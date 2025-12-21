En un mercado laboral que sigue mostrando indicadores preocupantes, diversos análisis económicos señalan que la creación de empleo en relación de dependencia formal en Argentina está prácticamente detenida, mientras modalidades alternativas de trabajo —informales o por cuenta propia— concentran la mayor parte de los nuevos puestos.
ALARMA POR MENOS EMPLEOS
Precarización laboral: Argentina dejó de crear empleo formal
Ante la crisis económica, la falta de empleo formal y los bajos salarios empujan a los argentinos hacia la informalidad. El mercado laboral está en jaque.
Este fenómeno, que se ha venido instalando de manera progresiva, se traduce en un deterioro de la calidad laboral y plantea tensiones para la política económica y social del país. A la vez que explica por qué no subió el desempleo en plena crisis de actividad económica.
La mitad de los trabajadores son informales
De acuerdo con estudios del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), la mayor parte de los empleos generados en las últimas décadas no provienen de relaciones laborales tradicionales con registro formal.
El aumento del empleo no asalariado o por cuenta propia creció 14% desde el tercer trimestre 2023.
El informe de IDESA plantea que "en la mayoría de los casos, el aumento en el trabajo por cuenta propia no responde a una vocación emprendedora sino a la necesidad de generar ingresos para la subsistencia. Es clara la extrema necesidad y urgencia de dinamizar la producción y abordar una profunda reforma de las instituciones laborales".
Por otra parte, en el mismo período el trabajo formal en relación de dependencia cayó 3%.
Diez años igual
Una radiografía más reciente de IDESA revela que entre 2014 y 2024, de los más de 3 millones de personas que se incorporaron al mercado laboral urbano, solo uno de cada 20 consiguió un trabajo en relación de dependencia privado formal. El resto se ubicó en otras formas de empleo: aproximadamente cuatro de cada veinte ingresó al empleo público y aproximadamente quince de cada veinte lo hizo en empleos informales o como cuentapropistas.
Este panorama se refleja también en la dinámica del mercado formal reciente. Datos de diferentes fuentes muestran que la evolución del empleo registrado se ha caracterizado más por la caída o estancamiento de asalariados que por una expansión significativa. Por ejemplo, estudios privados señalan que entre noviembre de 2023 y julio de 2025 se perdieron decenas de miles de empleos asalariados registrados en el sector privado y público, mientras que los monotributistas crecieron significativamente, funcionando como una válvula de escape para la falta de oportunidades en relación de dependencia formal.
Según un informe de Iaraf, de noviembre de 2023 a julio de este año, por cada diez empleos privados que se perdieron surgieron siete con monotributo.
Los datos del INDEC
Este fenómeno no es exclusivo de estadísticas aisladas: los datos del mercado laboral argentino muestran una alta tasa de informalidad, que supera el 40% de los trabajadores, según el último informe del INDEC publicado la semana pasada.
Esto significa que más de cuatro de cada diez trabajadores no está cubierto por la normativa laboral ni por los sistemas de seguridad social asociados al empleo formal.
La falta de creación de empleos en relación de dependencia formal tiene implicancias más profundas que una simple clasificación estadística. Los empleos informales suelen estar asociados a menores ingresos, menor protección social y carencias en derechos laborales, lo que impacta directamente en la calidad de vida de millones de argentinos.
Además, esta tendencia limita la recaudación fiscal y pone presión sobre los sistemas de seguridad social, ya que un menor porcentaje de trabajadores aporta a la jubilación y a la obra social.
Ante este escenario, expertos y algunos analistas del propio IDESA señalan que una reforma laboral integral podría ser una de las claves para reactivar la creación de empleo formal. Esto incluiría modernizar la legislación laboral, reducir cargas que desincentivan la contratación registrada y descentralizar los mecanismos de negociación colectiva para favorecer la inserción de pequeñas y medianas empresas en la generación de empleo.
No obstante, las propuestas para reformar la normativa laboral se enfrentan a un amplio debate político y social. Algunos sectores advierten que cambios mal diseñados podrían precarizar aún más las condiciones de trabajo, mientras que otros sostienen que la rigidez normativa actual es uno de los principales obstáculos para que el empleo formal en relación de dependencia vuelva a crecer con fuerza.
Analistas coinciden en que la solución no es única ni sencilla. Además de reformas laborales, será clave estimular la inversión productiva, mejorar la competitividad y fortalecer los mecanismos de capacitación laboral para que el mercado de trabajo pueda generar empleos de calidad y sostenibles en el tiempo.
