El nuevo outlet que estalla de gente por sus bajos precios en ropa importada

Respecto a cómo abonar las compras, el local implementó un sistema que incluye hasta 3 cuotas sin interés, además de aceptar efectivo para quienes prefieren manejarse con plata en mano.

Embed - Martina, la chica de las ofertas on Instagram: "NUEVO MULTIMARCA DE ROPA IMPORTADA! Av Cabildo 2067 Lunes a Viernes 9 a 20 hs y domingos de 11 a 18 hs TODOS los medios de pago! Y además 3 cuotas s/i Tenes probadores y marcas como Gap, Old Navy y más! Lo vas a visitar?? #compras #outlet #descuentos" View this post on Instagram Publicación en Instagram de jefadelahorro.

La llegada de "American Outlet" a esta zona céntrica de la ciudad agrega una alternativa más al circuito de compras porteño, justamente en un momento donde encontrar relación precio-calidad se volvió casi una misión imposible. Por lo que, si estás necesitando renovar tu guardarropa, buscás un regalo o simplemente querés aprovechar la oportunidad de sumar prendas de marcas reconocidas sin vaciar la billetera, este nuevo espacio merece estar en tu radar.

