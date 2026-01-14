El mar avanzó sin aviso: Expertos explican por qué ocurrió el meteotsunami

Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional el fenómeno natural generado en el mar

Quien también fue consultada fue Cindy Fernández, vocera del Servicio Meteorológico Nacional, que sostuvo que “las causas exactas no se conocen hasta que no se realiza un estudio o una evaluación detallada”, ya que estos tipos de eventos “comienzan a gestarse mar adentro, donde hay pocas mediciones”.

Entre los factores que pueden provocarlos mencionó “cambios en el viento y variaciones muy pequeñas pero repetitivas de la presión”, asociados a sistemas de baja presión, tormentas rápidas u ondas de gravedad. Al analizar lo ocurrido ese día, indicó que imágenes satelitales mostraron perturbaciones “un tiempo antes de que se generaran las olas, a unos 300 o 400 kilómetros de la costa”.

Según explicó, las perturbaciones “funcionan como un amplificador, como un efecto de resonancia”, lo que provoca que algunas olas aumenten considerablemente su tamaño. En cuanto a la posibilidad de anticiparlos, afirmó que “la respuesta es sí y no”. Es decir, si bien existen instrumentos como los mareógrafos que detectan variaciones del nivel del mar, estos episodios “ocurren muy rápido” y actualmente “no existe un sistema de prevención específico”.

Finalmente, la reconocida comunicadora meteorológica remarcó que los meteotsunamis “son relativamente frecuentes en distintas partes del mundo”, aunque suelen pasar inadvertidos salvo cuando coinciden con playas concurridas y logran ser registrados.

