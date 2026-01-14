Sigue sin resolución el conflicto salarial con los trabajadores de colectivos, cuyo sindicato, cada tanto, amenaza con un paro en el AMBA hasta una nueva convocatoria a paritarias. Pero la última terminó con un ofrecimiento de ajuste de los sueldos del 1% que enfureció a la Unión Tranviaria Automotor (UTA), que ya habla de medidas de fuerza.
"UNA BURLA"
Paro de colectivos: Otra amenaza de UTA tras el fracaso de la paritaria
La UTA vuelve a coquetear con la idea de un paro de colectivos tras el fracaso de la paritaria donde se ofreció un aumento salarial del 1%. Habrá otra audiencia
Paro de Colectivos, paritaria y cuarto intermedio
Nuevamente se habla de paro de colectivos por parte de la UTA tras el fracaso de la audiencia paritaria del martes 13/1 con las cámaras empresarias del sector.
Las cámaras que agrupan a las transportistas (AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) propusieron un incremento salarial del 1%, oferta que fue calificada como una "burla" por parte del gremio que conduce Roberto Fernández.
Tras el rechazo gremial, se dictó un cuarto intermedio y habrá un nuevo encuentro el martes 20 de enero, hasta entonces la UTA dijo que se mantendrá en estado de alerta.
Adrian Noriega, vocero de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros, explicó: "Hasta ahora el gremio pide un aumento salarial pero el sector empresario hasta el momento de continuar con esta situación el aumento es cero. Es como todos los años si los estados que tienen a cargo las jurisdicciones no hay incremento de subsidios los empresarios no contamos de dinero para los trabajadores”.
El 40% de las empresas del sector dice estar al borde de la quiebra.
A pesar de que la gestión Milei aumentó a fines de 2025 los subsidios al sector al reformular la estructura de costos, el incremento no parece haber sido suficiente y el gremio no quiere quedar en el medio de la disputa financiera que mantienen las empresas con el Estado Nacional.
El reclamo de UTA
Sin acuerdo paritario, UTA exige que en la próxima audiencia del 20/1 se haga presente el secretario de trabajo, Julio Cordero.
“No vamos a permitir que se pretenda normalizar la precarización o la falta de cobro en término”, dijeron desde la conducción nacional al portal especializado Mundo Gremial.
Actualmente, el salario básico del sector es de $1.370.000 pero con distintos conceptos adicionales.
