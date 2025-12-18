El más reciente informe de inflación de Estados Unidos, correspondiente a noviembre, generó escepticismo entre economistas y analistas de Wall Street, quienes advirtieron que los datos podrían estar distorsionados por la interrupción en la recopilación de información causada por el reciente shutdown (cierre del gobierno federal).
SIN UNA BUENA MEDICIÓN
Inflación en Estados Unidos genera dudas entre economistas: Alertan fallas de medición
Wall Street advierte que la falta de datos de inflación en Estados Unidos, por el shutdown, distorsionó las cifras oficiales, y dudan de la política monetaria.
De acuerdo con cifras oficiales de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), los precios al consumidor aumentaron un 2,7 % interanual en noviembre, una cifra considerablemente inferior al 3,1 % esperado por los analistas y al 3 % registrado en septiembre, según publicó Financial Times.
La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, también sorprendió al ubicarse en 2,6 %, frente a una previsión del 3 %.
El shutdown generó problemas en las estadísticas
Sin embargo, especialistas señalaron que el informe debe interpretarse con cautela. El cierre del gobierno, que se extendió por aproximadamente seis semanas, obligó a la BLS a suspender la recopilación regular de datos y a descartar el informe de octubre. Durante ese periodo, la agencia tuvo que estimar numerosos precios en lugar de basarse en encuestas directas, lo que habría afectado la calidad de los resultados.
“Hay que tomarlo con cautela”, advirtió Diane Swonk, economista jefe de KPMG en Estados Unidos, al mismo medio, y señaló inconsistencias entre los datos reportados y los precios observados en la economía real. Según Swonk, algunos componentes que deberían estar aumentando muestran caídas, mientras que otros siguen la tendencia contraria, generando confusión.
Pese a las dudas, la Casa Blanca celebró el informe como una señal positiva. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, afirmó que el dato representa un avance en la lucha contra la inflación y un respaldo a las políticas económicas del presidente Donald Trump, quien ha enfrentado crecientes presiones políticas por el impacto del costo de vida en los hogares estadounidenses.
La reacción de los mercados
Los mercados financieros, sin embargo, reaccionaron con cautela. El mercado de bonos apenas mostró cambios y revirtió rápidamente una leve baja en los rendimientos. En contraste, Wall Street registró ganancias: el índice S&P 500 subió un 1 %, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un 1,7 %, en un contexto marcado por la volatilidad.
Analistas coincidieron en que el cierre del gobierno pudo haber distorsionado especialmente los datos relacionados con los costos de la vivienda, que representan cerca de un tercio del índice general. Además, las ofertas del Black Friday, coincidentes con la reanudación de las encuestas a finales de noviembre, podrían haber contribuido a lecturas artificialmente bajas.
Michael Hanson, economista senior de JPMorgan, sostuvo que la BLS probablemente mantuvo sin cambios algunos precios que no pudo recopilar, lo que habría generado un sesgo a la baja que podría corregirse en los próximos meses.
El informe también reavivó el debate sobre la política monetaria. Aunque podría intensificar la presión del presidente Trump para acelerar los recortes de tasas, los analistas dudan de que la Reserva Federal modifique su estrategia de forma inmediata. La Fed redujo recientemente las tasas a su nivel más bajo en tres años, en medio de divisiones internas sobre los riesgos inflacionarios y la debilidad del mercado laboral, cuya tasa de desempleo alcanzó en noviembre su nivel más alto en cuatro años.
