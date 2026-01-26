"Me parece feo": Marcela Tauro lapidó a Laura Ubfal tras apuntar contra el nuevo Bendita

Marcela Tauro se disculpó con Marixa Balli

En otro momento del program que salió al aire durante el domingo (25/01) Marcela Tauro sorprendió a los televidentes con un pedido de disculpas para Marixa Balli.

La conductora dejó al descubierto un episodio de desencuentro personal que tuvieron por la invitación que la participante le hizo a la periodista para MasterChef Celebrity.

“Estuve guaranga yo que no le contesté. Le tendría que haber dicho ‘muchas gracias por pensar en mí’”, dijo arrepentida por su comportamiento.

Y sumó más tarde: “Cuando ella me convocó me dijo ‘mirate videos sobre condimentos’, lo único que me faltaba. Le agradezco por haberme tenido en cuenta, es bueno siempre que te llamen”.

