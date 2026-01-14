Mientras los rumores que vinculan sentimentalmente a Mauricio Macri y Juana Viale explotaban en todos lados, Juliana Awada decidió salir a marcar la cancha con una bronca elegante que dejó a varios descolocados. Lo que dijo no solo apuntó al escándalo del momento, sino que abrió una grieta incómoda sobre cómo se usa la vida privada ajena para hacer rating.
"NO TENGO NADA MÁS QUE HABLAR"
Explotó Juliana Awada y dejó a Mauricio Macri solo frente a Juana Viale: "Es triste"
Juliana Awada rompió el silencio y apuntó contra el supuesto romance entre Mauricio Macri y Juana Viale, en una interna más llena de preguntas que respuestas.
Juliana Awada, entre el dolor privado y el circo mediático
El mensaje de Juliana Awada no llegó por conferencia ni por una entrevista pactada, sino por un texto privado que Tomás Dente leyó al aire en LN+, lo que ya dice bastante sobre el clima que se vivía en ese momento en los medios, con productores, panelistas y redes buscando ordenar el caos. "La gente va a hablar muchas pavadas, es triste que el periodismo sea tan irrespetuoso", dijo Awada sin rodeos.
La frase fue una respuesta directa al ruido que se había generado después de que Franco Torchia en Duro de Domar (C5N) lanzara al aire la versión más picante de todas, cuando aseguró que la ruptura de la expareja presidencial se debería a la nieta de Mirtha Legrand: "La versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale".
En ese contexto, Awada eligió no meterse en el barro del rumor puntual, pero sí dejar claro desde dónde hablaba, apelando a la historia compartida con el expresidente y a una forma de cerrar las cosas que no es la del espectáculo. "Son 16 años de amor y de respeto. Yo no tengo nada más que hablar, es lo que expresé en mi Instagram. Es un momento de pausa que decidimos tomar los dos".
Ahí aparece una palabra clave, "pausa", que no es lo mismo que escándalo, ni traición, ni novela turca, y que se conecta con el posteo que ella misma había publicado en sus redes, donde escribió: "Hay procesos íntimos y personales que necesitan de tiempo, silencio y cuidado, estamos cerrando una etapa".
Pero el punto más fuerte de su descargo no tuvo que ver ni con Macri ni con Juana Viale, sino con su hija Antonia, de 14 años. "Que la gente diga lo que quiera, acá lo importante es lo que nosotros sabemos. Me da pena porque me importa cuidar mucho a mi hija, aunque es una chica madura por su edad y sabe muy bien quiénes son sus padres".
En un clima mediático que suele devorar todo, Awada puso el foco donde más duele, que es en Antonia, y desde ahí se entiende mejor por qué el enojo no fue contra una persona en particular sino contra un sistema que vive del chisme.
La versión que explotó y la separación que ya estaba en marcha
Del otro lado de la historia apareció Juana Viale, que quedó metida en una versión que no solo la involucraba sentimentalmente sino que la ubicaba como posible responsable de una familia rota, algo que en la Argentina todavía pesa más de la cuenta.
Desde sus historias de Instagram, la actriz y conductora fue directa: "Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente".
Y lejos de bajar un cambio, redobló: "Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo".
Para completar el cuadro, cabe recordar que Juana está en pareja con Yago Lange desde hace tres años, y que la separación de Macri y Awada se produjo siete días antes de las fiestas, que venía después de una crisis fuerte ocurrida un año atrás.
Desde el entorno de ambos describieron el clima que rodeó la decisión: "Entre aquel primer distanciamiento de fines del 2024 y la decisión de separarse pasaron charlas con mucho amor y, haciendo hincapié en la maravillosa historia que vivieron juntos, decidieron de común acuerdo separarse y ver cada uno desde su espacio qué es lo que les pasa".
Lo que hubo fue desgaste, tiempo y una relación que ya no daba para más, por más que desde afuera algunos necesiten convertirlo en espectáculo. Y ahí es donde Awada y Viale, cada una desde su lugar, terminaron diciendo lo mismo: que la polémica vende, pero la verdad casi siempre es bastante menos estruendosa.
