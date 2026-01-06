Verano caliente en Santa Fe: Municipales van al paro y presionan a Pullaro

SANTA FE. El inicio de 2026 encuentra a la administración de Maximiliano Pullaro y a los gobiernos locales atravesados por un nuevo frente de conflicto gremial. La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) anunció un plan de lucha que incluye paros de 48 horas, marchas y cortes de ruta.
En medio de un complejo escenario marcado por la falta de diálogo paritario, el deterioro salarial y un vínculo cada vez más tenso entre los intendentes y los trabajadores municipales, la disputa también expone la incapacidad del Estado.
La decisión del sindicato se da en un marco sensible para el Gobierno de Santa Fe, que comenzó el año con varios focos de tensión abiertos con los trabajadores estatales.
En pie de lucha
Este lunes se llevó a cabo el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de FESTRAM, donde se analizó la situación salarial y el estado de la negociación paritaria.
Al respecto, la Mesa Paritaria resolvió rechazar de manera unánime el ofrecimiento salarial presentado por los Intendentes, determinación que fue ratificada por la totalidad de los Sindicatos Municipales de la Provincia, en función de que la propuesta resulta insuficiente y no responde a las necesidades de los trabajadores municipales.
En base a ello, este jueves y viernes arrancará un Plan de Lucha que contempla paro total de actividades por 48 horas replicándose la semana siguiente los días 15 y 16, con la realización de movilizaciones y cortes de ruta en diferentes puntos del territorio santafesino.
Desde Festram remarcaron que el número puesto sobre la mesa "sólo reconoce la inflación de octubre pasado" y que, por consiguiente, no contempla "los datos de inflación ya conocidos de noviembre ni los que restan conocer de diciembre".
Pedido a Maximiliano Pullaro
Según FESTRAM, el contexto es complicado ya que uno de los principales factores que agrava la disputa es la falta de convocatoria a paritarias. A partir de lo denunciado, hace más de dos meses que no se reabre formalmente la negociación salarial, pese a los reiterados pedidos realizados por la Federación.
En ese sentido, para el gremio esta demora expone una señal de desinterés y un incumplimiento de los mecanismos institucionales de diálogo.
A raíz de eso, los secretarios generales de los sindicatos municipales anunciaron que el jueves 8 se concentrarán frente a Casa de Gobierno donde entregarán un petitorio al gobernador. En el escrito expresarán la preocupación del sector ante la falta de soluciones y exigirán una convocatoria urgente a paritarias.
Más medidas de fuerza a la vista
En caso de no haber avances concretos en el diálogo paritario, desde FESTRAM advirtieron que el plan de lucha podría profundizarse en las próximas semanas. En tanto, remarcaron el estado de alerta y marcha en todo el sector municipal de Santa Fe, sin cerrar la puerta de más medidas de fuerza.
