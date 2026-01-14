La compañía de electrodomésticos nacional Drean denunció formalmente un posible caso de dumping por parte de China en el mercado argentino de lavarropas. En medio de un contexto agobiante para la industria local, la marca apuntó contra las importaciones indiscriminadas a precios de imposible competencia y obligó al Gobierno a abrir una investigación formal.
IMPORTACIONES
Drean denunció dumping chino de lavarropas y el Gobierno se tuvo que poner a investigar
La empresa de electrodomésticos Drean denunció competencia desleal de productos fabricados en China e importados al país. Posible dumping.
Según el Ministerio de Industria y Comercio, Drean denunció el ingreso de “aparatos de lavar ropa de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 13 kilogramos” a bajo costo. Adjunto a la denuncia, el Gobierno recibió una serie de pruebas que motivaron el inicio de la investigación señalada.
Dentro de la Resolución 10/2026 se especificó un crecimiento inusitado de las importaciones de lavarropas chinos al mercado local. Respecto a ello, se destacó a China como el principal productor de dichos aparatos a nivel mundial y se le atribuyó un aumento interanual de la producción del 15% en 2025.
Durante ese año, Argentina pasó a ocupar el octavo lugar en el ranking de compradores globales luego de varios meses ocupando apenas el 1% del producido chino. En concreto, los ingresos de lavarropas importados desde ese país incrementaron un 590%, a la vez que se registró un precio cada vez menor en el puerto de embarque (FOB) según los procesos de importación declarados.
Drean y la industria nacional
El aumento de la importancia relativa de las importaciones objeto de solicitud observada hacia el final del período, tanto en términos absolutos como en cuanto a su participación en el total importado, en condiciones de subvaloración de precios, junto con los indicios de acumulación de inventarios por parte de los importadores, así como la capacidad exportadora de China y las medidas antidumping que debe enfrentar para el ingreso en uno de sus principales mercados, configuran una situación que, en esta instancia, amerita la apertura de una investigación por amenaza de daño importante a la rama de producción nacional, en los términos del artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping, expresó la Comisión Nacional de Comercio Exterior.
Dentro del universo de rubros golpeados en la industria, el de los electrodomésticos parece especialmente complicado. Con regímenes de protección que llevaban años activos, la política de apertura a las importaciones que la Casa Rosada dispuso en los últimos meses complicó seriamente las operaciones para los fabricantes radicados a nivel local.
Un ejemplo de ello fue el caso de Whirlpool, empresa que determinó el cierre de su planta en Pilar, Buenos Aires, para reconfigurar su negocio hacia la importación. Con costos de competencia imposible con el exterior, el avance de la oferta extranjera y la inyección exagerada de stock en el mercado generaron la tormenta perfecta para la mayoría de las compañías fabricantes.
Otros casos
Los casos de cierres y despidos se repitieron en el 2025. Al de Whirlpool, con 200 despidos, se sumó la multinacional mexicana Mabe, que en sus instalaciones de Córdoba avanzó con el cierre de 200 puestos de trabajo sobre 900, una reducción agresiva de la planta para poder equilibrar costos y demanda.
Cabe destacar que las consecuencias de estas decisiones ejecutivas no solo repercuten de manera directa en las plantas, sino en toda una red de empresas que conforman la proveeduría de cada fábrica. Eso multiplica los empleos afectados según la complejidad del producto final.
