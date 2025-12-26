Patricia Bullrich a 2 votos de los 2/3, el peronismo esperaba 28 y sólo consiguió 25

Live Blog Post

Presupuesto 2026: senadores radicales y del kirchnerismo anticipan rechazos por Educación, Ciencia e Inteligencia

El debate por el Presupuesto 2026 sumó nuevas resistencias en el Senado. El radical Flavio Fama, representante de Catamarca, confirmó que no acompañará el Capítulo II del proyecto enviado por el Ejecutivo y expresó fuertes objeciones sobre el impacto de varios artículos en el financiamiento educativo y científico.

En sintonía con la postura de su par de bloque Maximiliano Abad, Fama centró sus críticas en dos puntos concretos del articulado. En primer lugar, cuestionó el artículo 12, al advertir que habilita al Ministerio correspondiente a interrumpir transferencias de fondos ante supuestos incumplimientos administrativos. “Existe una ley de administración financiera que establece los mecanismos de rendición de cuentas. No corresponde otorgarle discrecionalidad a un funcionario para definir si la información es suficiente”, sostuvo.

También rechazó el artículo 30, al considerar que no tiene efectos presupuestarios directos y que, por ese motivo, no debería incluirse dentro de la ley de gastos y recursos.

El senador radical vinculó su decisión con la situación del sistema educativo y alertó sobre la gravedad de los indicadores actuales. “Los resultados de las pruebas Aprender son alarmantes: uno de cada cinco chicos pobres es analfabeto. ¿Qué respuestas tenemos para eso? ¿Es el Presupuesto el lugar donde tenemos que discutir estas cosas? Creo que no, es por eso que no puedo acompañar estos artículos”, afirmó.

image

Críticas desde San Juan por fondos para Inteligencia

Las objeciones al proyecto también llegaron desde el kirchnerismo. La senadora por San Juan María Celeste Giménez Navarro adelantó que votará en contra del Presupuesto y puso el foco en el incremento de los recursos destinados a los servicios de inteligencia, en contraste con los recortes previstos para Educación.

Durante su exposición en el recinto, la legisladora advirtió que el ajuste sobre el sistema educativo contradice el discurso oficial sobre productividad, innovación y desarrollo económico, al afectar la formación de recursos humanos calificados.

En ese marco, Giménez Navarro señaló que el Presupuesto contempla un aumento del 19% en los fondos para Inteligencia, mientras se reducen partidas en áreas consideradas estratégicas, y con esos argumentos ratificó su rechazo a la iniciativa del Gobierno.