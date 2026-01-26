En El Trece ya no disimulan el fastidio: la tarde está floja, los números no cierran y empieza ese murmullo que antecede a las decisiones pesadas. Laura Ubfal tiró una bomba en streaming, habló de reuniones, dudas y planes B, y dejó flotando una pregunta que hoy recorre los pasillos del canal: ¿hasta cuándo se estira la soga?
"NO SABEN SI LEVANTAR O NO"
Pánico en El Trece: Números que no dan y un conductor al borde de la cornisa
Laura Ubfal destapó el lío en El Trece: ratings flojos, decisiones a las apuradas y un programa que tambalea. Puertas adentro ya piensan cambios importantes.
Tarde complicada en El Trece: Un conductor en problemas y un ciclo que no despega
El foco del conflicto es Benjamín Vicuña con The Balls, que aceptó el desafío de ponerse al frente de un programa de juegos en la franja de las 18.30, que no logró consolidar audiencia y eso, en la lógica feroz de la televisión abierta, es casi una sentencia.
La que puso el tema sobre la mesa fue Laura Ubfal en La Linterna (Bondi Live), y no anduvo con eufemismos: "El Trece está en problemas con The Balls… La verdad que están viendo qué hacer con el programa. No saben si levantar, no levantar". El dato duro que terminó de encender todas las alarmas fue el rating: apenas 1,9 puntos, una cifra que no solo golpea al ciclo de Vicuña sino que deja muy mal parado a Telenoche. Ubfal lo explicó así: "Estamos hablando de las 18:30 y del malísimo rating que le deja, obviamente, a Telenoche, que siempre es la preocupación de El Trece".
En criollo: el problema no es solo The Balls, sino el arrastre negativo que genera sobre el noticiero central, algo que en cualquier canal abierto es pecado mortal. Según los números que circularon esa misma noche, Telenoche apenas alcanzó los 2,9 puntos, un piso bajísimo para un informativo histórico. A eso se suma el contexto de febrero, un mes flojo de por sí, con mucha gente fuera de casa y consumo repartido entre streaming y redes.
Aun así, puertas adentro consideran que estos números son demasiado bajos incluso para temporada baja. Ya probaron estirar Cuestión de peso, correr el horario del programa y retocar la grilla, pero nada funcionó. Fernando Piaggio lo resumió sin maquillaje en El Run Run: "Lo meten a hacer este formato, exponen la figura, y no pegó". Un dato que grafica la apuesta inicial del canal: The Balls tendría más de 40 episodios grabados, lo que muestra que El Trece arrancó confiado. Hoy ese stock parece más un problema que una ventaja.
Bloopers para tapar agujeros y Guido Kaczka como salvador del prime time
Con este panorama, ya se empezó a hablar de reemplazos provisorios. Ubfal contó que el canal evalúa poner al aire un formato llamado Solo para reír, basado en bloopers y videos humorísticos, apuntando al público familiar aprovechando que los chicos están de vacaciones: "Entonces, bueno, lo que están viendo es si ponen un formato que se llama Solo para reír, que son bloopers". Y remató describiendo el desconcierto interno: "Están viendo qué hacer con sus vidas porque no lo tienen claro".
Mientras tanto, El Trece también mira un poco más adelante y prepara su verdadera carta fuerte. Según Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), Guido Kaczka debutaría la primera semana de marzo en el prime time con un formato estilo Got Talent, pensado directamente para competirle a Gran Hermano.
El jurado todavía se está cerrando, pero Abel Pintos estaría muy avanzado, intentaron sumar a Xuxa (dijo que no por compromisos artísticos) y serían cuatro figuras en total. El nombre tentativo del programa sería Lo Mejor de la Familia.
Mientras evalúan qué hacer con Vicuña, ya están armando el tablero para marzo, con Guido y también con Mario Pergolini como apuestas fuertes del canal.
Porque en la tele abierta no hay épica ni paciencia infinita. Se puede ser famoso, respetado y querido, pero si marcás menos de 2 puntos en una franja clave, entrás en zona de riesgo automáticamente. Hoy Benjamín Vicuña está ahí, esperando que los números repunten o que desde Constitución decidan directamente cortar por lo sano.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
Toyota en modo bomba: Yaris Cross abre preventa y amenaza con apropiarse del ranking 2026
Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?
La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche
Infierno 2026: El lunes 26/01 la temperatura podría rozar los 40°C en el AMBA