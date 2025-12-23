De acuerdo al diario La Gaceta, de San Miguel de Tucumán, al finalizar el brindis de fin de año en el Salón Blanco, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la necesidad de avanzar en una reforma laboral y consideró clave el Presupuesto 2026 en el Senado para dar previsibilidad a la economía argentina. El dato es importante por las novedades sobre el bloque Convicción Federal, que representa a varios gobernadores, incluyendo a Jaldo.
MILEÍSTAS TUCUMÁN Y CATAMARCA
Senado el 26/12: Confusión acerca de cómo votará el Presupuesto 2025 un bloque federal
Presupuesto 2026 en el Senado: el oficialismo cruje buscando los votos necesarios que parecen aún difíciles de lograr. Mucha confusión con votos federales.
La sesión está prevista para el viernes 26/12. El oficialismo no incluirá el Capítulo 11, que fue rechazo en su paso por Diputados y que contenía las derogaciones de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.
Sobre el Presupuesto 2026, el gobernador de Tucumán destacó la promesa del presidente, Javier Milei, de no vetar la ley. “Me parece una decisión razonable, de sentido común y muy inteligente”.
Jaldo sostuvo que “hace falta modernizar y actualizar las legislaciones laborales y muchas otras que se quedaron en el tiempo”, al remarcar que las economías regionales ya compiten en más de 150 mercados internacionales.
Según él, la caña de azúcar, el limón y el arándano necesitan reglas que permitan ganar competitividad: “No significa quitar derechos, sino consolidarlos y avanzar en una modernización (...) Si avanza la tecnología, ¿qué va a pasar con nuestra gente? Por eso hay que buscar un equilibrio”.
"Hay 8 o 9 millones de argentinos que necesitan un trabajo en blanco, con obra social y jubilación. Con la legislación actual, muchas pymes y grandes empresas no se animan a tomar trabajadores por los riesgos futuros”, afirmó.
Convicción Federal
Este enfoque optimista sin embargo fue menguado por el senador nacional Fernando Salino (Convicción Federal / San Luis, dentro del interbloque Popular): "Creo que la Argentina necesita Presupuesto, en el bloque Convicción Federal estamos viendo la posición de cada uno de los cinco, cada uno representa a provincias distintas".
Salino, la jujeña Carolina Moisés, el riojano Fernando Rejal, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza son 5 votos para La Libertad Avanza.
Ellos se alejaron de la bancada comandada por José Mayans, aunque se mantienen dentro del interbloque conformado por los bloques Justicialista, Convicción y Frente Cívico por Santiago, bajo el nombre Popular.
En declaraciones a radio Rivadavia, el puntano confirmó su voto: "Yo voy a votar en contra del Presupuesto". Pero a FM La Patriada, Salino le había dicho que votaría en general y se diferenciaría en particular.
Y, en cuanto a sus pares, expresó que van a "evaluar la situación, ver cuál es la mirada. Algunos tenemos más discrepancias, otros tienen algunas menos, pero no es el Presupuesto que claramente nos gustaría a ninguno de los 5".
Diferencias
Pero la agencia Noticias Argentinas afirma que el bloque peronista Convicción Federal votarían en general el Presupuesto 2026 aunque no acompañarían el artículo 30 que propone la derogación en materia de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa.
Al votar en general, aunque luego se aparten en particular,"se producirá el primero de los quiebre relevantes en el Senado entre los gobernadores del Partido Justicialista y el ala que responde todavía a la ex presidenta Cristina Kirchner".
