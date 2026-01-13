Recién separado, Mauricio Macri ya se estaría mensajeando con una famosa de El Trece

Mientras Mauricio Macri y Juliana Awada acomodan los restos públicos de una separación que venía cocinándose, una famosa figura de El Trece decidió prender el ventilador y contar que ya concretó una cita con el expresidente. Y lo más picante es que no se trata de alguien nuevo, sino de alguien conocido para el líder del PRO.
Una figura fuerte de El Trece con pasado en común con Mauricio Macri contó que fue invitada a comer por el expresidente, tras su separación de Juliana Awada.
Juliana Awada, Mauricio Macri y una ruptura que venía de largo
El anuncio de la ruptura entre Mauricio Macri y Juliana Awada llegó el domingo 11 de enero, después de 15 años de matrimonio y una convivencia pública marcada por la estética de pareja perfecta, pero puertas adentro la historia venía rota hacía rato y eso lo sabían todos los que siguen el detrás de escena. La propia Awada lo dejó claro en su Instagram cuando pidió respeto y habló de "cerrar una etapa importante de nuestra vida", una frase que dejó entrever que el proceso ya estaba transitado.
Desde los medios, la confirmación de que la separación no fue repentina llegó rápido. En El Run Run del Espectáculo (Crónica TV), Estelita Muñoz afirmó: "no estaban nunca juntos como matrimonio… era una pareja para la tapa". Y Lío Pecoraro, también en ese ciclo, remarcó algo clave: "Esto viene desde antes de la fiesta".
La pieza que terminó de ordenar el rompecabezas la puso Gabriel Cartaña en La mañana con Moria (Ciudad Magazine), cuando explicó con una claridad que incomodó a muchos: "No hay infidelidad. Awada y Macri están separados ya hace un año".
Eso es importante porque mientras el anuncio público fue reciente, las vidas privadas ya venían tomando rumbos distintos. En ese marco aparece el dato que terminó de sacudir la historia: Juliana Awada estaría conociendo a un empresario argentino del rubro financiero que vive en el exterior, según reveló Gustavo Méndez con una fuente que, según él, es "súper chequeada".
Incluso deslizó algo más fuerte: "en tres meses van a blanquear". No sería un rumor al pasar: habla de una relación en construcción, con proyección y con una estrategia de tiempos pensada.
Macri volvió al juego y eligió una mujer que sabe cómo se maneja el poder
Mientras Awada elige el perfil bajo, la Patagonia y el silencio, Macri decidió ir por otro camino, mucho más ruidoso y cargado de simbolismo, cuando reapareció escribiéndole a una expareja suya, que no es cualquiera sino alguien con décadas de televisión, glamour y memoria colectiva: Graciela Alfano, hoy figura activa de El Trece.
La propia Alfano lo contó en El Diario de Mariana (América TV), sin vueltas ni rodeos, y el estudio quedó mudo. "Quedamos en ir a comer", dijo, y enseguida explicó que no se trataba de un contacto nuevo ni improvisado: "Yo tuve un romance, ya lo he dicho hace varios años, con Mauricio. Y es un hombre que me encanta".
Aunque el detalle que terminó de volver todo surrealista fue el horario: el mensaje de Macri le llegó a las 4 de la mañana, lo que en cualquier otro caso podría ser una anécdota graciosa, pero en este contexto habla de un ex presidente recién separado que decide buscar a una exvedette con la que tuvo historia, en un país donde nada es inocente cuando hay política y farándula.
Mientras Awada queda asociada a un financista internacional y a una nueva vida lejos del ruido, Macri elige una mujer hipermediática, con pasado compartido y con pantalla asegurada, y eso construye un relato que, guste o no, va a ocupar tapas, portales y charlas de café durante semanas.
En una Argentina donde todo es símbolo, esta cena no es privada, es política, es show y es revancha emocional al mismo tiempo. Y Alfano, lejos de ser una espectadora, juega el juego con la lucidez de alguien que sabe exactamente cómo funciona este circo.
