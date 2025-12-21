Javier Milei: "No voy a vetar el presupuesto".

Aumento del empleo informal

Javier Milei habló del aumento del empleo, aunque ante la acotación de Majul sobre el aumento de la informalidad, el presidente siguió hablando sobre la suba del empleo general, tras decir "si, es cierto". Aunque lo mencionó cuando ponderó la reforma laboral:

Necesitamos modernizar la ley laboral, hoy la mitad de los trabajadores están en el segmento informal. Lo que proponemos no le quita derechos a nadie, sino que da derechos. Necesitamos modernizar la ley laboral, hoy la mitad de los trabajadores están en el segmento informal. Lo que proponemos no le quita derechos a nadie, sino que da derechos.

Según datos del INDEC, casi la mitad de las personas ocupadas trabajan en la informalidad, un problema de precarización alarmante y que el presidente no logró revertir a lo largo de su mandato, sino que empeoró con las políticas del libertario.

Según un informe de IDESA, el trabajo informal aumentó 14% entre el tercer trimestre de 2023 y el tercer trimestre del 2025, tal como informó Urgente24.

Consumo y pobreza

También explicó que no hay caída del consumo, como alertan muchos informes, sino que "cambió la forma de consumir". Javier Milei planteó que es importante tener en consideración otros tipos de consumo, además del tradicional, como el consumo digital, que según el presidente, aumentó.

Asimismo, habló de la caída de la indigencia y de la pobreza como logros importantes de su mandato, sin mencionar el empobrecimiento de la clase media.

El presidente Javier Milei no perdió la oportunidad de exclamar su desprecio hacia los economistas que dividen la micro de la macro ni que siguen otras líneas de pensamiento, que difieren de la suya. Aunque se contuvo de dar nombres, tal vez embebido en el espíritu navideño que prima en estas fechas.

Más noticias en Urgente24

Disuasión: Tras los F-16, Reino Unido pone a volar sus aviones supersónicos en Malvinas

Racing mete un batacazo y le roba un refuerzo a River

La miniserie de 8 capítulos que se convirtió en furor absoluto

Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando

River sacude el mercado: va por Romaña y le 'regala' una figura a San Lorenzo