Javier Milei pasará la Navidad en la Quinta de Olivos, manteniendo su perfil de "workaholic" y con la mirada fija en el próximo desafío legislativo: el tratamiento del Presupuesto 2026 en el Senado este viernes. Pero, la motosierra no se detiene en la nochebuena, sino que el presidente se prepara para anunciar otro recorte sobre subsidios energéticos.
EL "SANTA" DE LA MOTOSIERRA
Esta Navidad Javier Milei llega con recortes a los subsidios energéticos
Javier Milei espera a que pase la Navidad para anunciar quiénes pierden el subsidio de luz y gas en 2026. Enteráte de los requisitos para conservarlos.
A diferencia de las celebraciones tradicionales, el mandatario libertario no otorga trascendencia a la festividad cristiana debido a su proceso de conversión al judaísmo.
Según fuentes oficiales, Milei permanecerá recluido en la residencia presidencial, posiblemente acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Quiénes se quedan afuera de los subsidios
Mientras el Presidente define su agenda, el Ministerio de Economía oficializó los nuevos topes para subsidios de luz y gas. El Gobierno nacional finalizó la consulta pública para el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), oficializado mediante la Resolución 592/2025. Este sistema reemplaza al antiguo RASE y elimina las categorías N1, N2 y N3.
Principales requisitos para mantener el subsidio en 2026
Para acceder al beneficio, los hogares deben cumplir con los siguientes parámetros de ingresos y patrimonio:
- Umbral de Ingresos: Los ingresos familiares deben ser inferiores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) (aprox. $3.640.000 a valores de diciembre 2025).
- Canasta Básica Energética (CBE): El subsidio solo cubrirá la diferencia cuando el costo de la energía supere el 10% o 15% del ingreso del hogar.
- Criterios de Exclusión (Patrimonio):
- Poseer un vehículo con menos de 10 años de antigüedad.
- Ser titular de dos o más inmuebles.
- Tener medicina prepaga no laboral o consumos altos en dólares
Según fuentes cercanas al Ministerio de Economía, el viernes mismo se daría a conocer el anuncio y sus especificaciones técnicas.
Otras novedades
Topo Rodríguez (Consenso Federal) explicó otras novedades en Nochebuena:
"El gobierno libertario de Javier Milei y Toto Caputo volvió a meter mano en el viejo Presupuesto 2023, del que están enamorados y al que ya retocaron en 19 oportunidades.
Ayer, varias horas después de publicado el Boletín Oficial, se difundió un "suplemento" que trajo una nueva modificación del Presupuesto Nacional, con raros premios y castigos navideños.
Mediante la Decisión Administrativa 38/2025, se incorporaron, entre otros, los siguientes cambios:
A la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), se le asignaron transferencias por un total de 167.915 millones de pesos.
Sin embargo, a la compañía estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), que genera energía eléctrica y la inyecta en el sistema interconectado nacional, se la ajustó quitándole 30.000 millones de pesos.
Al Fondo Fiduciario para el descuento de tarifas de gas en zonas frías, también se lo ajustó, cortando transferencias por 658 millones de pesos.
En cambio, a la Fuerza Aérea Argentina se le asignó un refuerzo de 7.500 millones de pesos, mientras que la Armada Argentina recibió 5.515 millones.
Todas estas modificaciones se aplicaron a la Ley de Presupuesto 2023, con la que el gobierno se siente muy cómodo y a la que no quiere soltar."
-------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año
El veranito del dólar bajo comienza a terminarse
Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una noche
Aviso de alto impacto: Histórica yerbatera informa que no podrá afrontar pagos