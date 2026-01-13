Ola gigante en la Costa Atlántica: Qué hizo que el mar cambiara y se desatara la desgracia

Un meteotsunami también se caracteriza por olas gigantes en la costa, pero la diferencia está en lo que lo provoca.

Según el Servicio Oceanográfico Nacional de Estados Unidos, "los meteotsunamis son impulsados por perturbaciones de la presión atmosférica, a menudo asociadas con fenómenos meteorológicos de rápida evolución, como tormentas eléctricas severas, borrascas y otros frentes de tormenta",

"Los meteotsunamis son grandes olas que los científicos apenas están empezando a comprender mejor", agrega.

Sobre lo que ocurrió en la Costa Atlántica, lo que sí parece estar descartado es un tsunami, un fenómeno provocado por la actividad sísmica.

El geólogo y doctor en ciencias Naturales, Federico Isla, explicó a La Capital: “No hay registro de movimiento tectónico, no ha habido terremoto. Puede haber tsunamis originados por deslizamientos subacuáticos, que los sismógrafos no registran, pero que provocan una ola originada en el fondo marino”.

Por los momentos, se cree que nada de eso pasó en Santa Clara del Mar: “Por ahora, por lo que veo, es simplemente un cambio en la dirección del viento”, agregó.

¿Qué es una virazón?

Precisamente, otro término escuchado en las últimas horas y relacionado con la ola gigante en la Costa Atlántica es virazón, y se refiere al cambio del viento.

De acuerdo con Isla, lo que ocurrió en Santa Clara del Mar fue que cambió drásticamente el viento y eso hizo que aumentara rápidamente el nivel del mar.

En conversación con Clarín, el geólogo dijo: "Creyeron que era un tsunami, pero no, se trata de una virazón: cambia el viento y produce una marea meteorológica, sube de golpe el oleaje".

"Estos son vientos pamperos, soplan del oeste, y te alejan de la orilla del agua, y de pronto cambian, es lo que ocurrió hoy, se puso del sudeste, y causó un aumento rápido del nivel del mar", explicó.

