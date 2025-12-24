Maratón de Navidad: Encontrá la película perfecta en Netflix/HBO/PrimeVideo/Paramount+

La gran apuesta: La Calle de la Navidad (Candy Cane Lane). Eddie Murphy regresa a la comedia familiar. Una historia sobre un hombre decidido a ganar el concurso de decoración de su barrio que termina haciendo un trato con una elfa traviesa. Es Eddie Murphy siendo Eddie Murphy, y eso suele ser suficiente.

image Eddie Murphy nunca falla.

Cine local: El Sabor de la Navidad. Producida por Salma Hayek, esta película ofrece una mirada más latina y cercana a las festividades, alejándose un poco de la nieve de Hollywood para centrarse en la cocina y los vínculos.

Paramount+: Nostalgia y confort

Paramount apuesta a lo seguro y a las franquicias infantiles (tienen mucho de Bob Esponja y Paw Patrol), pero para el público adulto, hay una película que es un "lugar feliz".

La joya oculta: Last Holiday (Las vacaciones de mi vida). Queen Latifah protagoniza esta comedia donde, tras recibir un diagnóstico terminal (erróneo), decide gastar todos sus ahorros en un viaje de lujo a Europa. Es inspiradora, divertida y tiene una vibra culinaria excelente. Es la definición de "Comfort Movie".

image

Para los chicos: Santa Hunters. Un clásico de Nickelodeon para mantener a los más chicos entretenidos mientras los adultos hacen la sobremesa.

El veredicto: Si buscas calidad artística, andá a Netflix por Klaus. Si querés reírte con estrellas de Hollywood, Prime Video con Eddie Murphy o HBO Max con Vince Vaughn son tu mejor opción. Y si solo querés sentirte bien, Paramount+ y Queen Latifah te aseguran una sonrisa.

¡Felices fiestas y buen streaming!

--------------------------------------------------------------------

