Caos en el Senado: Carteles truchos, cerrajeros, peleas y una guerra desatada por los despachos

Un nuevo conflicto en el Senado

Pero el conflicto no terminó allí. En las últimas horas se conoció otro episodio que volvió a agitar las aguas dentro del oficialismo. Una senadora libertaria sorprendió a las autoridades de la Cámara al adjudicarse una oficina sin autorización formal, utilizando un cartel con su nombre que no había sido emitido por el Senado.

La maniobra fue detectada por el área administrativa y generó un fuerte malestar. Se trataba de Emilia Orozco, dirigente cercana a sectores duros de La Libertad Avanza y con vínculos políticos con Karina Milei. Orozco había colocado su identificación en un despacho que pertenecía a la exsenadora salteña Nora del Valle Giménez, en el edificio conocido como ex Caja de Ahorro.

Tras ser notificada, se le informó que la asignación de oficinas dependía exclusivamente de la vicepresidencia. Días más tarde, un decreto oficial confirmó su destino final: dos despachos en el tercer piso del Anexo, numerados como 311 y 312.

Victoria Villarruel es la que tiene el control

El episodio dejó al descubierto el descontento de varios legisladores libertarios con el criterio de reparto definido por Villarruel. Parte del malestar se explica por la decisión de reservar oficinas dentro del Palacio Legislativo para figuras cercanas a Patricia Bullrich, como el neuquino Pablo Cervi y el economista Agustín Monteverde, lo que generó ruido en el ala más cercana al núcleo duro del oficialismo.

Otra de las voces que hizo oír su reclamo fue la senadora neuquina Nadia Márquez, alineada con Karina Milei y Martín Menem, quien aspiraba a tener un despacho en el edificio principal del Congreso. Sin embargo, esa posibilidad fue descartada y deberá instalarse en el quinto piso del edificio anexo, en la oficina 509.

Por ahora, la disputa por los despachos sigue siendo un síntoma más de una interna libertaria que se expresa tanto en la arena política como en los pasillos del Congreso, donde el reparto del espacio físico se convirtió en una nueva caja de resonancia del poder.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

Cristina Kirchner sigue internada: El dato clave que reveló el último parte médico

Usurpaciones, amenazas y escrituras truchas: Pablo Toviggino no tiene paz y ahora lo acusan de tomar campos

La inflación se acelera en la tercera semana de diciembre