Javier Milei busca recorrer el interior y ya tiene otro destino en la mira

Pese a ello, desde el sector libertario santafesino aseguraron que ya existen diálogos con la Municipalidad de San Lorenzo, encabezada por Leonardo Raimundo, para avanzar en la logística del evento.

San Lorenzo, el escenario elegido

De concretarse, sería el regreso de Milei a la región tras su última visita a Rosario en octubre pasado, previa a las elecciones.

image La última vez que el Presidente estuvo en Rosario fue en octubre para el cierre de campaña.

El escenario elegido no es menor: el Campo de la Gloria, frente al Convento de San Carlos Borromeo, es el sitio donde el General José de San Martín libró su único enfrentamiento militar en suelo argentino, marcando el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Distancia de Maximiliano Pullaro

Por su parte, el mandatario provincial mantiene su postura firme, por lo menos hasta la actualidad. El roce con el Gobierno quedó en evidencia ya que, mientras Nación negocia las reformas impulsadas por el Presidente con varios gobernadores, el nombre de Pullaro no apareció en la lista.

La iniciativa podría llegar al recinto entre el 10 y el 11 de febrero. El eje de las conversaciones está puesto en el impacto fiscal del proyecto, especialmente en el artículo 191, que modifica el impuesto a las Ganancias y genera resistencias por su efecto directo sobre la coparticipación y los recursos provinciales.

Sobre ese escenario, el ministro del Interior, Diego Santilli, inició este lunes una serie de encuentro. Primero estuvo con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, y al día siguiente era el turno del de La Pampa, Sergio Ziliotto, pero por cuestiones climáticas se postergó al viernes.

Por su parte, este miércoles, tras una actividad en Chubut por los incendios junto a autoridades de seguridad y el gobernador Ignacio Torres, Santilli mantendrá nuevas conversaciones con referentes provinciales. El jueves cerrará esta primera etapa de gestiones en Mendoza, donde se reunirá con Alfredo Cornejo, cuyos respaldos en ambas cámaras son considerados determinantes.

image Distancia entre el Presidente y el gobernador santafesino.

Si bien Pullaro no rechaza el debate sobre la Reforma Laboral, mantiene su "mirada pyme" aunque la principal exigencia de la administración santafesina es que la Casa Rosada salde la deuda de la Anses con la Caja de Jubilaciones, estimada en más de 1,5 billones de pesos. A su vez, el mantenimiento de las rutas nacionales y retomar obras paralizadas en la provincia.

