Esta Navidad Javier Milei llega con recortes a los subsidios energéticos

Umbral de Ingresos: Los ingresos familiares deben ser inferiores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) (aprox. $3.640.000 a valores de diciembre 2025).

Canasta Básica Energética (CBE): El subsidio solo cubrirá la diferencia cuando el costo de la energía supere el 10% o 15% del ingreso del hogar.

Criterios de Exclusión (Patrimonio):

Poseer un vehículo con menos de 10 años de antigüedad.

Ser titular de dos o más inmuebles.

Tener medicina prepaga no laboral o consumos altos en dólares

Según fuentes cercanas al Ministerio de Economía, el viernes mismo se daría a conocer el anuncio y sus especificaciones técnicas.

Otras novedades

Topo Rodríguez (Consenso Federal) explicó otras novedades en Nochebuena:

"El gobierno libertario de Javier Milei y Toto Caputo volvió a meter mano en el viejo Presupuesto 2023, del que están enamorados y al que ya retocaron en 19 oportunidades.

Ayer, varias horas después de publicado el Boletín Oficial, se difundió un "suplemento" que trajo una nueva modificación del Presupuesto Nacional, con raros premios y castigos navideños.

Mediante la Decisión Administrativa 38/2025, se incorporaron, entre otros, los siguientes cambios:

A la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), se le asignaron transferencias por un total de 167.915 millones de pesos.

Sin embargo, a la compañía estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), que genera energía eléctrica y la inyecta en el sistema interconectado nacional, se la ajustó quitándole 30.000 millones de pesos.

Al Fondo Fiduciario para el descuento de tarifas de gas en zonas frías, también se lo ajustó, cortando transferencias por 658 millones de pesos.

En cambio, a la Fuerza Aérea Argentina se le asignó un refuerzo de 7.500 millones de pesos, mientras que la Armada Argentina recibió 5.515 millones.

Todas estas modificaciones se aplicaron a la Ley de Presupuesto 2023, con la que el gobierno se siente muy cómodo y a la que no quiere soltar."

