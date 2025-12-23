Senado el 26/12: Confusión acerca de cómo votará el Presupuesto 2025 un bloque federal

"Hay 8 o 9 millones de argentinos que necesitan un trabajo en blanco, con obra social y jubilación. Con la legislación actual, muchas pymes y grandes empresas no se animan a tomar trabajadores por los riesgos futuros”, afirmó.

Convicción Federal

Este enfoque optimista sin embargo fue menguado por el senador nacional Fernando Salino (Convicción Federal / San Luis, dentro del interbloque Popular): "Creo que la Argentina necesita Presupuesto, en el bloque Convicción Federal estamos viendo la posición de cada uno de los cinco, cada uno representa a provincias distintas".

Salino, la jujeña Carolina Moisés, el riojano Fernando Rejal, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza son 5 votos para La Libertad Avanza.

Ellos se alejaron de la bancada comandada por José Mayans, aunque se mantienen dentro del interbloque conformado por los bloques Justicialista, Convicción y Frente Cívico por Santiago, bajo el nombre Popular.

En declaraciones a radio Rivadavia, el puntano confirmó su voto: "Yo voy a votar en contra del Presupuesto". Pero a FM La Patriada, Salino le había dicho que votaría en general y se diferenciaría en particular.

Y, en cuanto a sus pares, expresó que van a "evaluar la situación, ver cuál es la mirada. Algunos tenemos más discrepancias, otros tienen algunas menos, pero no es el Presupuesto que claramente nos gustaría a ninguno de los 5".

Diferencias

Pero la agencia Noticias Argentinas afirma que el bloque peronista Convicción Federal votarían en general el Presupuesto 2026 aunque no acompañarían el artículo 30 que propone la derogación en materia de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa.

Al votar en general, aunque luego se aparten en particular,"se producirá el primero de los quiebre relevantes en el Senado entre los gobernadores del Partido Justicialista y el ala que responde todavía a la ex presidenta Cristina Kirchner".

----------------------

Más contenido de Urgente24

Juan Grabois contra otro intendente de La Cámpora: "Va a pasar lo de Quilmes..."

Milei y la Iglesia Católica bajaron tensiones y se cruzaron mensajes por la Navidad: Qué se dijeron

Tensión con la CGT: No es solo la reforma, son también los fondos que el Gobierno retiene

Crisis terminal: Farmacia multinacional envió una ola de telegramas de despido y cierra sucursales