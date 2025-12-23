Billeteras digitales ahora premian el ahorro y compiten con viajes y experiencias

“La clave está en lograr que el dinero trabaje incluso cuando se usa, dejando atrás la lógica que premia únicamente el consumo”, explicó Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de Cocos. La idea es premiar decisiones financieras inteligentes y reforzar la educación financiera desde la práctica cotidiana.

Billeteras digitales y Pix: La conexión con los viajes

El fenómeno se da en paralelo a otro boom, el del turismo regional. Brasil volvió a posicionarse como uno de los destinos preferidos por los argentinos y Pix, el sistema de pagos instantáneos del Banco Central brasileño, se convirtió en un indispensable.

Cada vez más billeteras permiten pagar en comercios de Brasil escaneando un QR o ingresando una clave, con conversión automática a reales y tipo de cambio visible. En el caso de Cocos, ya se procesaron más de 5 millones de pagos vía Pix, por un volumen superior a 166 millones de dólares. Ahora, esas operaciones también suman puntos canjeables por viajes y experiencias.

¿Qué billeteras digitales combinan ahorro y beneficios hoy?

La competencia es intensa. Belo, Astropay, Lemon, Dolar App, Mercado Pago, Takenos, Ualá y Personal Pay ya integraron pagos con Pix. En algunos casos, esas operaciones suman puntos; en otros, mejoran las condiciones de cuentas remuneradas o se integran a programas de beneficios más amplios.

Ualá, por ejemplo, permite que las operaciones sumen para acceder a una tasa plus en su cuenta remunerada, que llega hasta el 28% TNA, sin aplicar la percepción del 30% del Impuesto a las Ganancias. A eso suma inversiones, cashback y una lógica de todo en uno que apunta a retener al usuario.

Mercado Pago, líder del mercado, mantiene su esquema de rendimientos diarios sobre el saldo, pero lo complementa con promociones en transporte, supermercados, combustibles y beneficios ligados al ecosistema de Mercado Libre y viajes. Además, desarrolló herramientas específicas para fomentar el ahorro.

Las reservas como nueva obsesión

Una de las funciones que más creció es la de “Reservas”. Permite crear bolsillos virtuales para separar fondos, organizar gastos y alcanzar objetivos financieros, con la ventaja de que el dinero sigue generando rendimientos diarios y está siempre disponible.

Las reservas programadas automatizan el ahorro en fechas clave, como el cobro del sueldo, mientras que la opción de reservar al gastar aparta pequeños montos en cada pago.

Las otras estrategias de las billeteras virtuales en juego

Personal Pay combina rendimientos diarios, metas de ahorro, tarjeta prepaga internacional y descuentos según el nivel de uso. Takenos suma su Takecard, una Visa internacional que permite usar el saldo en cualquier parte del mundo. Naranja X, aunque todavía no se sumó al universo Pix, apuesta fuerte a sus Frascos Fijos.

