Refuerzo exótico: Wilfredo Rivera es el puertorriqueño que llega a Barracas Central

SaveClip.App_452026732_1009157853999243_9172593541831073851_n Rivera se formó en el Orlando City Instsagram @wilfredo_rivera10

A la par del equipo, en el seleccionado de Puerto Rico fue acumulando partidos. Lleva ya 25, con una buena estadística de 5 goles y 7 asistencias.

Con 22 años y una proyección a futuro al menos considerable, Wilfredo Rivera se convirtió en el primer futbolista centroamericano en la historia de Barracas Central y en el único puertorriqueño en la Liga Profesional argentina.

