Mi Pobre Angelito: Javier Milei quiere desactivar las trampas del Congreso

El Congreso tiene el foco de atención de Javier Milei rumbo a la Navidad.&nbsp;

El Congreso tiene el foco de atención de Javier Milei rumbo a la Navidad. 

El Congreso tiene el foco de atención de Javier Milei rumbo a la Navidad.&nbsp;

El Congreso tiene el foco de atención de Javier Milei rumbo a la Navidad. 

El presidente Javier Milei se encontró con la realidad legislativa. Durante Navidad, intentará destrabar un Presupuesto 2026 "seguro" para sus objetivos.

22 de diciembre de 2025 - 13:32

LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025. Javier Milei pasará la Navidad mirando al Congreso por primera vez en su gestión. Tras la victoria de medio término de octubre, el escenario que parecía completamente favorable se tornó en un campo minado de "trampas" legislativas que sectores más experimentados de la oposición fueron instalando para generar una marcada incomodidad interna y externa en el Gobierno nacional.

Ahora, los esfuerzos de la Casa Rosada pasan por acomodar el proyecto del Presupuesto 2026 de manera más favorable en la previa a su paso por el Senado. Con las partidas por Discapacidad y el Garrahan inluidas en el proyecto, el propio presidente negó la posibilidad de vetar el texto que el mismo oficialismo presentó en Diputados, aunque si aseguró que habría un "acomodamiento" de las partidas más incómodas.

Mientras tanto, los otros proyectos reformistas aguardan el paso de las fiestas para un avance mayor. Ese es el caso de la reforma laboral, una embestida que el Gobierno intentó empujar antes de fin de año pero que a la luz de la resistencia sindical y política, fue postergada para febrero con el justificativo de "ampliar el debate".

Además, se cierra el ciclo de datos económicos y se comienzan a conocer balances definitivos del 2025. El Indec hará una de las últimas publicaciones del año esta tarde, dando a conocer los niveles de actividad económica retroactivos a octubre.

$LIBRA, el caso que salpicó al gobierno en 2025

"En USA le acaban de liberar todo el embargo a (Hayden) Davis. No hubo estafa, no hubo criptoestafa, ninguna de las cosas que dice la política". De esa forma, Javier Milei volvió no sólo a negar su participación en el caso del token $LIBRA, que él dio a conocer al mundo el 14/02 con un tuit lo que hizo explotar su valor de mercado, sino que además exculpa a su creador, el estadounidense Davis, e insiste en cargar la responsabilidad de las millonarias pérdidas en los inversores que, sostiene, debían estar advertidos del riesgo al que se exponían.

No es la primera vez que lo hace. Milei nunca condenó a Davis, que con su proyecto lo involucró en un caso que tiene un capítulo en la justicia argentina y otra en la de USA, aunque el Presidente le dijo a Luis Majul que en ese país el tema "ya está resuelto" por la orden de la jueza Jennifer Rochon de permitirle al dueño de Kelsier Ventura acceder a sus bienes.

Se agranda la fractura K

CFK (Cristina Fernández de Kirchner) en reposo posquirúrgico pero 2 de sus seguidores más fanáticos están protagonizando un cruce público y violento: Mayra Mendoza y Juan Grabois. El kirchnerismo en la gestión municipal no puede sostener el reclamo de los irregulares que fomentó el kirchnerismo.

El nuevo ordenamiento integral del tránsito que impulsa la Municipalidad de Quilmes provocó una embestida de los 'trapitos', que fueron por la sede municipal, lo que provocó una necesaria represión de la Policía Bonaerense. Lo interesante es la grieta abierta en Fuerza Patria entre los hiperkirchneristas Mayra Mendoza -líder oficialista y ahora legisladora provincial- y Juan Grabois -líder de trabajadores en movimientos sociales y ahora diputado nacional.

La liberación de despachos en el Congreso sigue siendo un conflicto

Mientras el Gobierno nacional intenta ordenar su agenda legislativa y avanzar en negociaciones clave por el Presupuesto y la reforma laboral, puertas adentro del Senado se multiplican los conflictos internos. Esta vez, el foco no está puesto en una votación ni en un debate parlamentario, sino en una disputa que expone tensiones políticas y personales: la asignación de despachos.

Desde el recambio legislativo, la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, decidió intervenir directamente en el reparto de oficinas. A través de una resolución administrativa, dispuso que los senadores salientes devolvieran los bienes y despachos antes de concluir formalmente sus mandatos, con el objetivo de ordenar la transición y evitar ocupaciones anticipadas. Una medida similar fue adoptada en Diputados por Martín Menem.

Redes de U24: Cuáles son las cifras reales de la pobreza en Argentina

Marcelo Longobardi se mostró sorprendido por la supuesta caída de 10 puntos en la pobreza, que hoy —según cifras oficiales— sería del 27% de la población.

El dato fue suministrado por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, pero no coincide con otros indicadores socioeconómicos que muestran una realidad muy distinta.

Por ejemplo: el crecimiento está frenado, el cierre de empresas es constante y ya se perdieron más de 200.000 empleos en blanco en Argentina durante la era Milei.

Más cuestionamientos para el INDEC

El INdEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) ya venía cascoteado por sus números sobre inflación y sobre nivel de actividad. Pero, hasta ahora, Marcos Lavagna había logrado surfear el cuestionamiento a su credibilidad. Daniel Scioli es el 1er. ladrillo en la pared del ex socio de Sergio Massa.

Scioli, al frente de Turismo de la Nación, finalizó un contrato de $570 millones con el INdEC, que confirmó que “se producirán cambios en la difusión (de datos de turismo) que afectarán la presentación de la información y su periodicidad”.

Siguen las complicaciones en el frente laboral

Fin de año llega de la peor manera para el frigorífico Euro ubicado en la localidad vecina de Villa Gobernador Gálvez. La crisis se profundiza con el correr de los días manteniendo a sus trabajadores al límite y la incertidumbre es total.

Alta tensión en el frente europeo

El jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, murió este lunes en un atentado con coche bomba en un barrio al sur de Moscú, según lo confirmó en esta jornada el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), el cual atribuyó el ataque a la inteligencia ucraniana.

Según Svetlana Petrenko, portavoz del Comité de Investigación Ruso, había explosivos bajo el suelo del vehículo de Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, quien resultó asesinado en el atentado terrorista de este lunes.

Se calienta la inflación de diciembre

Los datos de alta frecuencia volvieron a encender luces amarillas en el tramo final de diciembre. Con información al 19 de diciembre, el IPC-OJF de Ferreres marcó una inflación semanal del 0,6%, un registro elevado para esta etapa del mes y que rompe con la calma observada en semanas previas.

El dato más sensible no estuvo en el índice general, sino en la inflación núcleo, que trepó al 1,0% semanal, el valor más alto desde abril de 2024. Esa brecha entre el nivel general y la subyacente Regulados y Estacionales volvieron a caer, con una deflación conjunta del 1,1% semanal, segundo registro negativo consecutivo.

La carne, un lujo navideño en 2025

La carne vacuna fue uno de los alimentos que más se encareció en noviembre, en la mesa de los argentinos. Según un informe del sector, en noviembre de 2025 el precio de la hacienda alcanzó su nivel relativo más alto de los últimos quince años medido contra el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), mientras que el consumo interno mostró una recuperación moderada, sostenida más por la caída de las exportaciones que por una mejora del poder adquisitivo.

Lo dice el Informe Económico Mensual Nº 298 de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) que advierte que el sector enfrenta problemas estructurales de oferta, que presionan al alza los precios.

Así transcurre la internación de Cristina Kirchner

La expresidenta Cristina Kirchner permanece internada en el Sanatorio Otamendi, donde evoluciona favorablemente luego de haber sido intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Así lo informó este lunes un nuevo parte médico difundido por la institución, que confirmó que la paciente continúa bajo tratamiento y seguirá hospitalizada por el momento.

De acuerdo con el informe oficial, Kirchner recibe antibióticos y mantiene un drenaje peritoneal como parte del abordaje postoperatorio. El equipo médico señaló que no presenta fiebre ni signos de complicaciones, aunque aclaró que se decidió prolongar la internación hasta completar el tratamiento indicado.

