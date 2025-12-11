Qué es el Obamacare que genera discordia en el Senado de USA tras el shutdown

“El presidente Trump y los republicanos están centrados en reducir los costos y ofrecer una mejor atención médica para los estadounidenses trabajadores, desde reducir los precios de los medicamentos hasta traer la fabricación farmacéutica de vuelta a Estados Unidos, impulsando miles de millones de dólares en nuevas inversiones”, agregó.

Sin embargo, Trump ha insinuado que involucraría a los demócratas en el tema de la salud, e incluso declaró a la prensa el mes pasado que había "hablado personalmente con algunos demócratas" sobre su idea de dar dinero directamente a los consumidores para que paguen su cobertura médica.

Qué es el Obamacare y cómo funciona

El Obamacare, oficialmente La Ley de Cuidados de Salud a Bajo Costo (Affordable Care Act), es una reforma de salud impulsada durante el mandato de Barack Obama, que incluye una cobertura médica más accesible y asequible, destinada a personas de bajos recursos, y subsidiada por el Estado.

Una parte de la prima del Obamacare se paga con fondos federales. La aseguradoras no pueden rechazar a alguien ni cobrar más por tener una condición médica previa (como diabetes, cáncer, etc.).

Según el programa Obamacare, se puede comprar distintos planes del seguro médico dentro de la página gubernamental del Mercado de Seguro Médicos. Los planes cubren 10 beneficios esenciales, incluyendo emergencias, hospitalización, maternidad, salud mental y medicamentos recetados.

image Última oportunidad en el Senado para impedir que se dispare en enero el costo de los seguros médicos de Obamacare | GENTILEZA TELEMUNDO

El programa de Obama estableció mercados en línea, también conocidos como "intercambios" o marketplaces, donde las personas podían comparar y comprar seguros de salud. Estos mercados también ofrecen subsidios (ayudas económicas) para las personas con ingresos más bajos.

En ese sentido, todos los planes de salud deben ofrecer al menos un paquete básico de beneficios (como hospitalización, atención de maternidad, servicios de salud mental, etc.), lo que garantiza que las personas reciban una atención médica integral.

La ley de Obama permitió la expansión de Medicaid (programa público de salud para personas con bajos recursos) a más estados, lo que permitió que más personas de bajos ingresos pudieran acceder a cobertura médica.

Inicialmente, la ley incluía un mandato que obligaba a las personas a tener seguro médico o enfrentar una multa en sus impuestos.

La ley permitió que más personas pudieran acceder a un seguro médico y, según cifras oficiales, 20 millones de estadounidenses usufructuan este programa de salud. Esto fue particularmente importante para aquellos que no podían pagar seguros privados o que tenían condiciones preexistentes.

El Senado de Estados Unidos debate los fondos para el Obamacare

La solicitud de la extensión de los subsidios federales en atención médica por parte del ala demócrata provocó en octubre el shutdown (cierre de gobierno) más largo de la historia estadounidense, de 43 días, debido a una falta de acuerdo bipartidista debido a que no estaba contemplado en el presupuesto 2026.

Aquel cierre de gobierno había entrado en vigor porque no habían logrado llegar a un acuerdo dentro del Capitolio sobre el presupuesto federal de 2026, puntualmente porque no incluía los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act u ObamaCare), que dejarían a millones de estadounidenses con facturas de seguro médico mucho más elevadas.

Actualmente, los escaños demócratas en el Congreso quieren extender los fondos federales al Obamacare, cuyo plazo expira en poco tiempo, pero los republicanos proponen otra iniciativa alternativa y nuevas cuentas de ahorro para la salud.

En tanto, la propuesta republicana crearía nuevas cuentas de ahorro para la salud que sustituirían a los créditos fiscales, una idea que los demócratas tacharon como “muerta antes de nacer”.

Hoy jueves 11/12 el Senado rechazaría el plan republicano sobre la mesa, una iniciativa de los senadores Bill Cassidy (republicano por Luisiana) y Mike Crapo (republicano por Idaho), anticipan Cheyenne Haslett y Alex Gangitano en Politico.

Más contenido en Urgente24

Champions League: Real Madrid 1-2 Manchester City, tres puntos de oro para los "Ciudadanos"

Todo mal en Noruega: Javier Milei canceló agenda y aceleró la vuelta

BCRA: 90 días de restricción al que compre dólar oficial

A 2 años de Javier Milei, crece el malestar social y la economía cruje

Telefe mete poda a lo pavote y deja afuera a varios conductores históricos en 2026