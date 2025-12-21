El nuevo outlet que estalla de gente por sus bajos precios en ropa importada

Si hay algo que los compradores aprendimos a valorar en estos tiempos, es encontrar un buen outlet donde comprar ropa de calidad sin que nuestro bolsillo llore después. Y justo cuando diciembre arrasa con toda su carga de compromisos navideños y regalos pendientes, apareció una nueva opción que promete facilitarnos la vida: "American Outlet" acaba de abrir sus puertas en plena Avenida Cabildo, trayendo marcas importadas con precios que arrancan desde los $10.000.
Ubicado en Av. Cabildo 2067, este comercio abre sus puertas de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 20:00 hs, mientras que los domingos funciona en un rango más acotado, de 11:00 a 18:00 horas. La noticia llegó de la mano de Martina, la creadora de contenido que se ganó el apodo de @jefadelahorro entre sus más de 700 mil seguidores en Instagram, quienes confían en sus recomendaciones a la hora de estirar cada peso.
Fue a través de un reel que la influencer tituló "Inauguró nuevo outlet en Av. Cabildo", donde detalló las características que hacen especial a este nuevo espacio comercial. Lo primero que destacó es que se trata de indumentaria 100% importada, un dato nada menor en tiempos donde conseguir prendas traídas del exterior suele implicar desembolsos importantes.
Así es el nuevo outlet que recomienda la Jefa del ahorro
¿Qué marcas podés encontrar entre sus perchas? Gap, Banana Republic y Old Navy son algunas de las etiquetas que se podrán hallar en el local, junto con muchas otras opciones que amplían considerablemente el abanico de posibilidades. Remeras, camisas y pantalones conforman parte del catálogo disponible, y acá viene un detalle que marca la diferencia: el establecimiento cuenta con probadores, ese servicio que parece básico pero que no todos los outlets ofrecen y que resulta fundamental para evitar llevarse a casa algo que después no nos queda bien.
En cuanto a los valores, Martina fue clara al señalar que los precios son "bastante accesibles" y que arrancan desde los $10.000. Una cifra que, en el actual panorama económico argentino, permite acceder a marcas que en otros puntos de venta superan ampliamente ese monto. Ahora bien, la propuesta no se limita únicamente a ofrecer productos de calidad a costos razonables, sino que también contempla facilidades de pago que amortiguan el impacto en el presupuesto mensual.
Respecto a cómo abonar las compras, el local implementó un sistema que incluye hasta 3 cuotas sin interés, además de aceptar efectivo para quienes prefieren manejarse con plata en mano.
La llegada de "American Outlet" a esta zona céntrica de la ciudad agrega una alternativa más al circuito de compras porteño, justamente en un momento donde encontrar relación precio-calidad se volvió casi una misión imposible. Por lo que, si estás necesitando renovar tu guardarropa, buscás un regalo o simplemente querés aprovechar la oportunidad de sumar prendas de marcas reconocidas sin vaciar la billetera, este nuevo espacio merece estar en tu radar.
