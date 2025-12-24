Javier Milei expuso el 'ninguneo' a la Iglesia Católica con "emotivo encuentro" con evangelistas

“Hubo villancicos y canciones como Noche de Paz, Aleluya de Haendel y otras. También un tiempo de oración por la paz, las familias, el trabajo y las nuevas generaciones. Se destacó el valor espiritual y cultural del pesebre como símbolo central del nacimiento de Jesús”, dijeron desde ACIERA.

image Momento de rezo con evangelistas en Casa Rosada. (Foto: ACIERA)

Solo cartas con la Iglesia Católica

En contraste con el recibimiento a los evangelistas, Javier Milei mantiene distancia con la Iglesia Católica, principalmente por las críticas sobre la pobreza encabezadas por el arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal que desde que asumió el cargo hace un año no fue recibido por el primer mandatario.

Recién ayer Milei le respondió la carta enviada el 15/12 a Colombo por la Navidad. Allí escribió: "Valoro el llamado a la reflexión, a la paz social y al compromiso con el bien común. Seguimos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, atendiendo especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CasaRosada/status/2003593505806123217&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei recibió en el Salón Héroes de Malvinas en Casa Rosada a pastores evangélicos de ACIERA, en el marco de las celebraciones de Navidad, donde compartieron un emotivo momento. pic.twitter.com/UHA5X9vOra — Casa Rosada (@CasaRosada) December 23, 2025

Colombo había escrito que la Iglesia tiene la “ disposición para contribuir, desde la misión que la Iglesia desarrolla en el ancho territorio de nuestra patria, a toda instancia que favorezca el bienestar integral de nuestro pueblo”.

Y expresó el deseo de “renovar nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar”.

Al parecer Milei no olvida las críticas de los obispos encabezados por Colombo por la pobreza, los reclamos de los trabajadores de la salud y las demandas por el presupuesto universitario. También cayó mal en Casa Rosada la mención de la Pastoral sobre que si “el Estado se retira el espacio lo ocupa el narcotráfico”, sumado a que el propio Colombo se quejó de la falta de respuesta de Milei a sus pedidos: “nuestras demandas parecen papelitos metidos en botellas que se lanzan al mar a la deriva”.

Pero Colombo quizás fue más incisivo cuando cuestionó la ayuda financiera de Trump a Milei antes de las elecciones legislativas: “¿Qué se está dando a cambio? ¿Cuál es la letra chica? Porque, evidentemente, cuando la limosna es grande… Uno puede pensar que hay también demasiados requerimientos, habrá que ver…”.

La carta completa de la Conferencia Episcopal Argentina a Javier Milei

Señor Presidente de la Nación, Javier Milei:

Con motivo de la proximidad de la Navidad, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina se dirige a usted y a su equipo de gobierno con un cordial y fraterno saludo.

image La Carta de la Iglesia Católica a Javier Milei por la Navidad.

La celebración del nacimiento del Señor nos invita a volver la mirada a ese acontecimiento sencillo y transformador de Belén, donde Dios se hizo cercano para iluminar nuestros caminos como comunidad. Su mensaje, siempre actual, nos anima a trabajar por una verdadera cultura del encuentro.

En este espíritu, deseamos renovar nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar.

Asimismo, expresamos nuestra disposición para contribuir, desde la misión que la Iglesia desarrolla en el ancho territorio de nuestra patria, a toda instancia que favorezca el bienestar integral de nuestro pueblo.

Pedimos a Dios que lo fortalezca con sabiduría en las tareas que le competen, y confiamos en que, bajo la protección de la Virgen de Luján, podamos avanzar hacia una Argentina donde crezcan la esperanza, la justicia y la fraternidad.

Lo saludamos con estima y nuestros mejores deseos para esta Navidad.

Firmas:

Marcelo D. Colombo, arzobispo de Mendoza, Presidente Ángel S. Card. Rossi, arzobispo de Córdoba; Vicepresidente 1° Cesar Daniel Fernández, obispo de Jujuy; Vicepresidente 2° Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro; Secretario General

Comisión Ejecutiva Conferencia Episcopal Argentina

--------------

Más noticias en Urgente24:

¿Dónde está el oro argentino?; Trump se queda con el petróleo; ¿"dream team" o "mesa de saldos"?

Marina Dal Poggetto: "a pesar del tipo de cambio flexible, el dólar se fue atrasando"

Todo vuelve: El viejo Tamiflú combate la moderna super gripe

Alerta sanitaria en Carrefour: Detectan alimentos vencidos en dos sucursales