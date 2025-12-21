Milei: pronta recuperación para CFK; Tapia destruye al fútbol argentino y audios de Spagnuolo son falsos

Luego… ¿Por qué echó entonces a Diego Spagnuolo de la Dirección de la Agencia Nacional de Discapacitados? ¿No debió ratificarlo en su cargo y defenderlo “a capa y espada” en lugar de mandarlo al ostracismo?

Luis Majul aceptó el nuevo insulto al Cuarto Poder y le dejó pasar una inconsistencia mayúscula.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2002908049929846791&partner=&hide_thread=false "Hemos logrado revertir la tendencia de los últimos 100 años de la decadencia más escandalosa de la historia, pero no se cambia en un solo día y falta mucho por hacer: los invito a ser parte de la reconstrucción de la Argentina"



-El mensaje final del presidente Milei con Majul… pic.twitter.com/fBgEerUpnQ — Empalados (@empaladosok) December 22, 2025

La reelección en 2027

“Mi vida política son 4 años o bien 8 años de gestión. Luego, no participo más, no me ven más. Yo no uso el sillón de Rivadavia, eso solamente sirve para aumentar el ego”.

Ya pasamos el momento bisagra, salimos de 100 años de decadencia y empezamos a crecer. Lo que viene será mejor porque estamos terminando la inflación, recuperando el orden y gracias a los motores de la desregulación y la apertura económica. Ya pasamos el momento bisagra, salimos de 100 años de decadencia y empezamos a crecer. Lo que viene será mejor porque estamos terminando la inflación, recuperando el orden y gracias a los motores de la desregulación y la apertura económica.