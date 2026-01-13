Recién separado, Mauricio Macri ya se estaría mensajeando con una famosa de El Trece

Incluso deslizó algo más fuerte: "en tres meses van a blanquear". No sería un rumor al pasar: habla de una relación en construcción, con proyección y con una estrategia de tiempos pensada.

Macri volvió al juego y eligió una mujer que sabe cómo se maneja el poder

Mientras Awada elige el perfil bajo, la Patagonia y el silencio, Macri decidió ir por otro camino, mucho más ruidoso y cargado de simbolismo, cuando reapareció escribiéndole a una expareja suya, que no es cualquiera sino alguien con décadas de televisión, glamour y memoria colectiva: Graciela Alfano, hoy figura activa de El Trece.

La propia Alfano lo contó en El Diario de Mariana (América TV), sin vueltas ni rodeos, y el estudio quedó mudo. "Quedamos en ir a comer", dijo, y enseguida explicó que no se trataba de un contacto nuevo ni improvisado: "Yo tuve un romance, ya lo he dicho hace varios años, con Mauricio. Y es un hombre que me encanta".

image Mauricio Macri reapareció escribiéndole de madrugada a Graciela Alfano, una diva histórica de El Trece. La cena pactada con ella reabre una historia vieja y genera un nuevo capítulo mediático.

Aunque el detalle que terminó de volver todo surrealista fue el horario: el mensaje de Macri le llegó a las 4 de la mañana, lo que en cualquier otro caso podría ser una anécdota graciosa, pero en este contexto habla de un ex presidente recién separado que decide buscar a una exvedette con la que tuvo historia, en un país donde nada es inocente cuando hay política y farándula.

Mientras Awada queda asociada a un financista internacional y a una nueva vida lejos del ruido, Macri elige una mujer hipermediática, con pasado compartido y con pantalla asegurada, y eso construye un relato que, guste o no, va a ocupar tapas, portales y charlas de café durante semanas.

En una Argentina donde todo es símbolo, esta cena no es privada, es política, es show y es revancha emocional al mismo tiempo. Y Alfano, lejos de ser una espectadora, juega el juego con la lucidez de alguien que sabe exactamente cómo funciona este circo.

