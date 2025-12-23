“Para salvarnos por nuestra falta de divisas vino primero el blanqueo, luego nos asistió el Fondo Monetario Internacional y finalmente el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent” sostuvo Marina Dal Poggetto.
PRESENTÓ EN TN SU NUEVO LIBRO
Marina Dal Poggetto: "a pesar del tipo de cambio flexible, el dólar se fue atrasando"
"Milei compró dólares al principio, tras una devaluación y eso fue virtuoso. Luego, hubo atraso cambiario y dejaron de comprar” dijo Marina Dal Poggetto.
“La principal noticia actual es que vamos a comprar el 5% de la oferta diaria de dólares, hasta llegar a US$ 10.000 millones.”
“El cambio en las bandas que entra en vigencia el 1ero de enero permite que el techo no se atrase con la inflación y darle lugar a la acumulación de reservas. Veremos cómo se da esta pulseada en las próximas semanas cuando empiece a regir el nuevo esquema”,
“El esquema de salto en la productividad con este sistema tributario, laboral y la actual infraestructura suena como algo muy complicado”.
¿Milei es un retorno a los años 90?
El libro de la economista, “Back to the 90s”. parece llevarnos a ese escenario similar al que tuvo que enfrentar hace 35 años Carlos Menem pero Marina Dal Poggetto tiene sus reservas. Comparó ambos programas económicos y las "lecciones" aprendidas o no de la experiencia justicialista.
“No se repite la historia. Tanto Menem como Milei llegaron a la Casa Rosada con economías desbalanceadas, un Banco Central quebrado y graves problemas con la deuda externa”.
“El ajuste fiscal se practicó en 1990, con Erman González como ministro de Economía. Se hizo antes de la convertibilidad, la deuda estaba empaquetada”.
"Pensar en la independencia del Banco Central con lo que tenes de deuda es un problema" cerró la economista.