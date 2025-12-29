Fin del ajuste salarial en la Casa Rosada: Milei analiza un aumento para sus ministros

Uno de los primeros en poner el tema sobre la mesa fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien ya había advertido al Presidente sobre las dificultades para armar equipos competitivos con salarios muy por debajo del mercado. En aquel momento, la respuesta fue negativa. Hoy, su planteo vuelve a circular con mayor eco.

También hubo cuestionamientos desde áreas sensibles del Gobierno, donde el nivel de responsabilidad contrasta con escalas salariales que quedaron desfasadas frente a otros poderes del Estado.

Milei y una decisión políticamente incómoda

El eventual aumento no es una decisión sencilla de comunicar. Milei construyó buena parte de su capital simbólico sobre la idea del ajuste ejemplar y la crítica a los privilegios de la política. Como diputado, convirtió en un gesto identitario el sorteo de su dieta, y ya como Presidente cuestionó duramente las subas salariales del Congreso.

De hecho, en marzo de 2024 debió dar marcha atrás con un incremento automático que había alcanzado al Ejecutivo, tras una fuerte reacción política y social. En aquel momento, el Gobierno explicó que se trató de la aplicación de un decreto heredado y desligó al Presidente de la decisión.

Ese antecedente explica la cautela actual. Incluso dentro del Gabinete evitan dar por hecho el anuncio y aguardan una señal clara desde la cúspide del poder.

Números que alimentan la tensión

Los salarios de los principales funcionarios permanecen congelados desde el inicio de la gestión. Hoy, el Presidente percibe poco más de cuatro millones de pesos brutos; un ministro, alrededor de 3,5 millones; y un subsecretario, menos de tres millones.

La comparación con otros poderes del Estado profundiza el malestar. Un diputado nacional cobra cerca de siete millones de pesos y un senador supera los nueve millones. En el Poder Judicial, un juez de la Corte Suprema percibe un básico que ronda cifras similares.

Si bien los sueldos del Ejecutivo superan el salario promedio del país, dentro del Gobierno subrayan que el contraste con la jerarquía de los cargos y las responsabilidades asumidas genera una tensión difícil de disimular.

¿Incluye al Presidente?

Uno de los interrogantes abiertos es si la eventual actualización alcanzará también al salario presidencial. El tema genera especial sensibilidad política y aún no hay definiciones al respecto.

Por ahora, el debate sigue puertas adentro. Pero lo que hasta hace meses era un tema vedado, hoy se discute sin rodeos en los pasillos del poder. El Gobierno enfrenta así un dilema incómodo: sostener el relato del ajuste permanente o admitir que, incluso en la lógica libertaria, hay límites que empiezan a crujir.

