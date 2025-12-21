Precarización laboral: Argentina dejó de crear empleo formal

Por otra parte, en el mismo período el trabajo formal en relación de dependencia cayó 3%.

image Variación de creación de empleo desde 3er trimestre 2023 al mismo período 2025. Fuente: IDESA.

Diez años igual

Una radiografía más reciente de IDESA revela que entre 2014 y 2024, de los más de 3 millones de personas que se incorporaron al mercado laboral urbano, solo uno de cada 20 consiguió un trabajo en relación de dependencia privado formal. El resto se ubicó en otras formas de empleo: aproximadamente cuatro de cada veinte ingresó al empleo público y aproximadamente quince de cada veinte lo hizo en empleos informales o como cuentapropistas.

Este panorama se refleja también en la dinámica del mercado formal reciente. Datos de diferentes fuentes muestran que la evolución del empleo registrado se ha caracterizado más por la caída o estancamiento de asalariados que por una expansión significativa. Por ejemplo, estudios privados señalan que entre noviembre de 2023 y julio de 2025 se perdieron decenas de miles de empleos asalariados registrados en el sector privado y público, mientras que los monotributistas crecieron significativamente, funcionando como una válvula de escape para la falta de oportunidades en relación de dependencia formal.

Según un informe de Iaraf, de noviembre de 2023 a julio de este año, por cada diez empleos privados que se perdieron surgieron siete con monotributo.

Los datos del INDEC

Este fenómeno no es exclusivo de estadísticas aisladas: los datos del mercado laboral argentino muestran una alta tasa de informalidad, que supera el 40% de los trabajadores, según el último informe del INDEC publicado la semana pasada.

Esto significa que más de cuatro de cada diez trabajadores no está cubierto por la normativa laboral ni por los sistemas de seguridad social asociados al empleo formal.

La falta de creación de empleos en relación de dependencia formal tiene implicancias más profundas que una simple clasificación estadística. Los empleos informales suelen estar asociados a menores ingresos, menor protección social y carencias en derechos laborales, lo que impacta directamente en la calidad de vida de millones de argentinos.

Además, esta tendencia limita la recaudación fiscal y pone presión sobre los sistemas de seguridad social, ya que un menor porcentaje de trabajadores aporta a la jubilación y a la obra social.

Ante este escenario, expertos y algunos analistas del propio IDESA señalan que una reforma laboral integral podría ser una de las claves para reactivar la creación de empleo formal. Esto incluiría modernizar la legislación laboral, reducir cargas que desincentivan la contratación registrada y descentralizar los mecanismos de negociación colectiva para favorecer la inserción de pequeñas y medianas empresas en la generación de empleo.

No obstante, las propuestas para reformar la normativa laboral se enfrentan a un amplio debate político y social. Algunos sectores advierten que cambios mal diseñados podrían precarizar aún más las condiciones de trabajo, mientras que otros sostienen que la rigidez normativa actual es uno de los principales obstáculos para que el empleo formal en relación de dependencia vuelva a crecer con fuerza.

Analistas coinciden en que la solución no es única ni sencilla. Además de reformas laborales, será clave estimular la inversión productiva, mejorar la competitividad y fortalecer los mecanismos de capacitación laboral para que el mercado de trabajo pueda generar empleos de calidad y sostenibles en el tiempo.

