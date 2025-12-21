urgente24
Milei: pronta recuperación para CFK; Tapia destruye al fútbol argentino y audios de Spagnuolo son falsos

Milei se refirió a la situación médica de la expresidenta internada en el Sanatorio Otamendi por apendicitis, a la crisis de la AFA y al escándalo del ANDIS.

21 de diciembre de 2025 - 22:07
Javier Milei con Luis Majul

“Como ser humano, nosotros respetamos el derecho a la vida y la propiedad, puedo tener la peor y más aberrante opinión política, pero no me meto en lo humano: que tenga una pronta recuperación”, dijo Javier Milei sobre Cristina Kirchner.

"Me atribuyen pactos con Cristina y ella terminó presa en mi Gobierno”, sostuvo en LN+.

Además, el presidente hizo mención a las denuncias que pesan contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.

Es un tema de la Justicia. No me meto en cómo se organiza la AFA, no tengo por qué hacerlo. Pero, creo que la conducción de Claudio Tapia está destruyendo al fútbol argentino. Es un tema de la Justicia. No me meto en cómo se organiza la AFA, no tengo por qué hacerlo. Pero, creo que la conducción de Claudio Tapia está destruyendo al fútbol argentino.

Caso Diego Spagnuolo: “son cosas de los periodistas”

“Hoy se puede hacer cualquier edición de un audio y utilizar la inteligencia artificial para simular algo que no ha ocurrido. Los audios son falsos”.

Luego… ¿Por qué echó entonces a Diego Spagnuolo de la Dirección de la Agencia Nacional de Discapacitados? ¿No debió ratificarlo en su cargo y defenderlo “a capa y espada” en lugar de mandarlo al ostracismo?

Luis Majul aceptó el nuevo insulto al Cuarto Poder y le dejó pasar una inconsistencia mayúscula.

La reelección en 2027

“Mi vida política son 4 años o bien 8 años de gestión. Luego, no participo más, no me ven más. Yo no uso el sillón de Rivadavia, eso solamente sirve para aumentar el ego”.

Ya pasamos el momento bisagra, salimos de 100 años de decadencia y empezamos a crecer. Lo que viene será mejor porque estamos terminando la inflación, recuperando el orden y gracias a los motores de la desregulación y la apertura económica. Ya pasamos el momento bisagra, salimos de 100 años de decadencia y empezamos a crecer. Lo que viene será mejor porque estamos terminando la inflación, recuperando el orden y gracias a los motores de la desregulación y la apertura económica.

