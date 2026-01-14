La demencia suele relacionarse con la vejez, sin embargo, este no fue el caso de Andre Yarham, un joven que murió por demencia cuando tan sólo tenía 24 años. Su muerte ha conmocionado al mundo. Ahora, se supo que dejó su cerebro a la ciencia. ¿Qué podría significar esto para el futuro de la enfermedad?
"MUY CRUEL"
Murió por demencia a los 24 años y donó su cerebro para ayudar a desvelar secretos de la enfermedad
La muerte de un joven de 24 años con demencia ha conmocionado al mundo. La ciencia tiene su cerebro para comprender mejor la enfermedad.
Persona más joven con demencia
Hay muchas preguntas sobre la demencia, una enfermedad con la que viven 57 millones de personas en el mundo, según la OMS.
Una de las dudas que se encuentran por internet es "¿Se puede tener demencia a los 25 años? Aunque es poco frecuente, el caso de Andre Yarham muestra que hay muchas cosas por saber de esta enfermedad.
Andre se convirtió en la persona más joven con demencia en Gran Bretaña: Fue diagnosticado con demencia frontotemporal un mes antes de cumplir 23 años.
La demencia frontotemporal es un tipo de demencia "poco común" y similar al mal de Alzheimer, "excepto que tiende a afectar únicamente ciertas áreas del cerebro", indica MedlinePlus.
"La demencia frontotemporal se puede presentar en personas hasta de 20 años, pero generalmente comienza entre las edades de 40 y 60 años, con una edad de inicio promedio a los 54 años", agrega.
Es la misma forma de demencia que tiene el actor Bruce Willis.
En el caso de Yarham, la enfermedad se presentó debido a una mutación de proteína.
Donación de cerebro
Los síntomas de demencia en Yarham salieron a relucir en noviembre de 2022, cuando su madre, Samantha Fairbairn, notó por primera vez cambios en el comportamiento y memoria de su hijo.
"Un día fue a la ciudad a comprar algo, o se suponía que debía ir a la tienda, y decidió tomar el autobús", dijo Fairbairn a la BBC.
Según escáneres realizados, el cerebro de Yarham se había contraído inusualmente. Luego, le diagnosticaron demencia.
"La demencia es una enfermedad muy, muy cruel", afirmó Fairbairn. "Y no se lo deseo a nadie."
La demencia le quitó algunas habilidades a Yarham, como el habla, pero no su esencia.
"Una cosa que nunca hizo hasta el final fue quitarle su personalidad, su sentido del humor, su risa y su sonrisa", dijo su madre.
Yarham falleció el 27 de diciembre de 2025 en el hospicio Priscilla Bacon Lodge de Norwich.
Su madre indicó que esperaba que al donar su cerebro a la ciencia se pudiera conocer más sobre esta enfermedad.
"Si en el futuro eso puede ayudar a una familia a pasar unos años más con sus seres queridos, entonces valdrá la pena", destacó Fairbairn.
Comprender mejor la demencia
A propósito de este caso, el neurocientífico Rahul Sidhu ha escrito para The Conversation, cómo la donación del cerebro de Yarham puede ayudar a los investigadores a comprender mejor la demencia.
He aquí parte de lo que ha escrito:
"Los cerebros afectados por demencia en etapas muy tempranas son excepcionalmente raros. Cada cerebro donado permite a los científicos estudiar con gran detalle qué falló a nivel celular y proteico. Si bien las exploraciones cerebrales pueden indicar qué partes del cerebro se han perdido, solo el tejido donado puede revelar el motivo.
Los investigadores pueden examinar qué proteínas se acumularon, qué tipos de células fueron los más vulnerables y cómo la inflamación y las respuestas inmunitarias pudieron haber contribuido al daño. Este conocimiento contribuye directamente a los esfuerzos para desarrollar tratamientos que ralenticen, detengan o incluso prevengan la demencia.
La decisión de la familia de permitir que los científicos estudien el tejido de un caso tan raro y de aparición temprana de demencia frontotemporal podría ayudar a descubrir secretos que podrían guiar los tratamientos para las generaciones futuras".
