Inflación en Estados Unidos genera dudas entre economistas: Alertan fallas de medición

Pese a las dudas, la Casa Blanca celebró el informe como una señal positiva. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, afirmó que el dato representa un avance en la lucha contra la inflación y un respaldo a las políticas económicas del presidente Donald Trump, quien ha enfrentado crecientes presiones políticas por el impacto del costo de vida en los hogares estadounidenses.

La reacción de los mercados

Los mercados financieros, sin embargo, reaccionaron con cautela. El mercado de bonos apenas mostró cambios y revirtió rápidamente una leve baja en los rendimientos. En contraste, Wall Street registró ganancias: el índice S&P 500 subió un 1 %, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un 1,7 %, en un contexto marcado por la volatilidad.

Analistas coincidieron en que el cierre del gobierno pudo haber distorsionado especialmente los datos relacionados con los costos de la vivienda, que representan cerca de un tercio del índice general. Además, las ofertas del Black Friday, coincidentes con la reanudación de las encuestas a finales de noviembre, podrían haber contribuido a lecturas artificialmente bajas.

Michael Hanson, economista senior de JPMorgan, sostuvo que la BLS probablemente mantuvo sin cambios algunos precios que no pudo recopilar, lo que habría generado un sesgo a la baja que podría corregirse en los próximos meses.

El informe también reavivó el debate sobre la política monetaria. Aunque podría intensificar la presión del presidente Trump para acelerar los recortes de tasas, los analistas dudan de que la Reserva Federal modifique su estrategia de forma inmediata. La Fed redujo recientemente las tasas a su nivel más bajo en tres años, en medio de divisiones internas sobre los riesgos inflacionarios y la debilidad del mercado laboral, cuya tasa de desempleo alcanzó en noviembre su nivel más alto en cuatro años.

