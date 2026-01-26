Si bien hacia fines del 2025 Marcela Tauro dejó en claro que se encuentra enemistada con Laura Ubfal al señalar que durante su participación en Infama se comportaba de mal modo para con la producción del programa, en esta ocasión la cruzó por criticar al nuevo Bendita bajo el mando de Edith Hermida.
NO SE LA DEJÓ PASAR
"Me parece feo": Marcela Tauro lapidó a Laura Ubfal tras apuntar contra el nuevo Bendita
Marcela Tauro cargó contra su colega luego de que por medio de las redes sociales disparara sin tapujos contra el ciclo que sufrió la salida de Beto Casella.
La expanelista de la red social X hizo énfasis en la baja audiencia del ciclo televisivo que sufrió la salida de Beto Casella al expresar: "La caída de Bendita TV". Su comentario no pasó desapercibido y la conductora no se la dejó pasar.
"Entiendo que atrae clicks, pero no me parece de buena eso, dale un poco más de tiempo", señaló y luego sumó: "Ley número uno de la televisión: no se habla de la competencia porque la iluminás. Fue lo que le pasó, le dio luz, venían bajo y Bendita le terminó compitiendo, aunque siempre gana LAM".
Asimismo, sumó molesta con la situación: "Me parece feo estar hablando de un número, cuando tampoco funcionó tu programa". De esta manera aclaró que la relación entre ambas sigue sin levantar vuelo.
Marcela Tauro se disculpó con Marixa Balli
En otro momento del program que salió al aire durante el domingo (25/01) Marcela Tauro sorprendió a los televidentes con un pedido de disculpas para Marixa Balli.
La conductora dejó al descubierto un episodio de desencuentro personal que tuvieron por la invitación que la participante le hizo a la periodista para MasterChef Celebrity.
“Estuve guaranga yo que no le contesté. Le tendría que haber dicho ‘muchas gracias por pensar en mí’”, dijo arrepentida por su comportamiento.
Y sumó más tarde: “Cuando ella me convocó me dijo ‘mirate videos sobre condimentos’, lo único que me faltaba. Le agradezco por haberme tenido en cuenta, es bueno siempre que te llamen”.
