urgente24
MEDIOS Marcela Tauro > Laura Ubfal > Bendita

NO SE LA DEJÓ PASAR

"Me parece feo": Marcela Tauro lapidó a Laura Ubfal tras apuntar contra el nuevo Bendita

Marcela Tauro cargó contra su colega luego de que por medio de las redes sociales disparara sin tapujos contra el ciclo que sufrió la salida de Beto Casella.

26 de enero de 2026 - 12:51
Me parece feo: Marcela Tauro defenestró a Laura Ubfal tras apuntar contra el nuevo Bendita.

"Me parece feo": Marcela Tauro defenestró a Laura Ubfal tras apuntar contra el nuevo Bendita.

Foto: Captura de video YouTube 26/01/2026

La expanelista de la red social X hizo énfasis en la baja audiencia del ciclo televisivo que sufrió la salida de Beto Casella al expresar: "La caída de Bendita TV". Su comentario no pasó desapercibido y la conductora no se la dejó pasar.

Seguir leyendo

Embed - LAS IMPACTANTES DECLARACIONES DE MARCELA TAURO SOBRE UBFAL


"Entiendo que atrae clicks, pero no me parece de buena eso, dale un poco más de tiempo", señaló y luego sumó: "Ley número uno de la televisión: no se habla de la competencia porque la iluminás. Fue lo que le pasó, le dio luz, venían bajo y Bendita le terminó compitiendo, aunque siempre gana LAM".

Asimismo, sumó molesta con la situación: "Me parece feo estar hablando de un número, cuando tampoco funcionó tu programa". De esta manera aclaró que la relación entre ambas sigue sin levantar vuelo.

Marcela Tauro se disculpó con Marixa Balli

En otro momento del program que salió al aire durante el domingo (25/01) Marcela Tauro sorprendió a los televidentes con un pedido de disculpas para Marixa Balli.

La conductora dejó al descubierto un episodio de desencuentro personal que tuvieron por la invitación que la participante le hizo a la periodista para MasterChef Celebrity.

“Estuve guaranga yo que no le contesté. Le tendría que haber dicho ‘muchas gracias por pensar en mí’”, dijo arrepentida por su comportamiento.

Y sumó más tarde: “Cuando ella me convocó me dijo ‘mirate videos sobre condimentos’, lo único que me faltaba. Le agradezco por haberme tenido en cuenta, es bueno siempre que te llamen”.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Incendios fuera de control bloquean caminos y accesos clave

La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche

Reservas matan Riesgo País, apuro por 'el colchón' y el camino pedregoso hacia el crecimiento

El último manotazo de ahogado de El Trece: "Llamaron a muchos artistas..."

La sacrificada vida de Florencia Peña: "Me voy al exterior porque en Mendoza me tengo que bancar que..."

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES