Franco Torchia pidió disculpas a Juana Viale y aseguró que le vendieron "pescado podrido"

"Tomé consciencia que al poner esa información, ese vínculo, yo generé hostigamiento, generé angustia, generé dolor en ella en sus afectos cercanos y en su familia", agregó posteriormente y recalcó: "Yo pido muchísimas disculpas a todos y a cada uno de ellos y a cualquier persona de ese núcleo o de otro núcleo que pudo verse visto afectada. Muchísimas disculpas". "Fui objeto de una muy malintencionada maniobra", admitió quien evitó mencionar que su retracción no fue hacia el expresidente sino que únicamente hacia la conductora.

Mirtha Legrand le declaró la guerra a Intrusos tras el rumor de romance entre Juana Viale y Mauricio Macri

Un hecho que no pasó desapercibido hace algunos días fue cuando Mirtha Legrand exhibió su enfado con la prensa cuando se negó a dialogar con Intrusos.

"Mirtha Legrand frena en cualquier circunstancias, siempre les decimos: 'Aprendan las nuevas generaciones de lo que es Mirtha Legrand'", comenzó diciendo el conductor Adrián Pallares.

Y luego reconoció: "Ayer la fuimos a buscar y no solo no bajó la ventana para hablar sino que estaba furiosa. Está furiosa con todo lo que tiene que ver con esas vinculaciones supuestas de Juana con Mauricio Macri".

Fue en ese entonces que le dio pie para el cronista quien sufrió el desplante desde Mar del Plata que señaló que hizo guardia periodística de alrededor de cuatro horas aunque no valió la pena. "Mirtha se enojó con Intrusos", aseguró. "Estábamos solos, único medio trabajando en el lugar", aclaró y señaló que su decisión fue a raíz de la versión que circuló de romance entre el exmandatario nacional y su nieta.

