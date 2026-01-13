urgente24
Epuyen en estado de catastrofe: Vecinos siguen en alerta por evacuación

El Concejo Deliberante de Epuyén declaró el estado de catástrofe mientras, los vecinos, mantienen el alerta por evacuación. Se reactivaron focos en la zona.

13 de enero de 2026 - 21:52
Epuyén enfrenta un incendio devastador: Casas destruidas y evacuaciones.

El Concejo Deliberante de Epuyén declaró el martes (13/01) el estado de catástrofe, al menos hasta junio, mientras continúa el alerta, ya que se reactivaron los focos de incendio en la zona, lo que podría derivar en la evacuación de vecinos.

Por una ordenanza concejales del pueblo declararon el Estado de Emergencia en siete áreas: ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria.

La medida aprobada por unanimidad responde a la magnitud del desastre que comenzó el 5 de enero en El Hoyo, que ya arrasó con unas 12 mil hectáreas, destruyendo viviendas y colapsando los servicios de agua y luz.

La declaración, que tendrá vigencia hasta el 30 de junio, otorga facultades especiales al intendente (José Contreras) para realizar contrataciones directas y gestionar asistencia financiera urgente ante los gobiernos de la provincia y nacional, aunque sin los plazos administrativos habituales.

La magnitud del incendio en Puerto Patriada obligó a extremar las precauciones y, por esa razón, las autoridades solicitaron a los vecinos que estén alertas ante la posibilidad de tener que evacuarlos en las próximas horas.

Las ráfagas, hasta 40 kilómetros, sumadas a la sequía y el calor, se combinaron para reactivar los focos de incendios, en medio de la tragedia que azota a esta región de la provincia, según supo la agencia Noticias Argentinas.

victoria villarruel.webp
Victoria Villarruel, presidenta del Senado

Posteo de Victoria Villarruel

A todo esto, la vicepresidenta Victoria Villarruel, anticipó que solicitará a los legisladores nacionales una "actualización" de las penas para aquellas personas que resulten culpables de iniciar incendios de manera intencional.

A través de un posteo en la red social X, Villarruel indicó.

Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego comenzado con dolo, por negligencia o en forma fortuita. Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego

Antes de concluir agregó

Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder. El art 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes, así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado. Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección

