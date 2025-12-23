Marina Dal Poggetto: "a pesar del tipo de cambio flexible, el dólar se fue atrasando"

image Back to the 90s" el nuevo libro de Marina Dal Poggetto

¿Milei es un retorno a los años 90?

El libro de la economista, “Back to the 90s”. parece llevarnos a ese escenario similar al que tuvo que enfrentar hace 35 años Carlos Menem pero Marina Dal Poggetto tiene sus reservas. Comparó ambos programas económicos y las "lecciones" aprendidas o no de la experiencia justicialista.

“No se repite la historia. Tanto Menem como Milei llegaron a la Casa Rosada con economías desbalanceadas, un Banco Central quebrado y graves problemas con la deuda externa”.

La gente ya no quería al austral en 1989 y tampoco al peso en 2023. Menem llegó a la convertibilidad luego de fracasar con un par de ideas previas. Tuvo el llamado plan Bonex con rotura de contratos. Por suerte, eso hoy no ha pasado. La gente ya no quería al austral en 1989 y tampoco al peso en 2023. Menem llegó a la convertibilidad luego de fracasar con un par de ideas previas. Tuvo el llamado plan Bonex con rotura de contratos. Por suerte, eso hoy no ha pasado.

“El ajuste fiscal se practicó en 1990, con Erman González como ministro de Economía. Se hizo antes de la convertibilidad, la deuda estaba empaquetada”.

"Pensar en la independencia del Banco Central con lo que tenes de deuda es un problema" cerró la economista.