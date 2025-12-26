urgente24
Patricia Bullrich a 2 votos de los 2/3, el peronismo esperaba 28 y sólo consiguió 25

Patricia Bullrich celebra el quórum reglamentario que necesitaba La Libertad Avanza (LLA) para debatir el Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal.



FOTO: JUAN VARGAS/NA




FOTO: JUAN VARGAS/NA
SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 26-12-25 21-9 screenshot
SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 26-12-25 21-9 screenshot

Con 47 legisladores se alcanzó el quorum en el Senado para el Presupuesto 2026 y con 42 se aprobó el Capítulo 2. Los 2/3 son 48: triunfo de Patricia Bullrich.

26 de diciembre de 2025 - 12:22

EN VIVO

Con 47 legisladores sentados en sus bancas, se alcanzó el quorum para que el Senado iniciara la sesión en la que el oficialismo convirtió en ley su 1er. Presupuesto Nacional. Fue un número bastante consolidado por Patricia Bullrich para toda la sesión. Es cierto que gran parte de la sociedad argentina ha decidido fingir demencia hasta después de las vacaciones. Pero no deja de resultar un mérito para la senadora nacional LLA / CABA porque la iban a comparar con Juan Carlos Romero, quien hasta días atrás fue el referente del Ejecutivo Nacional en la Cámara Alta.

La sesión comenzó con la jura del senador de LLA por Río Negro, Enzo Fullone, quien asumió en reemplazo de Lorena Villaverde, cuyo pliego fue rechazado por el pleno de la Cámara Alta por su vinculación con casos de narcotráfico.

LLA logró que se aprobara su plan de Labor Parlamentaria para que el proyecto, cuando se votara en particular, fuese abordado por capítulos y no por artículos. En esa Labor Parlamentaria, a puertas cerradas, resultó llamativa la intesidad del ataque de José Mayans (UxP / Formosa) contra la mencionada Bullrich. Pero en el recinto, él no logró el acompañamiento que pretendía y necesitaba.

mayans en el senado
El peronista de Formosa, José Mayans, N°2 del Partido Justicialista, durante la sesión del 26/01/2025 en el Senado.

El peronista de Formosa, José Mayans, N°2 del Partido Justicialista, durante la sesión del 26/01/2025 en el Senado.

Live Blog Post

En noche de festejos en LLA, Milman fue reciclado

Tras dos años sin Ley de Presupuesto, La Libertad Avanza logró sancionar el proyecto en el recinto del Senado por 45 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención. Los ojos estuvieron puestos en el Capítulo II el cual establece en su artículo 30 varias derogaciones a leyes educativas, del sistema de ciencia y del Fondo Nacional de la Defensa.

Patricia Bullrich rescató el Capítulo II de la polémica y evitó que el proyecto regresara a la cámara de origen con modificaciones.

Como recompensa logró que Bartolomé Abdala designara director de la Relación con las Provincias a Gerardo Milman.

Embed

En medio de intensas negociaciones del oficialismo por garantizar la aprobación de los proyectos, Bullrich logró que el presidente provisional del Senado al menos hasta el 24/02, aprobara lo de Milman con el memo N°89869/2025 ingresado por mesa de entradas con el usuario de Abdala.

De la confianza de Bullrich, Milman fue cancelado en la politica cuando el kirchnerismo lo acusóen relación al fallido atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, y Bullrich no había podido reciclarlo en la política pese a varios intentos.

Embed
Live Blog Post

Aprobada la Inocencia Fiscal

El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, que busca incentivar el uso de dólares no declarados, más conocido como “dólares del colchón”.

La iniciativa obtuvo 43 votos positivos de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, la neuquina Julieta Corroza; los santacruceños de Por Santa Cruz; el correntino Camau Espínola, la salteña Flavia Royón y Luis Juez.

Enfrente, 26 votos negativos y ninguna abstención.

Votaron en contra en el interbloque que conduce José Mayans, donde faltaron el catamarqueño Guillermo Andrada, el sanjuanino Sergio Uñac. Tampoco estuvo presente a la hora de votar la cordobesa Alejandra Vigo.

  • El proyecto introduce una reforma integral del sistema tributario y del Régimen Penal Tributario.
  • Propone un cambio estructural en la relación entre el Estado y los contribuyentes, basado en la presunción de inocencia.
  • Se redefinen los criterios para la configuración de los delitos fiscales, priorizando la intervención penal en los casos de “evasión relevante”, con el objetivo de “descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos del Estado en conductas verdaderamente lesivas”.
  • Ingresan mecanismos que permiten la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación fiscal, y establece límites precisos al inicio y a la continuidad de los procesos penales cuando las facultades del fisco para determinar la deuda se encuentran prescriptas.
  • Incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, salvo que se detecten inconsistencias relevantes, reforzando la previsibilidad y reduciendo la discrecionalidad en los procesos de fiscalización.
  • También se crea un Régimen Simplificado de Declaración Jurada, orientado a facilitar el cumplimiento tributario, incentivar la formalización y garantizar que la información patrimonial no sea utilizada como mecanismo de persecución futura.
  • En cuanto a los umbrales a partir de los cuales se considera delito la evasión, aumenta de$1,5 a $100 millones (simple) y de $15 a $1.000 millones (agravada).
  • La evasión de seguridad social sube de $200.000 a $7 millones; y para el uso de facturas apócrifas el piso aumenta de $1,5 millón a $100 millones.
  • Sobre el Régimen Simplificado de Ganancias, se establece un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan
  • ARCA sólo cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.
  • Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de 5 a 3 años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.
Embed
Live Blog Post

"No es el ideal y no es un cheque en blanco"

45 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención fue la votación del Presupuesto en general, y se repitió en las 11 votaciones en particular.

Así quedó firme el artículo que establece la derogación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional; el 5, 6 y 7 del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; el 52 de Educación Técnico Profesional; y el inciso 1 del artículo 4 de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa.

Algunas opiniones:

José Mayans (UxP / Formosa): “El 1er. punto del Presupuesto está totalmente desactualizado y no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo. En primer lugar por la política cambiaria que el Gobierno cambió. Ahora dicen que van ajustar el dólar por inflación por exigencia exigencia del FMI”.

Maximiliano Abad (UCR / PBA): “No podemos mirar para el costado, desentendernos, condenar a generaciones a no tener un futuro mejor, y especialmente no podemos condenar a la Argentina a la mediocridad. Al artículo 30 yo lo llamo el artículo escoba porque barre los pisos de educación pero también las proyecciones en inversión que establecen las leyes de educación y ciencia en la Argentina”.

Beatriz Ávila (Independencia / Tucumán): “El Presupuesto no es el ideal, pero sí da previsibilidad y es una herramienta para salir de un circulo vicioso que tenía el país” vinculado a la incertidumbre y la crisis económica. Aprobar el presupuesto no es un cheque en blanco porque tenemos nuestra función de contralor. ¿Pero cuál es la alternativa? ¿Quedarnos por tercer año sin presupuesto?”.

Live Blog Post

Capítulo II, A la Hora Señalada

El Capítulo II del Presupuesto fue aprobado por 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones. El texto en particular contenía 2 artículos de la discordia: el 12 y el 30.

LLA recibió el apoyo de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano; la UCR menos Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger; el PRO; los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce; la salteña Flavia Royón y los peronistas Guillermo Andrada y Carolina Moisés.

El artículo 12 fija que las universidades nacionales tendrán recursos en el orden de $4,8 billones pero también requisitos para que las casas de estudio puedan acceder a los recursos.

El 30 dispone la derogación de:

  • el artículo de la Ley de Educación que asigna 6% del PBI a ese rubro;
  • el financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al 1% del PBI en 2032, y
  • del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.
Live Blog Post

El peronismo no consigue reaccionar

Pregunta que recorrió el Senado: si el peronismo había estimado 28 votos para oponerse al proyecto de Javier Milei ¿por qué sólo consiguió 25?

Durante todo el debate resultó evidente que

  • al peronismo le falta cohesión en su discurso, y
  • a los senadores PJ les faltó convicción.

Es cierto que es probable que LLA no pueda mantener siempre el sistema de alianzas que exhibió en esta ocasión pero el peronismo está en problemas respecto a anteriores períodos legislativos.

Live Blog Post

Negociaciones para el voto en particular

A las 21:12 del viernes 26/12 se inició la votación en particular, con especial atención sobre lo que sucedería en torno al Capítulo II, con su polémico artículo 30, que en la previa sumó manifiestos rechazos del peronismo y algunos legisladoresde la UCR, por tratarse de la derogación de artículos de distintas leyes que garantizan el financiamiento en educación, ciencia y defensa.

Hubo un momento en el que la propia LLA dudó de que conseguiría la mayoría. Entonces ocurrieron negociaciones de última hora con varios gobernadores que, sin duda, especulaban con el temor del oficialismo.

El Capítulo II fue aprobado con 42 votos a favor. Sin duda resultó motivo de festejo para el oficialismo. Apenas 4 votos por debajo del número alcanzado para la votación en general.

enzo fullone
Enzo Fullone (LLA / Río Negro) juró como senador en lugar de Lorena Villaverde.



Live Blog Post

A 2 votos de los 2/3

Dato importante: en el Senado se logran los 2/3 con 48 votos. LLA logró 46 a favor, 25 en contra y 1 abstención para la votación en general del Presupuesto Nacional 2026.

Con acompañamiento de aliados de bloques provinciales, la UCR, el PRO y 3 peronistas, LLA alcanzó el éxito tras un debate de casi 8 hora.

Buen desempeño del miembro informante, Agustín Monteverde (LLA / CABA). Su exposición técnica para defender el proyecto no pudo ser refutada con similar contundencia por la oposición.

El mayor problema del peronismo es que se limitó al rechazo y no se arriesgó a presentar un proyecto alternativo.

Rechazar de plano el proyecto del Ejecutivo suponía dejar a la Argentina sin Presupuesto otro período más.

Es evidente que ha llegado el tiempo de debatir soluciones más que trabajar en rechazos.

Patricia Bullrich: “Un país que durante muchos años se acostumbró a sufrir, a resignarse, a vivir totalmente atrapado en ciclos tóxicos que se repetían una y otra vez y nos hicieron creer que la Argentina no tenía salida, que no tenía remedio, que el fracaso era el destino. Se instaló la idea de que el esfuerzo no valía la pena. Populismo, corrupción ,valijas llamadas obra pública, que trabajar, que producir, que ahorrar, que todo eso era absolutamente inútil".

Live Blog Post

Presupuesto 2026: senadores radicales y del kirchnerismo anticipan rechazos por Educación, Ciencia e Inteligencia

El debate por el Presupuesto 2026 sumó nuevas resistencias en el Senado. El radical Flavio Fama, representante de Catamarca, confirmó que no acompañará el Capítulo II del proyecto enviado por el Ejecutivo y expresó fuertes objeciones sobre el impacto de varios artículos en el financiamiento educativo y científico.

En sintonía con la postura de su par de bloque Maximiliano Abad, Fama centró sus críticas en dos puntos concretos del articulado. En primer lugar, cuestionó el artículo 12, al advertir que habilita al Ministerio correspondiente a interrumpir transferencias de fondos ante supuestos incumplimientos administrativos. “Existe una ley de administración financiera que establece los mecanismos de rendición de cuentas. No corresponde otorgarle discrecionalidad a un funcionario para definir si la información es suficiente”, sostuvo.

También rechazó el artículo 30, al considerar que no tiene efectos presupuestarios directos y que, por ese motivo, no debería incluirse dentro de la ley de gastos y recursos.

El senador radical vinculó su decisión con la situación del sistema educativo y alertó sobre la gravedad de los indicadores actuales. “Los resultados de las pruebas Aprender son alarmantes: uno de cada cinco chicos pobres es analfabeto. ¿Qué respuestas tenemos para eso? ¿Es el Presupuesto el lugar donde tenemos que discutir estas cosas? Creo que no, es por eso que no puedo acompañar estos artículos”, afirmó.

image

Críticas desde San Juan por fondos para Inteligencia

Las objeciones al proyecto también llegaron desde el kirchnerismo. La senadora por San Juan María Celeste Giménez Navarro adelantó que votará en contra del Presupuesto y puso el foco en el incremento de los recursos destinados a los servicios de inteligencia, en contraste con los recortes previstos para Educación.

Durante su exposición en el recinto, la legisladora advirtió que el ajuste sobre el sistema educativo contradice el discurso oficial sobre productividad, innovación y desarrollo económico, al afectar la formación de recursos humanos calificados.

En ese marco, Giménez Navarro señaló que el Presupuesto contempla un aumento del 19% en los fondos para Inteligencia, mientras se reducen partidas en áreas consideradas estratégicas, y con esos argumentos ratificó su rechazo a la iniciativa del Gobierno.

Live Blog Post

Diego Santilli visita el Senado en medio del debate del Presupuesto 2026

El ministro del Interior Diego Santilli llegó al Senado de la Nación en medio del debate del Presupuesto 2026. Según trascendió, su visita a la Cámara Alta fue para conversar con la senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En paralelo, Bullrich compartió un mensaje en su cuenta de X: Abróchense los cinturones porque va a haber más reformas, dijo Javier Milei. Y hoy, un 26 de diciembre, sesionando para sacar el primer Presupuesto con déficit cero de la historia”.

image
Live Blog Post

La UCR adelanta que no votará el artículo 30 de la Ley de Presupuesto

El senador nacional Maximiliano Abad (Provincia de Buenos Aires), adelantó que no votará a favor del artículo 30 del Presupuesto 2026. Además, también pidió políticas para proteger, no sólo la educación argentina, sino la industria del país “que se encuentra atacada por la cantidad de exportaciones”.

Qué cambios impulsa el artículo 30

  • Educación: propone derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que garantiza que la inversión educativa no sea inferior al 6% del PBI.
  • Ciencia y tecnología: elimina los artículos 5, 6 y 7 de la ley sancionada en 2021, que establecen un aumento progresivo del presupuesto hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032 y prohíben recortes nominales.
  • Educación técnica: avanza sobre el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que hoy se financia con al menos el 0,2% de los ingresos corrientes del Estado.
  • Defensa: modifica el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) al eliminar el aporte estatal fijo —que debía llegar al 0,8% de los ingresos corrientes— y dejarlo sostenido solo por aportes privados, donaciones y legados.
image
Live Blog Post

Bensusán denunció recortes a las provincias y reclamó fondos adeudados

El senador nacional Pablo Bensusán, representante de La Pampa, cuestionó el rumbo fiscal del Gobierno y advirtió que las provincias atraviesan serias dificultades para ordenar sus cuentas como consecuencia de los recortes de fondos nacionales.

Durante su intervención, sostuvo que el equilibrio fiscal que exhibe la Casa Rosada se construye a expensas de los distritos del interior. “El equilibrio fiscal es a costa de las provincias, son recursos de las provincias y está recortando donde no debe. A La Pampa, con lo que le deben, podría hacer más de 30 hospitales públicos”, afirmó.

El legislador también apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y reclamó el cumplimiento de los compromisos financieros. “Milei no cumple con los ciudadanos de La Pampa ni con el resto de las provincias. Le exijo que cumpla con lo que le debe a La Pampa y al resto de las provincias”, enfatizó.

Finalmente, Bensusán rechazó que se trate de pedidos excepcionales y remarcó el carácter federal del reclamo. “No estamos reclamando privilegios, sino lo que nos corresponde. Sin federalismo no hay república”, sentenció.

image
Live Blog Post

La oposición adelanta que votará en contra del Presupuesto 2026

El senador Jorge Capitanich, integrante del bloque Fuerza Patria, dejó en claro la posición negativa de su bancada frente al Presupuesto impulsado por el Poder Ejecutivo y reclamó un debate más profundo sobre el esquema económico.

En su intervención, sostuvo que el análisis no debe limitarse al equilibrio fiscal, sino ampliarse a otros factores centrales. “Discutamos muy bien el tema de recursos, discutamos la composición; no sólo es equilibrio fiscal, que es muy importante, sino también equilibrio monetario y equilibrio del sector externo y para eso este recinto tiene que discutir la tendencia secular del estancamiento en la Argentina”, afirmó.

image
Live Blog Post

El oficialismo logró que el Presupuesto se debata por capítulos y Milei sigue la sesión desde la Quinta de Olivos

Tras un inicio de sesión marcado por cruces políticos y planteos de privilegio, el oficialismo consiguió imponer su esquema de debate para el Presupuesto 2026. La Cámara alta resolvió tratar el proyecto por capítulos, desechando el pedido de la oposición de analizarlo artículo por artículo.

Mientras avanza la discusión en el recinto, Javier Milei sigue de cerca el desarrollo del debate desde la Quinta de Olivos. El Presidente optó por mantenerse en la residencia oficial durante la sesión en la que el Senado aborda tanto la ley Presupuesto como la denominada Ley de Inocencia Fiscal.

En paralelo, el Ejecutivo desplegó una mesa de seguimiento dentro del Congreso. Funcionarios nacionales permanecen en los despachos que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene en el Palacio Legislativo, atentos a eventuales definiciones o conflictos que puedan surgir durante el tratamiento del Presupuesto. La jornada también funciona como una prueba clave para la conducción parlamentaria de Patricia Bullrich.

Live Blog Post

Ezequiel Atauche defendió el Presupuesto y destacó el rumbo económico del Gobierno

El senador nacional de La Libertad Avanza por Jujuy, Ezequiel Atauche, salió en defensa del Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y respaldó la gestión de Javier Milei, al destacar el plan de ajuste implementado por el Gobierno para ordenar las cuentas públicas.

Durante su intervención, Atauche aseguró que la administración libertaria avanzó sobre el déficit fiscal mediante un fuerte recorte del gasto y una baja de impuestos. “Atacamos el déficit fiscal por el lado del gasto y bajamos impuestos. Júzguennos por nuestros resultados, los números no mienten”, afirmó.

El legislador también subrayó la desaceleración de la inflación como uno de los principales logros de la gestión, y puso el foco en la eliminación del cepo cambiario. En ese sentido, remarcó la estabilidad del tipo de cambio y calificó como una “hazaña” haber alcanzado un dólar barato y estable.

image
Live Blog Post

Insólito: Una senadora dijo que Milei y Toto Caputo se robaron los lingotes de oro al estilo Netflix

La senadora Florencia López, senadora por La Rioja del PJ, se viralizó tras un insólito relato en el uso de la palabra en las cuestiones de privilegio.

En concreto, la senadora nacional aseguró que el gobierno de Javier Milei, vía el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, se robaron los lingotes de oro del Banco Central, copiando a la serie La Casa de Papel, de Netflix.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LHDA16/status/2004587524992504230&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Mayans furioso en el Senado: Arremetió contra Bullrich y la acusa de no conocer el reglamento de la Cámara

El senador peronista José Mayans volvió a cargar contra el tratamiento legislativo del Presupuesto y expresó su rechazo al procedimiento elegido por el oficialismo, al que calificó como un “tratamiento express”. También cuestionó el desarrollo de la sesión y apuntó directamente contra Patricia Bullrich, a quien responsabilizó por el rumbo del debate.

“Ustedes deberían tener dos tercios para tratar hoy el Presupuesto. Están violentando la casa de las leyes”, lanzó desde su banca. En la misma línea, insistió en que el oficialismo avanza por fuera de las normas: “Están violentando el reglamento, la constitución”, remarcó.

Las críticas se endurecieron cuando se refirió al rol de Bullrich en la Cámara. “Bullrich se olvida o no conoce el reglamento. Inoperante como ministra de seguridad, e inoperante como presidenta del bloque”, sostuvo Mayans, en un discurso que elevó la tensión en el recinto.

image
Live Blog Post

La lista de oradores en el debate del Presupuesto 2026

Oradores Presupuesto 1.0

Live Blog Post

Denuncia en el Senado: una legisladora acusó malos tratos y disparó contra Villarruel

Una fuerte denuncia sacudió la sesión de este viernes 26 al Senado. Durante el tramo de cuestiones de privilegio, la senadora fueguina Cristina López aseguró haber sido víctima de agresiones físicas y tocamientos indebidos durante un procedimiento realizado a comienzos de mes en su despacho, y apuntó directamente contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien responsabilizó por lo ocurrido.

La legisladora tomó la palabra en medio de dificultades técnicas que impidieron, por momentos, que su intervención se escuchara con normalidad. En ese contexto, cuestionó el funcionamiento institucional de la Cámara alta y deslizó que la situación no fue un hecho aislado.

“Creí que me iban a silenciar, como ya ocurrió en otras oportunidades. Esto no es una casa democrática”, lanzó desde su banca.

López formalizó una cuestión de privilegio contra la presidenta del cuerpo y denunció un clima de persecución interna. Según expresó, el operativo en su oficina habría sido una represalia política vinculada a su postura en votaciones sensibles. “Acá hay autoritarismo y una sanción encubierta por haber sostenido determinadas posiciones”, afirmó.

La senadora también relató detalles del procedimiento realizado en su despacho, donde aseguró que fue sometida a situaciones de violencia física y a manoseos que calificó como “inadmisibles”.

image
Live Blog Post

Cuestiones de privilegio

La jornada legislativa se puso en marcha con una serie de intervenciones personales por parte de los senadores, en el marco de las cuestiones de privilegio.

El primer planteo estuvo a cargo de Carlos Linares, radical por Chubut, quien apuntó contra el presidente de YPF, Horacio Marín, por la decisión de abandonar operaciones en la cuenca San Jorge y en Santa Cruz. Luego tomó la palabra el rionegrino Martín Soria (PJ), que dirigió sus críticas a la ministra Patricia Bullrich por el manejo del caso Lorena Villaverde, quien no pudo asumir su banca por causas ligadas al narcotráfico y tuvo que renunciar a su banca en la Cámara Alta y volver a Diputados.

image
Live Blog Post

Presupuesto 2026: el artículo que ahora pone en jaque la votación en el Senado

Tras la caída del Capítulo XI en Diputados, el debate por el Presupuesto 2026 se trasladó al Senado con un nuevo foco de conflicto: el artículo 30, sobre el que el peronismo y sectores aliados comenzaron a concentrar presión para intentar modificar el texto aprobado por la Cámara baja.

El oficialismo no logró reunir los apoyos necesarios para reinstalar el capítulo rechazado —que incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario— y el dictamen llegó a la Cámara alta sin cambios. Aun así, el debate sigue abierto: si algún artículo es rechazado, el proyecto deberá volver a Diputados.

Desde el Gobierno, Javier Milei anticipó que aceptará lo que defina el Congreso y no vetará el Presupuesto, mientras que los jefes de bloque terminarán de definir la modalidad de votación en la reunión de Labor Parlamentaria previa a la sesión.

El artículo 30, en la mira

El artículo cuestionado se encuentra dentro del Capítulo II y propone derogar normas clave de financiamiento en educación, ciencia y defensa, lo que encendió las alarmas de la oposición.

El interbloque “Popular”, que conduce José Mayans, reúne 28 senadores y podría sumar al menos dos radicales. Para rechazar el artículo se necesitarían 37 votos si hay asistencia perfecta.

Qué cambios impulsa el artículo 30

  1. Educación: propone derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que garantiza que la inversión educativa no sea inferior al 6% del PBI.
  2. Ciencia y tecnología: elimina los artículos 5, 6 y 7 de la ley sancionada en 2021, que establecen un aumento progresivo del presupuesto hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032 y prohíben recortes nominales.
  3. Educación técnica: avanza sobre el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que hoy se financia con al menos el 0,2% de los ingresos corrientes del Estado.
  4. Defensa: modifica el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) al eliminar el aporte estatal fijo —que debía llegar al 0,8% de los ingresos corrientes— y dejarlo sostenido solo por aportes privados, donaciones y legados.

Si el Senado introduce cambios, el Presupuesto deberá regresar a Diputados. De aprobarse sin modificaciones, en cambio, se cerrará el período extraordinario y el Gobierno contará con su hoja de ruta fiscal para 2026.

Live Blog Post

Juró el último senador de LLA

Enzo Fullone se incorporó al bloque oficialista en reemplazo de Lorena Villaverde, a quien el pleno del Senado le rechazó el pliego por vincularla con el narcotráfico.

G9GtsHsXcAAbl6-

