El martes (12/01), un meteotsunami afectó a Santa Clara del Mar, Mar del Plata y Mar Chiquita. El evento, generado por la interacción entre la atmósfera y el océano, reavivó las alertas sobre estos extremos en el mar tras provocar la muerte de un joven, de 29 años, y dejar al menos 35 personas heridas.
¿PUEDE VOLVER A OCURRIR?
El mar avanzó sin aviso: Expertos explican por qué ocurrió el meteotsunami
Luego del fenómeno natural en la Costa Atlántica, especialistas detallaron sus causas meteorológicas y analizaron si puede repetirse en el Mar Argentino.
Desde Urgente24 entrevistamos a diversos especialistas con el fin de comprender mejor qué fue lo que pasó en la Costa Atlántica. Matilde Rusticucci, profesora emérita del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la UBA, explicó que se trató de una ola “más alta de lo normal” causada por “un fenómeno meteorológico” como puede ser una ráfaga, un cambio de dirección de viento o una disminución rápida de la presión.
La investigadora aclaró que, a diferencia de los tsunamis provocados por terremotos, tienen origen meteorológico y no cuentan con sistemas de alerta temprana específicos. Señaló que “no son tan frecuentes ni suelen tener gran impacto”, aunque advirtió que “pueden ocurrir cada tanto”. Además, explicó que sus efectos dependen de diversos factores, como el nivel marítimo y la forma de la costa, que puede amplificar el impacto del agua en determinados sectores.
Por su parte, el oceanógrafo Walter Dragani afirmó que los meteotsunamis registrados en la región “no afectan en absoluto a la vida marina” y que, en todo caso, el impacto sobre organismos terrestres de médanos y playas altas es “relativamente bajo”, especialmente si se lo compara con huracanes o grandes tsunamis. Sin embargo, recomendó que ante una “retracción significativa de la masa de agua”, la población se retire de inmediato a zonas altas, ya que luego puede producirse “la inminencia de una pared de agua”.
Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional el fenómeno natural generado en el mar
Quien también fue consultada fue Cindy Fernández, vocera del Servicio Meteorológico Nacional, que sostuvo que “las causas exactas no se conocen hasta que no se realiza un estudio o una evaluación detallada”, ya que estos tipos de eventos “comienzan a gestarse mar adentro, donde hay pocas mediciones”.
Entre los factores que pueden provocarlos mencionó “cambios en el viento y variaciones muy pequeñas pero repetitivas de la presión”, asociados a sistemas de baja presión, tormentas rápidas u ondas de gravedad. Al analizar lo ocurrido ese día, indicó que imágenes satelitales mostraron perturbaciones “un tiempo antes de que se generaran las olas, a unos 300 o 400 kilómetros de la costa”.
Según explicó, las perturbaciones “funcionan como un amplificador, como un efecto de resonancia”, lo que provoca que algunas olas aumenten considerablemente su tamaño. En cuanto a la posibilidad de anticiparlos, afirmó que “la respuesta es sí y no”. Es decir, si bien existen instrumentos como los mareógrafos que detectan variaciones del nivel del mar, estos episodios “ocurren muy rápido” y actualmente “no existe un sistema de prevención específico”.
Finalmente, la reconocida comunicadora meteorológica remarcó que los meteotsunamis “son relativamente frecuentes en distintas partes del mundo”, aunque suelen pasar inadvertidos salvo cuando coinciden con playas concurridas y logran ser registrados.
