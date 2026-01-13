Mercedes Llano y el error estratégico de Victoria Villarruel (y Carlos Balter)

Pero esa estructura no habilitaba para una presidencial.

La Libertad Avanza pero como partido provincial (exclusivamente en La Rioja) recién nació el 13/12/2022, creado por los Menem.

Antes, el disparador del proyecto fue conseguir 5 filiales o franquicias provinciales del Partido Demócrata, comenzando por Córdoba y Mendoza.

El 23/04/2022 se realizó un acto político en el parque O'Higgins, de la ciudad de Mendoza -Urgente24 fue el único medio del AMBA que lo cubrió-, en el marco de un acuerdo político con el Partido Demócrata Nacional para integrarse a la alianza que sólo funcionaba en CABA.

Dicho acuerdo fue aprobado por la convención nacional del partido el 28/05/2022: 11 votos a favor y 3 en contra. Curiosamente el Partido Demócrata de Ciudad de Buenos Aires fue el único que se opuso, porque era aliado del PRO.

El presidente del Partido Demócrata Nacional y de la filial Mendoza era Carlos Balter, alguna vez fallido senador nacional por Mendoza pero con importante actividad en la provincia cuyana.

balter milei Carlos Balter y Javier Milei.

Pero el 08/07/2022 Victoria Villarruel asumió la presidencia del Partido Demócrata de la Provincia de Buenos Aires aún cuando era diputada nacional por CABA.

Villarruel lucía como el futuro del Partido Demócrata Nacional. Tambien fue el objetivo de Balter para que no lo consiguiera pero, en defensa de Balter, hay que destacar que ella contribuyó a su propio fracaso partidario en un volumen superlativo.

La convivencia entre Villarruel y Balter nunca existió. Personajes difíciles ambos. Ninguno de los 2 tuvo capacidad de construcción política. Y es lo primero que sostuvo Karina Milei cuando avanzó en la idea de utilizar la estructura provincial de su amigo-amigo Martín Menem para nacionalizar La Libertad Avanza.

El contador público nacional Carlos Balter se contentó con un lugar en el directorio del Banco Nación y mantener su presencia en los Grand Slam decisivos de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales). Y esto es lo que le acaban de pasar factura en el Partido Demócrata Nacional.

Su caso es muy similar al otro de mendocino que estuvo en el inicio de una alianza electoral exitosa: Ernesto Sanz, que desapareció de la UCR y de la política con mucha más pena que gloria.

Victoria Villarruel hizo algo peor: el 19/07/2024 renunció a la presidencia del Partido Demócrata de la Provincia de Buenos Aires, y tampoco dejó un heredero a cargo.

Algunos dicen que nunca pudo remontar la ruptura con el diputado nacional Guillermo Montenegro (LLA / PBA). Al menos desde entonces su brújula política tiene dificultades.

villarruel montenegro Victoria Villarruel y Guillermo Montenegro: el mejor momento de la Vice, con retoque de Grok. FOTO: xAI / Grok

Mechi Llano

La nueva presidenta del Partido Demócrata Nacional es una ex aliada de Balter que decidió el vuelo propio ante los graves problemas de personalismo inútil en el PDN: Mercedes Llano, 'la Mechi', diputada nacional integrada al bloque La Libertad Avanza.

Ella prometió: “Con la coherencia que nos asiste de haber luchado, sin claudicar y muchas veces en soledad, por el ideario liberal, fuimos el primer partido en apoyar- sin vacilaciones ni especulaciones- el proceso de transformación que lidera el presidente Milei en el país”.

Llano luce como una tecnócrata interesante:

Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública de la UNCuyo,

Magíster en Administración y Políticas Públicas por la UdeSA,

Máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca y

Doctora en Gobierno y Administración Pública en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset,

Posgrado en Opinión Pública y Medios de Comunicación en FLACSO.

Ella afirma en su CV haber dirigido y participado en proyectos de investigación sobre profesionalización de la burocracias municipales y sistema de alta dirección pública a nivel provincial. También consultoría en gestión de recursos humanos y procesos de modernización. Y fue concejal del Municipio de Godoy Cruz (2010-2014).

Embed Gracias @VigilantePer por publicar mi nota de opinión.



Por qué @JMilei es la peor pesadilla para el populismo?

Te dejo el link para que la puedas leer https://t.co/0JO64VEkI5 pic.twitter.com/C5550zRCGL — Mechi Llano (@LlanoMechi) December 30, 2025

¿Podrá Mechi Llano avanzar en la tarea que no han cumplido ni Balter ni Villarruel?

¿Logrará tener un espacio en La Libertad Avanza o lo suyo seguirá siendo secundario, tal como sucede en el bloque de LLA?

¿Conseguirá llamar la atención de Karina Milei?

¿Cómo seguirá la relación / no relación con Omar De Marchi?

¿Intentará una fusión de LLA / PDN?

Un tema para seguir.

