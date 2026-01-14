PETICIÓN CIUDADANA
A más de un año de su detención en Venezuela, aumenta la presión por Nahuel Gallo
Ante el reciente anuncio de liberación de presos políticos y extranjeros en Venezuela, crece la preocupación por el gendarme argentino, Nahuel Gallo.
Dicha iniciativa busca visibilizar el caso a nivel internacional y exigir una resolución inmediata, humanitaria y conforme al derecho internacional.
Una petición ciudadana
El encargo —impulsado por ciudadanos argentinos y acompañada por la familia de Gallo— reclama la liberación inmediata del suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina, detenido desde el 8 de diciembre de 2024 sin acceso pleno a defensa jurídica ni garantías básicas del debido proceso.
En ese sentido, a través de Change.org, gran cantidad de personas ya se han sumado para presionar a las autoridades argentinas, organismos internacionales y actores diplomáticos clave.
Preocupación por Nahuel Gallo
Nahuel Gallo fue apresado tras cruzar el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, que conecta Cúcuta (Colombia) con Ureña (Venezuela). Desde entonces permanece recluido en El Rodeo I, una prisión que opera como enclave militar y centro de detención de alta seguridad bajo control directo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
La petición en Change.org advierte que Gallo se encuentra incomunicado, alojado en el pabellón internacional junto a otros extranjeros detenidos en operativos de inteligencia, y sin información pública clara sobre su estado físico, mental y sanitario.
Exdetenidos del mismo penal han denunciado tratos crueles, coacciones, golpes y aislamiento, lo que aumenta la preocupación por su integridad.
Tras su detención, el gobierno venezolano —entonces encabezado por Nicolás Maduro— lo acusó de participar en un supuesto intento de magnicidio contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez, una imputación que nunca fue respaldada con pruebas públicas ni por un proceso judicial independiente. Por este motivo, el Estado argentino ha calificado el caso como una desaparición forzada, debido a la falta de información oficial y al aislamiento prolongado.
Exigen su liberación
Ante esta situación, la esposa, María Alexandra Gómez, junto a su hijo pequeño atraviesan hace más de 365 días una situación de extrema angustia.
En tanto, frente a la inestabilidad política en Venezuela y los recientes anuncios oficiales, la petición en Change.org se convierte en una herramienta clave de presión social, para evitar que el caso quede relegado y para exigir que Gallo sea incluido en cualquier proceso de liberación.
A través de esta iniciativa, la ciudadanía solicita:
* La liberación inmediata y segura de Nahuel Gallo y su regreso a la Argentina.
* Que el Estado argentino redoble las gestiones diplomáticas y multilaterales.
* Que la comunidad internacional actúe como garante del respeto a los derechos humanos y consulares.
Sobre Change.org
Change.org reafirma su rol como plataforma de participación ciudadana y su compromiso con las causas de derechos humanos, ofreciendo un espacio para que la sociedad civil transforme la preocupación en acción concreta. La petición continúa abierta y sumando adhesiones, demostrando que la presión pública sigue siendo un factor clave para lograr justicia.
La ciudadanía puede firmar y compartir la petición en Change.org para exigir una solución urgente y humanitaria.
Interpelación a Pablo Quirno por Venezuela
Tal lo comentó Urgente24, excarcelaron en Venezuela al ciudadano argentino-israelí de 72 años Yaacob Harary, lo cual hace pensar que estaría cerca la excarcelación de Gallo y del abogado, Germán Giuliani, pero, mientras tanto, en la Cámara de Diputados pidieron la interpelación del canciller Pablo Quirno.
El diputado socialista Esteban Paulón, integrante del interbloque Provincias Unidas, presentó días atrás un proyecto de resolución para pedir la interpelación del canciller Quirno para que explique la postura del Gobierno tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención de Maduro, además de las gestiones para lograr la liberación del gendarme argentino.
En cuanto a Gallo, Paulón pide informe sobre las gestiones diplomáticas, consulares y políticas que se han realizado para conseguir la liberación inmediata del gendarme, así como las acciones previstas para garantizar su integridad física y el respeto de sus derechos fundamentales.
Más contenidos en Urgente24
La miniserie de 6 capítulos que la crítica ovaciona y el público devora
El Trece y su mala suerte: Apostó por una conductora y la bombardearon en redes
Salud: El Gobierno anticipa el fin de dos prepagas históricas y problemas en una obra social
Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada
La verdad de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada: Qué contó Ángel de Brito