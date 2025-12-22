RUIDO EN EL CIERRE DEL AÑO
La inflación se acelera en la tercera semana de diciembre
Los datos de alta frecuencia volvieron a encender luces amarillas, con información al 19/12 el IPC-OJF de Ferreres marcó una inflación semanal del 0,6%.
El dato más sensible no estuvo en el índice general, sino en la inflación núcleo, que trepó al 1,0% semanal, el valor más alto desde abril de 2024. Esa brecha entre el nivel general y la subyacente Regulados y Estacionales volvieron a caer, con una deflación conjunta del 1,1% semanal, segundo registro negativo consecutivo.
Núcleo en alza
Tal como destacan desde Facimex, al comparar el período 12–19 de diciembre, la inflación general aceleró frente a noviembre (0,2% semanal), aunque se movió en línea con los registros de septiembre y octubre, cuando rondó entre 0,5% y 0,6% semanal. La diferencia clave volvió a estar en la dinámica subyacente, en donde, la inflación núcleo se ubicó en su nivel más alto en ocho meses, un dato que el mercado sigue con lupa.
En paralelo, el relevamiento de EconViews mostró una inflación del 0,4% semanal en Alimentos, con una leve desaceleración de 0,1 punto porcentual respecto de la semana anterior. El freno en alimentos ayudó a contener el índice general, aunque no alcanzó para neutralizar la presión de fondo.
Métricas mensuales
Cuando se amplía el zoom a las métricas mensuales, el panorama gana espesor. En la medición punta a punta de los últimos 30 días, el IPC-OJF acumuló una suba del 2,5% en el nivel general, 0,4 puntos por encima de la semana previa.
Otra forma de mirar el proceso es comparar los primeros 19 días de diciembre contra igual período de noviembre. Allí, la inflación general se mantuvo en 2,2%, sin cambios, pero la núcleo avanzó desde 2,0% hasta 2,7%, un movimiento que refuerza la idea de una aceleración en el margen.
La tercera métrica, que contrasta las últimas cuatro semanas contra las cuatro anteriores, arrojó un ritmo mensual implícito del 2,2% para el nivel general, estable respecto de la semana pasada, y del 2,6% para la núcleo, con un avance adicional de 0,2 puntos.
Diciembre apunta a cerrar en torno al 2,3%
Pese a la suba semanal y al repunte de la inflación núcleo, la proyección para diciembre se mantiene en 2,3% mensual. El arrastre estadístico que dejó el IPC-OJF ya se ubica en 2,2%, lo que acota el margen para sorpresas significativas.
En la misma línea se mueven los números de Eco Go, que con datos hasta la segunda semana del mes también proyecta una inflación mensual en torno al 2,3%.
La última foto del año
El cierre de diciembre deja una lectura ambigua. Por un lado, los precios regulados y estacionales siguen jugando a favor, conteniendo el índice general. Por otro, la inflación núcleo vuelve a tomar velocidad, una señal que incomoda y que reabre el debate sobre la sostenibilidad del proceso de desinflación.
Con un núcleo más firme y un arrastre que ya empuja el piso del mes, la atención empieza a desplazarse hacia enero, cuando la estacionalidad juega en contra y cualquier desliz puede amplificarse con mayor rapidez.
Otras noticias de Urgente24
No alcanza la desinflación, el tema es el ingreso: El consumo masivo sigue en caída
Javier Milei: "No voy a vetar el presupuesto"
Precarización laboral: Argentina dejó de crear empleo formal
¿El presidente Milei no tiene quien le escriba? ¿Sus discursos atrasan? (No hay Javo 2.0)