El mensaje de Duki que dejó a sus seguidores fríos: "Hasta la próxima"

Duki se toma un descanso

Esto es exactamente lo que escribió Duki en sus redes sociales:

“Gracias por otro año hermoso juntos, gracias por seguirme eligiendo, y gracias por estos casi 10 años haciendo música, y 9 tocando en vivo por y para ustedes”.

Otro año para el cofre de los recuerdos, espero que hayan disfrutado de cada show tanto como yo.

Ojalá terminen su año en familia, con sus seres queridos y que cierren el año de la mejor manera, para los que tuvieron un año difícil, el que viene seguramente va a ser mucho mejor, se los prometo. Ahora sí llegó el momento de descansar. Los amo con el alma, mis diablas y diablos, hasta la próxima…”

Su mensaje generó varias reacciones, incluidas la de su novia, la cantante Emilia Mernes: "Estoy muy orgullosa de vos. te amoooooo".

Documental de Duki

Vale recordar que, en octubre de este año, se estrenó en Netflix el documental del cantante argentino: “Rockstar: Duki Desde El Fin Del Mundo”.

"Una mirada única al universo íntimo del artista argentino que transformó su historia personal en un fenómeno cultural de alcance global", detalla Netflix sobre el material audiovisual.

Y sigue: "En un momento bisagra de su carrera y su identidad artística, Mauro se encuentra en pleno cambio de piel y se enfrenta a sus demonios internos para llevar adelante la historia de DUKI y del movimiento que representa".

"¿Quién es Mauro y quién es DUKI en definitiva? Con imágenes inéditas, este documental sigue el recorrido de un referente que personifica el espíritu de un fenómeno colectivo de la música urbana", agregan.

El trailer del documental de Duki a continuación:

Embed - Rockstar: DUKI desde el fin del mundo | Tráiler oficial | Netflix

