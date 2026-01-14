SANTA FE. En medio de las diferencias entre el Gobierno y la Provincia, el gobernador, Maximiliano Pullaro, se refirió a la posibilidad de que el presidente, Javier Milei, pise suelo santafesino en los próximos meses. La visita se llevará en un marco aislante entre ambos mandatarios.
LAS PROMESAS SE CUMPLEN
Javier Milei busca recorrer el interior y ya tiene otro destino en la mira
En medio de los roces con el Gobierno de Santa Fe, Javier Milei tiene previsto visitar la provincia. Cuándo y a qué se debe.
¿Llega Javier Milei a Santa Fe?
Milei tiene en la mira a la provincia de Santa Fe como su próximo destino federal. Desde Casa Rosada la intención es que el mandatario esté en las conmemoraciones por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, que se llevará adelante el próximo 3 de febrero en el histórico Campo de la Gloria.
Esto se alinea con la promesa del libertario de recorrer el interior del país: este viernes estará en el Festival de Jesús María en Córdoba. Por su parte, en cuanto a su posible desembarco en territorio santafesino, ya hubo comunicaciones formales desde la Secretaría General de la Presidencia hacia la correspondiente a la Provincia.
Ante las primeras versiones de que Milei pueda arribar en Santa Fe, el gobernador remarcó que aún no hay demasiadas precisiones, por lo que su presencia está "en veremos".
Pese a ello, desde el sector libertario santafesino aseguraron que ya existen diálogos con la Municipalidad de San Lorenzo, encabezada por Leonardo Raimundo, para avanzar en la logística del evento.
San Lorenzo, el escenario elegido
De concretarse, sería el regreso de Milei a la región tras su última visita a Rosario en octubre pasado, previa a las elecciones.
El escenario elegido no es menor: el Campo de la Gloria, frente al Convento de San Carlos Borromeo, es el sitio donde el General José de San Martín libró su único enfrentamiento militar en suelo argentino, marcando el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo.
Distancia de Maximiliano Pullaro
Por su parte, el mandatario provincial mantiene su postura firme, por lo menos hasta la actualidad. El roce con el Gobierno quedó en evidencia ya que, mientras Nación negocia las reformas impulsadas por el Presidente con varios gobernadores, el nombre de Pullaro no apareció en la lista.
La iniciativa podría llegar al recinto entre el 10 y el 11 de febrero. El eje de las conversaciones está puesto en el impacto fiscal del proyecto, especialmente en el artículo 191, que modifica el impuesto a las Ganancias y genera resistencias por su efecto directo sobre la coparticipación y los recursos provinciales.
Sobre ese escenario, el ministro del Interior, Diego Santilli, inició este lunes una serie de encuentro. Primero estuvo con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, y al día siguiente era el turno del de La Pampa, Sergio Ziliotto, pero por cuestiones climáticas se postergó al viernes.
Por su parte, este miércoles, tras una actividad en Chubut por los incendios junto a autoridades de seguridad y el gobernador Ignacio Torres, Santilli mantendrá nuevas conversaciones con referentes provinciales. El jueves cerrará esta primera etapa de gestiones en Mendoza, donde se reunirá con Alfredo Cornejo, cuyos respaldos en ambas cámaras son considerados determinantes.
Si bien Pullaro no rechaza el debate sobre la Reforma Laboral, mantiene su "mirada pyme" aunque la principal exigencia de la administración santafesina es que la Casa Rosada salde la deuda de la Anses con la Caja de Jubilaciones, estimada en más de 1,5 billones de pesos. A su vez, el mantenimiento de las rutas nacionales y retomar obras paralizadas en la provincia.
Más contenidos en Urgente24
La miniserie de 6 capítulos que la crítica ovaciona y el público devora
El Trece y su mala suerte: Apostó por una conductora y la bombardearon en redes
Salud: El Gobierno anticipa el fin de dos prepagas históricas y problemas en una obra social
Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada
La verdad de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada: Qué contó Ángel de Brito