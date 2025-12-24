La oferta de contenido en Navidad es inabarcable. Desde clásicos que repiten todos los años en cable hasta nuevas producciones originales que buscan convertirse en el próximo hit. Basándonos en las portadas más destacadas de las principales de Netflix/ HBO/PrimeVideo/Paramount+, armamos esta hoja de ruta para tu maratón del 25 de diciembre.
LA GUÍA DEFINITIVA
Maratón de Navidad: Encontrá la película perfecta en Netflix/HBO/PrimeVideo/Paramount+
Para que no se te enfríe el vitel toné, escaneamos los catálogos de Netflix, HBO Max, Prime Video y Paramount+ y seleccionamos lo mejor para Navidad.
Netflix: Los pesos pesados de la animación y el romance en Navidad
Si hay una plataforma que apuesta fuerte a la Navidad, es la N roja. Según lo que vemos en su catálogo actual, tienen las opciones más sólidas tanto para niños como para adultos sentimentales.
-
La imperdible: Klaus. Si todavía no viste esta joya de la animación española, es el momento. Es una historia de origen de Santa Claus visualmente deslumbrante y con un corazón enorme. Probablemente, la mejor película navideña moderna.
-
El clásico romántico: El Descanso (The Holiday). Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet y Jack Black. Casas intercambiadas entre Inglaterra y Los Ángeles. Es la comedia romántica por excelencia para ver con una copa en la mano.
-
Para reírse en familia: El Grinch. Netflix tiene la versión animada (Illumination) y la clásica de Jim Carrey. Cualquiera de las dos funciona para calmar a los sobrinos (o al niño interior).
HBO Max: Comedia y caos familiar
El catálogo de Warner/HBO parece inclinarse este año por las comedias de situación y los "desastres" familiares que terminan bien. Ideal para cuando tu propia cena familiar se puso intensa y necesitas catarsis.
-
La elegida: El Hermano de Santa (Fred Claus). Vince Vaughn hace del hermano resentido y oveja negra de Santa Claus (Paul Giamatti). Es cínica al principio, pero dulce al final. Una gran opción si te cansan las películas demasiado empalagosas.
-
El clásico de los 2000: Una Navidad de Locos. Tim Allen y Jamie Lee Curtis intentando "saltarse" la Navidad. Es frenética, ruidosa y un clásico de la televisión por cable que ahora puedes ver on demand.
Prime Video: El rey de la comedia romántica y el regreso de leyendas
Prime Video se ha llenado de títulos originales y exclusivos. Su grilla está repleta de esas películas con portadas rojas y verdes ideales para dejar de fondo, pero hay una que destaca por su protagonista.
La gran apuesta: La Calle de la Navidad (Candy Cane Lane). Eddie Murphy regresa a la comedia familiar. Una historia sobre un hombre decidido a ganar el concurso de decoración de su barrio que termina haciendo un trato con una elfa traviesa. Es Eddie Murphy siendo Eddie Murphy, y eso suele ser suficiente.
-
Cine local: El Sabor de la Navidad. Producida por Salma Hayek, esta película ofrece una mirada más latina y cercana a las festividades, alejándose un poco de la nieve de Hollywood para centrarse en la cocina y los vínculos.
Paramount+: Nostalgia y confort
Paramount apuesta a lo seguro y a las franquicias infantiles (tienen mucho de Bob Esponja y Paw Patrol), pero para el público adulto, hay una película que es un "lugar feliz".
-
La joya oculta: Last Holiday (Las vacaciones de mi vida). Queen Latifah protagoniza esta comedia donde, tras recibir un diagnóstico terminal (erróneo), decide gastar todos sus ahorros en un viaje de lujo a Europa. Es inspiradora, divertida y tiene una vibra culinaria excelente. Es la definición de "Comfort Movie".
-
Para los chicos: Santa Hunters. Un clásico de Nickelodeon para mantener a los más chicos entretenidos mientras los adultos hacen la sobremesa.
El veredicto: Si buscas calidad artística, andá a Netflix por Klaus. Si querés reírte con estrellas de Hollywood, Prime Video con Eddie Murphy o HBO Max con Vince Vaughn son tu mejor opción. Y si solo querés sentirte bien, Paramount+ y Queen Latifah te aseguran una sonrisa.
¡Felices fiestas y buen streaming!
