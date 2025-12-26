Patricia Bullrich a 2 votos de los 2/3, el peronismo esperaba 28 y sólo consiguió 25

Con 47 legisladores sentados en sus bancas, se alcanzó el quorum para que el Senado iniciara la sesión en la que el oficialismo convirtió en ley su 1er. Presupuesto Nacional. Fue un número bastante consolidado por Patricia Bullrich para toda la sesión. Es cierto que gran parte de la sociedad argentina ha decidido fingir demencia hasta después de las vacaciones. Pero no deja de resultar un mérito para la senadora nacional LLA / CABA porque la iban a comparar con Juan Carlos Romero, quien hasta días atrás fue el referente del Ejecutivo Nacional en la Cámara Alta.
En noche de festejos en LLA, Milman fue reciclado
Tras dos años sin Ley de Presupuesto, La Libertad Avanza logró sancionar el proyecto en el recinto del Senado por 45 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención. Los ojos estuvieron puestos en el Capítulo II el cual establece en su artículo 30 varias derogaciones a leyes educativas, del sistema de ciencia y del Fondo Nacional de la Defensa.
Patricia Bullrich rescató el Capítulo II de la polémica y evitó que el proyecto regresara a la cámara de origen con modificaciones.
Como recompensa logró que Bartolomé Abdala designara director de la Relación con las Provincias a Gerardo Milman.
En medio de intensas negociaciones del oficialismo por garantizar la aprobación de los proyectos, Bullrich logró que el presidente provisional del Senado al menos hasta el 24/02, aprobara lo de Milman con el memo N°89869/2025 ingresado por mesa de entradas con el usuario de Abdala.
De la confianza de Bullrich, Milman fue cancelado en la politica cuando el kirchnerismo lo acusóen relación al fallido atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, y Bullrich no había podido reciclarlo en la política pese a varios intentos.
