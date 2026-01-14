Drean denunció dumping chino de lavarropas y el Gobierno se tuvo que poner a investigar

Dentro del universo de rubros golpeados en la industria, el de los electrodomésticos parece especialmente complicado. Con regímenes de protección que llevaban años activos, la política de apertura a las importaciones que la Casa Rosada dispuso en los últimos meses complicó seriamente las operaciones para los fabricantes radicados a nivel local.

Un ejemplo de ello fue el caso de Whirlpool, empresa que determinó el cierre de su planta en Pilar, Buenos Aires, para reconfigurar su negocio hacia la importación. Con costos de competencia imposible con el exterior, el avance de la oferta extranjera y la inyección exagerada de stock en el mercado generaron la tormenta perfecta para la mayoría de las compañías fabricantes.

Importaciones P Drean denuncia tácticas sucias de China.

Otros casos

Los casos de cierres y despidos se repitieron en el 2025. Al de Whirlpool, con 200 despidos, se sumó la multinacional mexicana Mabe, que en sus instalaciones de Córdoba avanzó con el cierre de 200 puestos de trabajo sobre 900, una reducción agresiva de la planta para poder equilibrar costos y demanda.

Cabe destacar que las consecuencias de estas decisiones ejecutivas no solo repercuten de manera directa en las plantas, sino en toda una red de empresas que conforman la proveeduría de cada fábrica. Eso multiplica los empleos afectados según la complejidad del producto final.

