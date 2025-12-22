Mi Pobre Angelito: Javier Milei quiere desactivar las trampas del Congreso

Live Blog Post

"En USA le acaban de liberar todo el embargo a (Hayden) Davis. No hubo estafa, no hubo criptoestafa, ninguna de las cosas que dice la política". De esa forma, Javier Milei volvió no sólo a negar su participación en el caso del token $LIBRA, que él dio a conocer al mundo el 14/02 con un tuit lo que hizo explotar su valor de mercado, sino que además exculpa a su creador, el estadounidense Davis, e insiste en cargar la responsabilidad de las millonarias pérdidas en los inversores que, sostiene, debían estar advertidos del riesgo al que se exponían.

No es la primera vez que lo hace. Milei nunca condenó a Davis, que con su proyecto lo involucró en un caso que tiene un capítulo en la justicia argentina y otra en la de USA, aunque el Presidente le dijo a Luis Majul que en ese país el tema "ya está resuelto" por la orden de la jueza Jennifer Rochon de permitirle al dueño de Kelsier Ventura acceder a sus bienes.

