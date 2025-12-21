Murió James Ransone: El actor de "It" y "The Wire" se quitó la vida a los 46 años

Una despedida que interpela

La muerte de Ransone reactiva la conversación sobre salud mental en el entretenimiento. McPhee eligió no quedarse en el silencio: pidió donaciones para NAMI, organización dedicada a la prevención y asistencia de enfermedades mentales. Un mensaje claro: hablar, pedir ayuda, no naturalizar el sufrimiento.

image

Hollywood pierde a un actor de raza, de esos que elevaban cada proyecto con su sola presencia. Y la pregunta queda flotando: ¿cuántas señales dejamos pasar antes de que sea demasiado tarde?

Si vos o alguien que conocés está pasando por una crisis, llamá al 135 (CABA y GBA) o al 0800-345-1435 (todo el país). Centro de Asistencia al Suicida. Tu llamado es confidencial y anónimo.

