“Como ser humano, nosotros respetamos el derecho a la vida y la propiedad, puedo tener la peor y más aberrante opinión política, pero no me meto en lo humano: que tenga una pronta recuperación”, dijo Javier Milei sobre Cristina Kirchner.
EL PRESIDENTE CON MAJUL
Milei: pronta recuperación para CFK; Tapia destruye al fútbol argentino y audios de Spagnuolo son falsos
Milei se refirió a la situación médica de la expresidenta internada en el Sanatorio Otamendi por apendicitis, a la crisis de la AFA y al escándalo del ANDIS.
"Me atribuyen pactos con Cristina y ella terminó presa en mi Gobierno”, sostuvo en LN+.
Además, el presidente hizo mención a las denuncias que pesan contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.
Caso Diego Spagnuolo: “son cosas de los periodistas”
“Hoy se puede hacer cualquier edición de un audio y utilizar la inteligencia artificial para simular algo que no ha ocurrido. Los audios son falsos”.
Luego… ¿Por qué echó entonces a Diego Spagnuolo de la Dirección de la Agencia Nacional de Discapacitados? ¿No debió ratificarlo en su cargo y defenderlo “a capa y espada” en lugar de mandarlo al ostracismo?
Luis Majul aceptó el nuevo insulto al Cuarto Poder y le dejó pasar una inconsistencia mayúscula.
La reelección en 2027
“Mi vida política son 4 años o bien 8 años de gestión. Luego, no participo más, no me ven más. Yo no uso el sillón de Rivadavia, eso solamente sirve para aumentar el ego”.