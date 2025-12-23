Mauro Icardi volvió a encender la mecha. El delantero del Galatasaray decidió saltar al ring mediático con los guantes puestos y sin intención alguna de medir sus golpes. Esta vez, el destinatario principal de su ira fue Nicolás Payarola, el exabogado de Wanda Nara que hoy enfrenta la justicia desde una celda bonaerense. Pero el futbolista no se conformó con apuntar contra el letrado, también repartió munición gruesa contra varios periodistas del ambiente, a quienes acusó de operadores, cómplices y mentirosos.
Explosiva amenaza de Mauro Icardi contra periodistas: "Van a tener que cambiar de profesión"
En un durísimo descargo a través de sus redes sociales, Mauro Icardi cargó contra Nicolás Payarola y dejó bajo la lupa a varios periodistas.
La publicación del rosarino no fue un simple descargo. Fue una declaración de guerra en toda regla. Con un diseño de fondo que simulaba un papel antiguo tipo papiro, Icardi le dio un aire solemne y dramático a sus palabras, como si estuviera escribiendo un manifiesto personal. El primer texto apuntó directo a la yugular de Payarola, quien se encuentra detenido tras ser señalado por múltiples estafas millonarias.
"Caíste tras las rejas por estafas. Eso ya lo determinó la justicia. Pero yo no me olvido. No me olvido de cómo usaste la ley como disfraz mientras actuabas fuera de ella. Las amenazas, el chantaje y el miedo fueron tus herramientas. No me olvido del sufrimiento que le hiciste pasar a mis hijas. Ser el cómplice principal de alguien que quiere separar a un padre de sus hijas no es estrategia: es crueldad. Y hoy, como si faltara algo, salen a la luz rituales, macumbas, velas negras y sacrificios", redactó el jugador, en sus historias de Instagram.
Pero ahí no terminó. Mauro recargó y disparó nuevamente: "Pero quedate tranquilo: a la gente buena, a la gente real, eso no nos afecta. Nunca fuiste poderoso. Fuiste un payaso de circo jugando a oscuro, creyéndote temido, cuando en realidad eras miserable. Y ahora llega el encierro. Nueva cárcel, nueva 'casa', nueva realidad. Ojalá el silencio del encierro te devuelva todo el miedo que hiciste padecer a otros". Las palabras del delantero destilaron bronca acumulada, resentimiento guardado y una sed de revancha que parece no conocer punto final.
Mauro Icardi acusó a periodistas de mentir y operar en su contra
Ahora bien, después de ajustar cuentas con Payarola, Icardi cambió su artillería hacia el mundo del periodismo de espectáculo. En un segundo mensaje igual de extenso, el futbolista no se anduvo con vueltas: "Y a los periodistas cómplices, a los que operaron, a los que mintieron, a los que cobraron favores y ensuciaron la verdad: los chats hablan solos. El escrache público es inevitable. Hoy todos se quieren disociar, hacerse los sorprendidos, mirar para otro lado. Pero fueron parte. Son cómplices". Aunque evitó mencionar nombres específicos, el tono dejó en claro que tiene la mirada puesta en varios comunicadores que, según su visión, actuaron en complicidad con intereses que lo perjudicaron.
Pero ojo, porque todavía quedaba más tinta en el tintero. "Muchos van a tener que cambiar de profesión, porque cuando se cae la careta ya no queda credibilidad que salvar. Y a los demás cómplices, los visibles y los silenciosos: también les va a llegar. Van a caer uno por uno. Porque como siempre dije, las caretas se caen. Yo sigo de pie. Mis hijas también. Esto no se publica por venganza. Se publica por memoria", cerró diciendo.
Mientras tanto, Nicolás Payarola atraviesa sus días encerrado en una celda, con prisión preventiva dictada por la justicia debido a 11 hechos de estafa donde habría engañado a sus propios clientes en distintas operaciones comerciales. Pasará Navidad entre rejas, lejos de cualquier celebración.
