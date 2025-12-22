La inflación se acelera en la tercera semana de diciembre

En el mismo lapso, la inflación núcleo trepó al 3,2%, con un salto de 0,7 puntos, confirmando que la presión no se diluye. En el mismo lapso, la inflación núcleo trepó al 3,2%, con un salto de 0,7 puntos, confirmando que la presión no se diluye.

Otra forma de mirar el proceso es comparar los primeros 19 días de diciembre contra igual período de noviembre. Allí, la inflación general se mantuvo en 2,2%, sin cambios, pero la núcleo avanzó desde 2,0% hasta 2,7%, un movimiento que refuerza la idea de una aceleración en el margen.

La tercera métrica, que contrasta las últimas cuatro semanas contra las cuatro anteriores, arrojó un ritmo mensual implícito del 2,2% para el nivel general, estable respecto de la semana pasada, y del 2,6% para la núcleo, con un avance adicional de 0,2 puntos.

Diciembre apunta a cerrar en torno al 2,3%

Pese a la suba semanal y al repunte de la inflación núcleo, la proyección para diciembre se mantiene en 2,3% mensual. El arrastre estadístico que dejó el IPC-OJF ya se ubica en 2,2%, lo que acota el margen para sorpresas significativas.

Bajo el supuesto de una inflación cercana al 0,3% semanal en lo que resta del mes, diciembre terminaría alineado con esa previsión. Bajo el supuesto de una inflación cercana al 0,3% semanal en lo que resta del mes, diciembre terminaría alineado con esa previsión.

En la misma línea se mueven los números de Eco Go, que con datos hasta la segunda semana del mes también proyecta una inflación mensual en torno al 2,3%.

La última foto del año

El cierre de diciembre deja una lectura ambigua. Por un lado, los precios regulados y estacionales siguen jugando a favor, conteniendo el índice general. Por otro, la inflación núcleo vuelve a tomar velocidad, una señal que incomoda y que reabre el debate sobre la sostenibilidad del proceso de desinflación.

El dato semanal no cambia el escenario base, pero sí introduce ruido en el margen. El dato semanal no cambia el escenario base, pero sí introduce ruido en el margen.

Con un núcleo más firme y un arrastre que ya empuja el piso del mes, la atención empieza a desplazarse hacia enero, cuando la estacionalidad juega en contra y cualquier desliz puede amplificarse con mayor rapidez.

Otras noticias de Urgente24

No alcanza la desinflación, el tema es el ingreso: El consumo masivo sigue en caída

Javier Milei: "No voy a vetar el presupuesto"

Precarización laboral: Argentina dejó de crear empleo formal

¿El presidente Milei no tiene quien le escriba? ¿Sus discursos atrasan? (No hay Javo 2.0)