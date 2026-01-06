Verano caliente en Santa Fe: Municipales van al paro y presionan a Pullaro

En base a ello, este jueves y viernes arrancará un Plan de Lucha que contempla paro total de actividades por 48 horas replicándose la semana siguiente los días 15 y 16, con la realización de movilizaciones y cortes de ruta en diferentes puntos del territorio santafesino.

Desde Festram remarcaron que el número puesto sobre la mesa "sólo reconoce la inflación de octubre pasado" y que, por consiguiente, no contempla "los datos de inflación ya conocidos de noviembre ni los que restan conocer de diciembre".

"Podrían dejar la política salarial de 2025 más de un 10 por ciento por debajo de la inflación anual acumulada".

Pedido a Maximiliano Pullaro

Según FESTRAM, el contexto es complicado ya que uno de los principales factores que agrava la disputa es la falta de convocatoria a paritarias. A partir de lo denunciado, hace más de dos meses que no se reabre formalmente la negociación salarial, pese a los reiterados pedidos realizados por la Federación.

En ese sentido, para el gremio esta demora expone una señal de desinterés y un incumplimiento de los mecanismos institucionales de diálogo.

A raíz de eso, los secretarios generales de los sindicatos municipales anunciaron que el jueves 8 se concentrarán frente a Casa de Gobierno donde entregarán un petitorio al gobernador. En el escrito expresarán la preocupación del sector ante la falta de soluciones y exigirán una convocatoria urgente a paritarias.

Más medidas de fuerza a la vista

En caso de no haber avances concretos en el diálogo paritario, desde FESTRAM advirtieron que el plan de lucha podría profundizarse en las próximas semanas. En tanto, remarcaron el estado de alerta y marcha en todo el sector municipal de Santa Fe, sin cerrar la puerta de más medidas de fuerza.

