Refuerzo exótico: Wilfredo Rivera es el puertorriqueño que llega a Barracas Central

Barracas Central informó la incorporación de un exótico fichaje, el primero de este mercado de pases para el Guapo. Se trata de Wilfredo Rivera, delantero de 22 años nacido en Puerto Rico. El jugador llega en condición de libre tras un último paso por el Academia Quintana de su país.
Wilfredo Rivera llega desde Puerto Rico. De enfrentar a la Selección Argentina en Miami a ser el primer puertorriqueño en la historia de la Liga Profesional.
El equipo del Chiqui Tapia, que actualmente preside su hijo Matías (su otro hijo, Iván -hermano de Matías- es jugador del plantel), informó este martes que tiene un nuevo futbolista en el predio.
Se trata de Wilfredo Rivera, jugador de la selección de Puerto Rico que hace apenas unos meses enfrentó a la Selección Argentina en el amistoso que jugaron en el Chase Stadium, en Miami. Fue a mediados de octubre, y allí el ahora futbolista de Barracas Central fue parte del once inicial, compartiendo delantera con Ricardo Rivera y Leandro Antonetti.
El partido terminó 6-0, pero más allá de la derrota Rivera aprovechó la vidriera. El presidente de la Asociación de fútbol rival puso los ojos en él. Para ese momento, Rivera jugaba en Academia Quintana, club de la liga de Puerto Rico al que había llegado en abril pasado.
Su arribo al Quintana se dio luego de unos meses en que estuvo libre, con el pase en su poder, tras su no renovación en el Orlando City, club de la MLS donde hizo prácticamente toda su carrera.
A la par del equipo, en el seleccionado de Puerto Rico fue acumulando partidos. Lleva ya 25, con una buena estadística de 5 goles y 7 asistencias.
Con 22 años y una proyección a futuro al menos considerable, Wilfredo Rivera se convirtió en el primer futbolista centroamericano en la historia de Barracas Central y en el único puertorriqueño en la Liga Profesional argentina.
