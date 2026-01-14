A más de un año de su detención en Venezuela, aumenta la presión por Nahuel Gallo

La petición en Change.org advierte que Gallo se encuentra incomunicado, alojado en el pabellón internacional junto a otros extranjeros detenidos en operativos de inteligencia, y sin información pública clara sobre su estado físico, mental y sanitario.

Exdetenidos del mismo penal han denunciado tratos crueles, coacciones, golpes y aislamiento, lo que aumenta la preocupación por su integridad.

Tras su detención, el gobierno venezolano —entonces encabezado por Nicolás Maduro— lo acusó de participar en un supuesto intento de magnicidio contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez, una imputación que nunca fue respaldada con pruebas públicas ni por un proceso judicial independiente. Por este motivo, el Estado argentino ha calificado el caso como una desaparición forzada, debido a la falta de información oficial y al aislamiento prolongado.

Exigen su liberación

Ante esta situación, la esposa, María Alexandra Gómez, junto a su hijo pequeño atraviesan hace más de 365 días una situación de extrema angustia.

image Su familia espera novedades.

En tanto, frente a la inestabilidad política en Venezuela y los recientes anuncios oficiales, la petición en Change.org se convierte en una herramienta clave de presión social, para evitar que el caso quede relegado y para exigir que Gallo sea incluido en cualquier proceso de liberación.

A través de esta iniciativa, la ciudadanía solicita:

* La liberación inmediata y segura de Nahuel Gallo y su regreso a la Argentina.

* Que el Estado argentino redoble las gestiones diplomáticas y multilaterales.

* Que la comunidad internacional actúe como garante del respeto a los derechos humanos y consulares.

Sobre Change.org

Change.org reafirma su rol como plataforma de participación ciudadana y su compromiso con las causas de derechos humanos, ofreciendo un espacio para que la sociedad civil transforme la preocupación en acción concreta. La petición continúa abierta y sumando adhesiones, demostrando que la presión pública sigue siendo un factor clave para lograr justicia.

La ciudadanía puede firmar y compartir la petición en Change.org para exigir una solución urgente y humanitaria.

Interpelación a Pablo Quirno por Venezuela

Tal lo comentó Urgente24, excarcelaron en Venezuela al ciudadano argentino-israelí de 72 años Yaacob Harary, lo cual hace pensar que estaría cerca la excarcelación de Gallo y del abogado, Germán Giuliani, pero, mientras tanto, en la Cámara de Diputados pidieron la interpelación del canciller Pablo Quirno.

El diputado socialista Esteban Paulón, integrante del interbloque Provincias Unidas, presentó días atrás un proyecto de resolución para pedir la interpelación del canciller Quirno para que explique la postura del Gobierno tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención de Maduro, además de las gestiones para lograr la liberación del gendarme argentino.

En cuanto a Gallo, Paulón pide informe sobre las gestiones diplomáticas, consulares y políticas que se han realizado para conseguir la liberación inmediata del gendarme, así como las acciones previstas para garantizar su integridad física y el respeto de sus derechos fundamentales.

Más contenidos en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que la crítica ovaciona y el público devora

El Trece y su mala suerte: Apostó por una conductora y la bombardearon en redes

Salud: El Gobierno anticipa el fin de dos prepagas históricas y problemas en una obra social

Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada

La verdad de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada: Qué contó Ángel de Brito