El Gobierno bajó la persiana: Qué compañías de seguro fueron clausuradas

Cuáles son las compañías que no superaron el filtro

En las últimas semanas, el organismo confirmó que no dará marcha atrás con las sanciones aplicadas a tres aseguradoras cuya situación financiera fue considerada insostenible. Dos de ellas ya están en proceso de liquidación forzosa y se convirtieron en los casos más importantes del ajuste regulatorio.

TPC Seguros: La empresa que terminó en liquidación forzada

TPC Compañía de Seguros S.A. fue una de las primeras en caer. La empresa, vinculada en los últimos años a la familia Campici, intentó resistir la decisión del Gobierno en los tribunales, pero la Cámara Comercial terminó avalando la postura de la SSN.

A través de la Resolución 637/25, el organismo revocó la autorización para operar y dispuso la designación de liquidadores, además de inspectores para avanzar con el cierre ordenado. La Justicia entendió que la situación patrimonial de la firma no ofrecía garantías suficientes para los asegurados y habilitó la liquidación forzosa.

Orbis Seguros: Más de 350.000 clientes en el medio

El caso de Orbis Seguros generó un impacto todavía mayor por su volumen. Especializada en coberturas de automotores, la compañía llegó a tener más de 350.000 clientes activos. La empresa había solicitado una disolución voluntaria, pero el Gobierno objetó el procedimiento.

Balances observados, cheques rechazados y falta de respaldo patrimonial fueron algunos de los argumentos que pesaron en la decisión final. La Cámara Nacional de Apelaciones rechazó el pedido de Orbis y dio luz verde a la intervención de la SSN, que avanzó con la designación de liquidadores externos.

ORBIS SEGUROS

Qué otras empresas de seguro cerró el Gobierno

El reordenamiento del mercado ya dejó fuera del sistema a varias aseguradoras durante 2024 y 2025. Entre las firmas que perdieron su autorización para operar figuran Boston Seguros, Caledonia, Escudo y La Nueva.

En la mayoría de los expedientes, el patrón consiste en déficits financieros persistentes, juicios impagos, incumplimiento del capital mínimo exigido y una operatoria que, según la SSN, ponía en riesgo directo a los asegurados.

Desde el Ejecutivo no esconden que el proceso derivará en un mercado más concentrado y que menos compañías, pero financieramente sólidas, reducen el riesgo de crisis y mejoran la previsibilidad del sistema.

Jorge Sola, dirigente sindical y uno de los secretarios generales de la CGT, había alertado sobre la situación crítica de varias compañías que finalmente terminaron fuera del mercado. Desde los sindicatos advierten que el proceso de saneamiento no puede ignorar el impacto social y reclaman mecanismos de contención para los trabajadores afectados.

