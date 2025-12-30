Premios y castigos en la Casa Rosada: Milei excluye a Victoria Villarruel del aumento salarial

El congelamiento del salario de la vicepresidenta se suma así a una serie de señales que reflejan el distanciamiento entre ambos, en momentos en que el Gobierno busca cerrar filas y ordenar su funcionamiento interno de cara a un nuevo año legislativo.

El alcance de la recomposición salarial en Casa Rosada

Desde Balcarce 50 aclararon que el aumento no implicará un trato diferencial respecto del resto del Estado y que no superará las recomposiciones otorgadas a los empleados públicos bajo las paritarias del SINEP. La intención oficial es evitar un costo político elevado y sostener el discurso de austeridad que caracteriza a la gestión libertaria.

Actualmente, el esquema salarial vigente establece ingresos brutos superiores a los 4 millones de pesos para el Presidente, alrededor de 3,7 millones para la Vicepresidenta y poco más de 3,5 millones para los ministros, con escalas descendentes para secretarios y subsecretarios. La comparación con otros poderes del Estado alimentó el malestar interno: un senador nacional percibe cerca de 9,5 millones de pesos, mientras que un diputado ronda los 7 millones.

Un reclamo que venía en pausa

Durante gran parte de 2025, la mesa política del Gobierno evitó avanzar con la recomposición salarial para no sumar ruido en un año electoral. Sin embargo, puertas adentro se había asumido el compromiso de habilitar la suba a partir de enero, una vez superado el calendario de las elecciones de octubre.

El decreto fue trabajado en las últimas semanas por un grupo reducido de funcionarios, entre ellos Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger. El antecedente inmediato genera cautela: el último intento de aumentar salarios jerárquicos terminó con la marcha atrás de la medida y la salida de un funcionario clave.

Con esta decisión, Milei busca equilibrar dos frentes delicados: recomponer el funcionamiento interno del Gobierno sin desarmar el relato de ajuste y austeridad que lo llevó al poder. El gesto hacia su Gabinete, y el mensaje hacia su vicepresidenta, marcan un nuevo capítulo en la dinámica del poder libertario.

