James Ransone, el actor que brilló en "It: Capítulo 2" y "The Wire", falleció en circunstancias trágicas. Según confirmó la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, el intérprete de 46 años se quitó la vida por ahorcamiento en un cobertizo. Un desenlace que dejó en shock a colegas, fans y toda la comunidad cinematográfica.
Murió James Ransone: El actor de "It" y "The Wire" se quitó la vida a los 46 años
James Ransone, conocido por su papel de Eddie en It y como Ziggy Sobotka en la serie de HBO, fue hallado sin vida en Los Ángeles. Su esposa pidió apoyo.
El secundario que nadie olvidaba y que brillón en IT
Ransone construyó una carrera versátil que lo llevó del drama crudo de HBO al terror mainstream más taquillero. Su esposa, Jamie McPhee, se manifestó en redes compartiendo un enlace de recaudación para la National Alliance on Mental Illness (NAMI), en un gesto de convertir el dolor en acción solidaria. El actor dejó dos hijos y un legado artístico que pocos secundarios logran alcanzar.
Nacido en Baltimore, Ransone arrancó en el indie "Ken Park" (2002), pero su gran salto llegó con "The Wire". Como Ziggy Sobotka, ese estibador torpe y tragicómico de la segunda temporada, demostró que podía robar cámara con personajes incómodos y profundamente humanos. Después vinieron "Generation Kill", "Tangerine" de Sean Baker y su consolidación en el terror con "Sinister" y "El teléfono negro".
En "It: Capítulo 2", encarnó al Eddie adulto, ese hipocondríaco neurótico del Club de los Perdedores que vuelve a enfrentar a Pennywise. Su actuación mezcló humor nervioso con vulnerabilidad, un sello que lo acompañó toda su filmografía.
Una despedida que interpela
La muerte de Ransone reactiva la conversación sobre salud mental en el entretenimiento. McPhee eligió no quedarse en el silencio: pidió donaciones para NAMI, organización dedicada a la prevención y asistencia de enfermedades mentales. Un mensaje claro: hablar, pedir ayuda, no naturalizar el sufrimiento.
Hollywood pierde a un actor de raza, de esos que elevaban cada proyecto con su sola presencia. Y la pregunta queda flotando: ¿cuántas señales dejamos pasar antes de que sea demasiado tarde?
Si vos o alguien que conocés está pasando por una crisis, llamá al 135 (CABA y GBA) o al 0800-345-1435 (todo el país). Centro de Asistencia al Suicida. Tu llamado es confidencial y anónimo.
