza baja todo el tiempo. Hacen patria, pero descansan en Punta y garpan en dólares!!! Nunca un Mar Chiquita, nunca un Mar de Ajó, nunca un San Clemente… Nunca." El tuit voló: más de 9.300 likes, 2.475 reposts y miles de respuestas. Pero el verdadero salto de escala llegó cuando Javier Milei lo retuiteó, validando una acusación que no tenía ni un solo dato chequeado.
Ahí ya no era solo Dente: era el Presidente sumándose a un escrache armado con una foto paparazzi. En un país atravesado por inflación, devaluación y más de 35.000 hectáreas de bosque consumidas por las llamas, se usó el tema "vacaciones en dólares" para correr por izquierda a una periodista crítica del gobierno.
Si sos opositor y viajás afuera, sos un hipócrita. Si sos oficialista, es "libertad de elección". En redes aparecieron rápido los insultos de siempre: "kuka pautera", "doble discurso", "vivís del Estado", amplificados por cuentas libertarias. Diario Registrado también levantó el tema y marcó el rol activo del Presidente en la viralización.
Julia Mengolini salió al cruce, desarmó la fake y dejó a ambos en offside
Al día siguiente, Mengolini salió al cruce desde su programa Segurola y Habana en Futurock, y lo hizo sin vueltas. Primero aclaró lo esencial: no volvía de Punta del Este, sino de Rocha, una ciudad uruguaya bastante más tranquila y barata, algo que cualquiera que haya viajado sabe.
Después explicó que estaba escribiendo en un cuaderno, no "camuflada", y tiró una frase que recorrió X de punta a punta: "Si me hubiesen agarrado en un yate en Cancún, bueno… ¡pero esto lo reposteó el presidente Javier Milei!". También apuntó directo contra Dente y lo diferenció de su hermano Fernando: "El Dente infeliz miente. No todos los que nos tomamos el Buquebus volvemos de Punta." Contó además que viajaba con su hija y agradeció que, al menos, no la hubieran fotografiado a ella.
El video del descargo explotó en visualizaciones, y miles de usuarios la bancaron por haber desmontado la operación con calma y datos, mientras otros insistían con que "igual fue al exterior", como si Uruguay quedara en Europa y no a dos horas de barco. Dente incluso salió a responderle a Mengolini por audio (que Ángel de Brito compartió en LAM), pero lejos de rebatirla o de probar que volvía de Punta del Este, confirmó todo lo que la periodista djo: que volvió de Uruguay en Buquebus y que eligió ese destino porque hoy resulta más barato que vacacionar en Argentina.
Peor aún, Dente intentó ponerse del lado del "pueblo", aunque de forma bastante contradictoria viniendo de alguien alineado con un gobierno que ajusta: "¿Y vos qué hacés? Te vas a vacacionar al exterior mientras acá la gente come una vez por día." También dejó claro que no le importaba Rocha, La Paloma o Punta, sino instalar que una periodista que denuncia crisis vacaciona fuera del país: "Yo no dije que estaba en un yate en Punta, dije Punta del Este porque es el destino más conocido, pero igual es dólares, igual es afuera."
Acá hay algo más profundo que una pelea entre panelistas: un Presidente difundiendo información falsa sobre una periodista mientras el país atraviesa uno de los ajustes más duros en años y una provincia incendiada.
Julia podrá caer simpática o no, tiene postura política clara y no juega a la tibieza. Pero esta vez quedó bastante evidente quién mintió, quién armó el relato y quién lo desactivó.
----------------------------------------------------------------------
