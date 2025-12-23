Buscan al nuevo Juanfer Quintero para Racing: los dos 10 que fueron ofrecidos

image Malcorra junto a Di María y Véliz @RosarioCentral

Con algunos conflictos en puerta con la dirigencia de Gonzalo Belloso, expresadas por el propio representante del jugador, su salida no se está dando -por ahora- en los mejores términos.

Rubén Botta no renovaría contrato en Talleres

El caso de Rubén Botta no es tan controversial por el momento, pero su situación es parecida. A sus 35 años, Talleres no le renovará el contrato que se vence a fines de diciembre y Carlos Tévez no lo tendrá en cuenta.

image Ruben Botta, en un entrenamiento de Talleres @CATalleresdecba

Botta y Malcorra, dos perfiles que el Racing de Costas necesita como el agua

Son dos perfiles que a Racing le sirven. Al Racing de Gustavo Costas, que entre tanto vértigo y transiciones necesita un rol más pausado, más pensante. Aquel que supo cumplir con creces Juanfer Quintero, y que desde que se marchó la Academia no pudo suplir.

Luciano Vietto llegó a principios de la temporada para aportar un estilo similar al equipo. Sin embargo, a pesar de un buen comienzo, jamás encontró lugar. Las razones, más allá del bajo nivel propio de Vietto, estuvieron justamente allí: en la impronta que Costas le da a su Racing.

Juanfer Quintero se fue pero Diego Milito y Gustavo Costas todavía sueñan con él Quintero, perfil creativo

"Con Gustavo no fue fácil para mí. Creo que, en cuanto a lo futbolístico, somos polos opuestos. Por eso, tal vez, me costó mucho participar en la ideología que él tiene. Pero desde mi parte, siempre con respeto. Es un entrenador que a Racing en este último tiempo le ha dado mucho. Pero a mí, personalmente, por mis formas, no me ha ayudado mucho a la hora de entrar a la cancha", explicó Vietto hace unos días.

No fueron declaraciones escandalosas, sino la manifestación de una realidad clara: un jugador que no encuentra el contexto adecuado para sacar su mejor versión. A veces, el problema no está ni en el futbolista ni en el entrenador; simplemente se tratan de dos polos opuestos -dos formas distintas de entender el fútbol- como dijo Vietto.

Sus dichos, aun así, pueden interpretarse como un llamado de atención necesario del que todo Racing debe tomar nota. El equipo de Gustavo Costas debe encontrar otros matices más allá del estilo vertiginoso y ofensivo que tiene -que, dicho sea, lo llevó a ganar cosas importantes-.

El repertorio que le podía dar un perfil como Vietto, que finalmente no funcionó, es ese que con Quintero funcionó tan bien. Malcorra y Botta son jugadores más parecidos a estos últimos dos. Tienen una edad avanzada, es un punto a tener en cuenta. 38 y 35 años, respectivamente.

Quizás Botta -con un juego más vertical- sea incluso más adecuado que Malcorra -más horizontal-. Más allá de su edad, dada la participación que Costas le puede dar a ambos en el equipo, suenan buenas alternativas.

+ de Golazo24

"Ojalá Enzo Pérez tome la decisión de sumarse": el club que quiere al ex River

Refuerzo exótico: Wilfredo Rivera es el puertorriqueño que llega a Barracas Central

Las declaraciones de Alejandro Domínguez que lo dejan mal parado

AFA: Increíble lo que hizo el tribunal de disciplina con Andrés Fassi y Talleres