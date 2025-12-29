Video de la hija de El Polaco manejando: Valeria Aquino, madre de la menor, no se salvó y fue sancionada

Según el comunicado, "uno de los casos involucra a Rosana Valeria Aquino, ex pareja del cantante de cumbia conocido como El Polaco, quien fue registrada permitiendo que una menor de edad conduzca un vehículo en la vía pública".

"La maniobra, difundida públicamente, constituye una infracción gravísima a la normativa vial vigente, además de una conducta de extrema irresponsabilidad por parte de la persona adulta responsable", agregaron en un comunicado.

Aquino fue quien grabó el video de su hija menor manejando y la sanción no se hizo esperar.

"Tras tomar conocimiento del hecho y analizar el material audiovisual, el Ministerio de Transporte bonaerense avanzó con las actuaciones administrativas correspondientes, resolviendo la inhabilitación preventiva de la conductora, y dando intervención a las áreas competentes, en el marco de las políticas de protección de la vida, responsabilidad adulta y seguridad vial, especialmente cuando se trata de menores de edad", informaron.

“Conducir no es un juego. Permitir que un menor maneje o hacerlo en condiciones que comprometen seriamente la seguridad vial son decisiones irresponsables que pueden terminar en tragedia. Por eso intervenimos e inhabilitamos a los responsables”, señalaron desde la cartera a cargo de Martín Marinucci.

Asimismo, remarcaron que "la exposición mediática de estas conductas no reduce su gravedad, y que el Estado tiene la obligación de actuar con firmeza frente a hechos que ponen en peligro la vida propia y la de terceros, independientemente de la notoriedad pública o vínculos personales".

Mientras tanto, de El Polaco, lo que se ha sabido es que ha tomado distancia públicamente del hecho.

Consultado días atrás por el programa Puro Show, el artista afirmó: “No vi nada, está con su madre... Me estoy enterando de esto ahora. Pasó Navidad con su mamá”.

Embed - POLÉMICA CON EL POLACO: Valeria Aquino subió un video de su hija de 12 años manejando en la ruta

---------

Más noticias en Urgente24

Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes

La jugada que nadie esperaba: YPF se asocia con Mercado Pago y MODO

Milei/Caputo: Alerta por un enero cargado de vencimientos

Patricia Bullrich a 2 votos de los 2/3, el peronismo esperaba 28 y sólo consiguió 25

Tapia en shock: Renunció a la Selección Argentina a seis meses del Mundial