Explosiva amenaza de Mauro Icardi contra periodistas: "Van a tener que cambiar de profesión"

Pero ojo, porque todavía quedaba más tinta en el tintero. "Muchos van a tener que cambiar de profesión, porque cuando se cae la careta ya no queda credibilidad que salvar. Y a los demás cómplices, los visibles y los silenciosos: también les va a llegar. Van a caer uno por uno. Porque como siempre dije, las caretas se caen. Yo sigo de pie. Mis hijas también. Esto no se publica por venganza. Se publica por memoria", cerró diciendo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gusta_mendez/status/2003478167055634810&partner=&hide_thread=false ICARDI CONTRA LOS PERIODISTAS ENSOBRADOS QUE SE HACEN LOS SORPRENDIDOS, ¿QUIENES SERÁN?



AMO QUE USE SE CAEN LAS CARETAS, PRIMERO EN LA POSTA pic.twitter.com/EIlWBS7S06 — Gustavo Mendez (@gusta_mendez) December 23, 2025 Publicación en X de @gusta_mendez.

Mientras tanto, Nicolás Payarola atraviesa sus días encerrado en una celda, con prisión preventiva dictada por la justicia debido a 11 hechos de estafa donde habría engañado a sus propios clientes en distintas operaciones comerciales. Pasará Navidad entre rejas, lejos de cualquier celebración.

-------------------------------

Más contenido en Urgente24

Preocupación por la salud de Tini Stoessel: Por qué debió volverse a operar

Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó

Banco Provincia habilitó esto en Cuenta DNI y causó furor

El nuevo outlet que estalla de gente por sus bajos precios en ropa importada