Refuerzo exótico: Wilfredo Rivera es el puertorriqueño que llega a Barracas Central

Wilfredo Rivera llega desde Puerto Rico. De enfrentar a la Selección Argentina en Miami a ser el primer puertorriqueño en la historia de la Liga Profesional.

23 de diciembre de 2025 - 18:54
Wilfredo Rivera tiene 22 años

Instagram @wilfredo_rivera10

Barracas Central informó la incorporación de un exótico fichaje, el primero de este mercado de pases para el Guapo. Se trata de Wilfredo Rivera, delantero de 22 años nacido en Puerto Rico. El jugador llega en condición de libre tras un último paso por el Academia Quintana de su país.

Seguir leyendo

image
Argentina goleó 6-0 a Puerto Rico

El partido terminó 6-0, pero más allá de la derrota Rivera aprovechó la vidriera. El presidente de la Asociación de fútbol rival puso los ojos en él. Para ese momento, Rivera jugaba en Academia Quintana, club de la liga de Puerto Rico al que había llegado en abril pasado.

Del Orlando City a Barracas Central, pasando por la selección: el camino de Wilfredo Rivera

Su arribo al Quintana se dio luego de unos meses en que estuvo libre, con el pase en su poder, tras su no renovación en el Orlando City, club de la MLS donde hizo prácticamente toda su carrera.

SaveClip.App_452026732_1009157853999243_9172593541831073851_n
Rivera se formó en el Orlando City

A la par del equipo, en el seleccionado de Puerto Rico fue acumulando partidos. Lleva ya 25, con una buena estadística de 5 goles y 7 asistencias.

Con 22 años y una proyección a futuro al menos considerable, Wilfredo Rivera se convirtió en el primer futbolista centroamericano en la historia de Barracas Central y en el único puertorriqueño en la Liga Profesional argentina.

