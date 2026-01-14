Explotó Juliana Awada y dejó a Mauricio Macri solo frente a Juana Viale: "Es triste"

tweet-2011064437818466755

Ahí aparece una palabra clave, "pausa", que no es lo mismo que escándalo, ni traición, ni novela turca, y que se conecta con el posteo que ella misma había publicado en sus redes, donde escribió: "Hay procesos íntimos y personales que necesitan de tiempo, silencio y cuidado, estamos cerrando una etapa".

Pero el punto más fuerte de su descargo no tuvo que ver ni con Macri ni con Juana Viale, sino con su hija Antonia, de 14 años. "Que la gente diga lo que quiera, acá lo importante es lo que nosotros sabemos. Me da pena porque me importa cuidar mucho a mi hija, aunque es una chica madura por su edad y sabe muy bien quiénes son sus padres".

En un clima mediático que suele devorar todo, Awada puso el foco donde más duele, que es en Antonia, y desde ahí se entiende mejor por qué el enojo no fue contra una persona en particular sino contra un sistema que vive del chisme.

La versión que explotó y la separación que ya estaba en marcha

Del otro lado de la historia apareció Juana Viale, que quedó metida en una versión que no solo la involucraba sentimentalmente sino que la ubicaba como posible responsable de una familia rota, algo que en la Argentina todavía pesa más de la cuenta.

Desde sus historias de Instagram, la actriz y conductora fue directa: "Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente".

Y lejos de bajar un cambio, redobló: "Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo".

Para completar el cuadro, cabe recordar que Juana está en pareja con Yago Lange desde hace tres años, y que la separación de Macri y Awada se produjo siete días antes de las fiestas, que venía después de una crisis fuerte ocurrida un año atrás.

Juana Viale desmintió con dureza y apuntó contra la desinformación mediática. La ruptura de la expareja presidencial venía de una crisis previa, sin terceros.

Desde el entorno de ambos describieron el clima que rodeó la decisión: "Entre aquel primer distanciamiento de fines del 2024 y la decisión de separarse pasaron charlas con mucho amor y, haciendo hincapié en la maravillosa historia que vivieron juntos, decidieron de común acuerdo separarse y ver cada uno desde su espacio qué es lo que les pasa".

Lo que hubo fue desgaste, tiempo y una relación que ya no daba para más, por más que desde afuera algunos necesiten convertirlo en espectáculo. Y ahí es donde Awada y Viale, cada una desde su lugar, terminaron diciendo lo mismo: que la polémica vende, pero la verdad casi siempre es bastante menos estruendosa.

