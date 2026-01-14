Paro de colectivos: Otra amenaza de UTA tras el fracaso de la paritaria

El 40% de las empresas del sector dice estar al borde de la quiebra.

A pesar de que la gestión Milei aumentó a fines de 2025 los subsidios al sector al reformular la estructura de costos, el incremento no parece haber sido suficiente y el gremio no quiere quedar en el medio de la disputa financiera que mantienen las empresas con el Estado Nacional.

Roberto Fernández (UTA). Roberto Fernández, titular de la UTA, el gremio de los choferes de colectivos.

El reclamo de UTA

Sin acuerdo paritario, UTA exige que en la próxima audiencia del 20/1 se haga presente el secretario de trabajo, Julio Cordero.

“No vamos a permitir que se pretenda normalizar la precarización o la falta de cobro en término”, dijeron desde la conducción nacional al portal especializado Mundo Gremial.

Actualmente, el salario básico del sector es de $1.370.000 pero con distintos conceptos adicionales.

