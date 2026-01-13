No hay más tiempo: Maximiliano Pullaro debe cumplir con su palabra

Sin embargo, Pullaro sostuvo que "Los empleados públicos, como tal vez muy pocos empleados privados de la provincia de Santa Fe, van a tener siempre una recomposición que va a estar por encima de los niveles de inflación para que no tengan que perder poder adquisitivo".

Maximiliano Pullaro debe cumplir

Sobre ese marco, el titular de Sadop Rosario, Martín Lucero, le volvió a reclamar al gobierno provincial por la implementación de la cláusula gatillo para actualizar los salarios de las y los docentes santafesinos.

"La cláusula gatillo puede ser una herramienta fundamental en el contexto actual, donde los salarios vienen creciendo sistemáticamente por debajo de la inflación", señaló.

De manera continuada, contradijo al gobernador: "Durante el último semestre el gobierno de Pullaro otorgó un aumento salarial del 7 por ciento distribuido en seis cuotas: 2 del 1,5 y cuatro del 1 por ciento. Posteriormente, se agregó un 2 por ciento adicional. De esta manera, el incremento total alcanzó el 9 por ciento, mientras que la inflación del período fue del 12, lo que implicó una pérdida concreta del poder adquisitivo docente".

image Martín Lucero pide la cláusula gatillo.

El además secretario adjunto de la CGT Rosario, aseguró que "si el gobernador hubiera cumplido con su promesa de campaña de garantizar paritarias libres y la aplicación de la cláusula gatillo no se habrían producido conflictos".

"Hoy, a dos años de haber iniciado su gestión, el gobernador tiene una nueva oportunidad de empezar a cumplir las promesas que hizo y que hasta el momento no ha honrado", agregó.

Como cierre, Lucero aseguró que "Una vía concreta para garantizar el inicio de clases sin conflictos y para comenzar a recomponer las relaciones con la docencia —hoy totalmente deterioradas— es que el gobernador cumpla con su palabra".

Más contenidos en Urgente24

Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo

Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada

Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión

Salud: El Gobierno anticipa el fin de dos prepagas históricas y problemas en una obra social

El Trece y su mala suerte: Apostó por una conductora y la bombardearon en redes