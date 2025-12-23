Senado el 26/12: Artículo 30, la clave del Presupuesto 2026 que aprobarían en general

El puntano Fernando Salino, la jujeña Carolina Moisés, el riojano Fernando Rejal, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza son 5 votos posibles para La Libertad Avanza en proyectos decisivos. Por ejemplo, el Presupuesto 2026.

Los 5 se alejaron de la bancada comandada por José Mayans, aunque se mantienen dentro del interbloque conformado por los bloques Justicialista, Convicción y Frente Cívico por Santiago, bajo el nombre Popular.

En declaraciones a radio Rivadavia, el diputado nacional confirmó su voto: "Yo voy a votar en contra del Presupuesto" (en general). Pero a FM La Patriada, Salino le había dicho que votaría en general y se diferenciaría en particular.

Y, en cuanto a sus pares, expresó que van a "evaluar la situación, ver cuál es la mirada. Algunos tenemos más discrepancias, otros tienen algunas menos, pero no es el Presupuesto que claramente nos gustaría a ninguno de los 5".

Artículo 30

De todos modos, la agencia Noticias Argentinas afirma que el bloque peronista Convicción Federal votarían en general el Presupuesto 2026 aunque no acompañarían el artículo 30 que propone la derogación en materia de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa.

Similar posición tomarán los 2 representantes del Frente Cívico por Santiago.

Al votar en general, aunque luego se aparten en particular, "se producirá el primero de los quiebre relevantes en el Senado entre los gobernadores del Partido Justicialista y el ala que responde todavía a la ex presidenta Cristina Kirchner".

La Libertad Avanza descuenta una amplia aprobación de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal y de la votación en general del Presupuesto 2026, pero no de su artículo 30.

Mientras espera recomponer su vínculo con el PRO, LLA no sabe si le alcanzará con los oficialismos de Misiones y Tucumán.

LLA ya conoce que hay una postura dividida de la UCR (el bonaerense Maxi Abad y el catamarqueño Flavio Fama rechazarían el artículo 30).

Negocian con el correntino 'Camau' Espínola, la cordobesa Alejandra Vigo, la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi (todos responden a sus gobernadores) y los herméticos santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, quien estuvo en Casa Rosada el lunes 22/12.

Más complejo está el apoyo de la neuquina Julieta Corroza.

El informe que llegó a Javier Milei es que hay posibilidades de derrotar a la comunidad universitaria.

El Ejecutivo ya anticipó vía su funcionario Alejandro Álvarez que “no está previsto el aumento de salarios que solicitan los sindicatos".

Según CONADU, la pérdida salarial Diciembre 2023 / Agosto 2025 en términos reales es del 38,7%. No hay paritaria desde octubre del 2024.

