El oro a US$ 5.000 la onza... y ¿dónde están los lingotes de la Argentina?

El aumento del metal ocurre en días de múltiples conflictos, casi todos protagonizados por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“El reciente aumento adicional de los precios del oro y la plata se produjo debido a problemas geoeconómicos relacionados con Groenlandia”, informó HSBC a sus clientes.

La plata también subió, con los precios al contado subiendo +3%, a US$ 106,1 la onza.

##Los analistas de Union Bancaire Privée dijeron: “Creemos que el oro debería disfrutar de otro año fuerte, reflejando la continua demanda de los bancos centrales y de las inversiones minoristas, con un precio objetivo para fin de año de US$ 5.200 por onza”.

##Goldman Sachs prevé que la demanda de oro se ha ampliado más allá de los canales tradicionales. El banco de inversión elevó su pronóstico para diciembre de 2026 a US$ 5.400 la onza, frente a US$ 4.900 anteriores, argumentando que las coberturas contra los riesgos macroeconómicos y políticos globales se han vuelto “rígidas”, elevando efectivamente el punto de partida de los precios del oro este año.

##"Nuestro pronóstico actual sugiere que los precios alcanzarán un máximo de alrededor de US$ 5.500 a finales de este año", dijo Philip Newman, director de Metals Focus. "Es probable que se produzcan retrocesos periódicos a medida que los inversores toman ganancias, pero esperamos que cada corrección sea de corta duración y se encuentre con un fuerte interés de compra".

BCRA

Las compras de los bancos centrales también se mantienen robustas. Goldman Sachs estima que actualmente promedian unas 60 toneladas mensuales, muy por encima del promedio anterior a 2022 de 17 toneladas, y los bancos centrales de los mercados emergentes continúan transfiriendo reservas a oro.

El único banco central que se desprende de su oro es el de la Argentina de Javier Milei.

El valor de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha superado los US$ 8.500 millones a mediados de enero 2026: un stock físico estable de 1,98 millón de onzas troy. Sin embargo, el paradero físico del oro ha sido objeto de disputas legales y sospechas de uso como garantía.

Se han presentado amparos y pedidos de informes judiciales sobre el envío de lingotes de oro al exterior, cuestionando la falta de documentación legal y la transparencia de la operación.

Volviendo a Goldman Sachs, las coberturas contra los riesgos de la macropolítica global, incluidas las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal, se mantendrán vigentes hasta 2026, a diferencia de las coberturas relacionadas con las elecciones que se deshicieron rápidamente después de las elecciones estadounidenses a fines de 2024.

“Suponemos que las coberturas de los riesgos de la política macroeconómica global se mantendrán estables, ya que estos riesgos percibidos (por ejemplo, la sostenibilidad fiscal) podrían no resolverse por completo en 2026”, dijo Goldman.

-------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Incendios fuera de control bloquean caminos y accesos clave

La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche

El último manotazo de ahogado de El Trece: "Llamaron a muchos artistas..."

La sacrificada vida de Florencia Peña: "Me voy al exterior porque en Mendoza me tengo que bancar que..."