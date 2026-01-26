Pánico en El Trece: Números que no dan y un conductor al borde de la cornisa

Embed ¡EL 13 EN PROBLEMAS!



Se prende LA LINTERNA de lunes a viernes de 15:30 a 16:30hs con @lauraubfal @FlorCabreraGH y @agus_rey pic.twitter.com/0f2xa2x80V — Bondi (@bondi_liveok) January 22, 2026

Bloopers para tapar agujeros y Guido Kaczka como salvador del prime time

Con este panorama, ya se empezó a hablar de reemplazos provisorios. Ubfal contó que el canal evalúa poner al aire un formato llamado Solo para reír, basado en bloopers y videos humorísticos, apuntando al público familiar aprovechando que los chicos están de vacaciones: "Entonces, bueno, lo que están viendo es si ponen un formato que se llama Solo para reír, que son bloopers". Y remató describiendo el desconcierto interno: "Están viendo qué hacer con sus vidas porque no lo tienen claro".

Mientras tanto, El Trece también mira un poco más adelante y prepara su verdadera carta fuerte. Según Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), Guido Kaczka debutaría la primera semana de marzo en el prime time con un formato estilo Got Talent, pensado directamente para competirle a Gran Hermano.

image El canal analiza reemplazarlo con bloopers mientras prepara el regreso fuerte de Guido Kaczka en marzo. Con Abel Pintos como jurado posible, El Trece apuesta al prime time mientras la tarde sigue en terapia intensiva.

El jurado todavía se está cerrando, pero Abel Pintos estaría muy avanzado, intentaron sumar a Xuxa (dijo que no por compromisos artísticos) y serían cuatro figuras en total. El nombre tentativo del programa sería Lo Mejor de la Familia.

Mientras evalúan qué hacer con Vicuña, ya están armando el tablero para marzo, con Guido y también con Mario Pergolini como apuestas fuertes del canal.

Porque en la tele abierta no hay épica ni paciencia infinita. Se puede ser famoso, respetado y querido, pero si marcás menos de 2 puntos en una franja clave, entrás en zona de riesgo automáticamente. Hoy Benjamín Vicuña está ahí, esperando que los números repunten o que desde Constitución decidan directamente cortar por lo sano.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Toyota en modo bomba: Yaris Cross abre preventa y amenaza con apropiarse del ranking 2026

Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?

La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche

Infierno 2026: El lunes 26/01 la temperatura podría rozar los 40°C en el AMBA