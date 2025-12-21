urgente24
Javier Milei: "No voy a vetar el presupuesto"

El presidente Javier Milei hizo dijo que no vetará el la ley de leyes, que ya tiene media sanción en Diputados, mientras sigue la campaña por la reforma laboral.

21 de diciembre de 2025 - 22:36
Antes de terminar el año, el presidente Javier Milei dio una extensa entrevista al conductor Luis Majul por La Nación +. Dijo que no vetará el presupuesto, que ya recibió media sanción en diputados, y que reasignará partidas para cumplir con los gastos en educación universitaria y asignaciones por discapacidad.

Presupuesto 2026

El presidente destacó su primer envío de un proyecto de presupuesto en tres años como un hecho satisfactorio. Exclamó:

En la batalla legislativa hubo 14 contiendas. La primera fue lograr el quórum, después que se vote por capítulos y finalmente que se hayan aprobado 11 de los 12 capítulos que se votaron. Hoy tenemos media sanción, eso me parece muy importante. En la batalla legislativa hubo 14 contiendas. La primera fue lograr el quórum, después que se vote por capítulos y finalmente que se hayan aprobado 11 de los 12 capítulos que se votaron. Hoy tenemos media sanción, eso me parece muy importante.

El único capítulo desaprobado por Diputados fue el referido al recorte en el financiamiento de la educación pública universitaria y a asignaciones por discapacidad, algo que el Gobierno esperaba de antemano.

El presidente también dijo que recortaría partidas del presupuesto, sin subir impuestos pero manteniendo la premisa de "déficit cero".

Aumento del empleo informal

Javier Milei habló del aumento del empleo, aunque ante la acotación de Majul sobre el aumento de la informalidad, el presidente siguió hablando sobre la suba del empleo general, tras decir "si, es cierto". Aunque lo mencionó cuando ponderó la reforma laboral:

Necesitamos modernizar la ley laboral, hoy la mitad de los trabajadores están en el segmento informal. Lo que proponemos no le quita derechos a nadie, sino que da derechos. Necesitamos modernizar la ley laboral, hoy la mitad de los trabajadores están en el segmento informal. Lo que proponemos no le quita derechos a nadie, sino que da derechos.

Según datos del INDEC, casi la mitad de las personas ocupadas trabajan en la informalidad, un problema de precarización alarmante y que el presidente no logró revertir a lo largo de su mandato, sino que empeoró con las políticas del libertario.

Según un informe de IDESA, el trabajo informal aumentó 14% entre el tercer trimestre de 2023 y el tercer trimestre del 2025, tal como informó Urgente24.

Consumo y pobreza

También explicó que no hay caída del consumo, como alertan muchos informes, sino que "cambió la forma de consumir". Javier Milei planteó que es importante tener en consideración otros tipos de consumo, además del tradicional, como el consumo digital, que según el presidente, aumentó.

Asimismo, habló de la caída de la indigencia y de la pobreza como logros importantes de su mandato, sin mencionar el empobrecimiento de la clase media.

El presidente Javier Milei no perdió la oportunidad de exclamar su desprecio hacia los economistas que dividen la micro de la macro ni que siguen otras líneas de pensamiento, que difieren de la suya. Aunque se contuvo de dar nombres, tal vez embebido en el espíritu navideño que prima en estas fechas.

