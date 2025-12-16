Estados Unidos acusa a Europa de jugar sucio y apunta contra Amadeus, Accenture y DHL

Funcionarios comunitarios subrayan que las regulaciones no están diseñadas para discriminar, sino para proteger a los consumidores, preservar la competencia y asegurar el correcto funcionamiento del mercado.

El señalamiento a empresas como Amadeus ha generado inquietud en el ámbito empresarial europeo, especialmente en España, donde la firma es considerada un actor clave en la industria tecnológica y turística.

Aunque no se han anunciado sanciones concretas, la inclusión de nombres específicos en el discurso estadounidense, como Accenture, SAP y DHL o Siemens, es interpretada como una señal de advertencia y una herramienta de presión en la negociación política entre ambas potencias económicas.

¿Discriminación o estrategia geopolítica?

Analistas señalan que este nuevo cruce forma parte de un conflicto más amplio sobre el liderazgo tecnológico global y el control de los datos, un terreno en el que la Unión Europea ha optado por una regulación más estricta que la estadounidense, según publicó Europa Press.

Washington teme que este enfoque limite el crecimiento de sus empresas y siente un precedente que otros bloques económicos podrían imitar.

Por ahora, Bruselas insiste en que mantendrá su hoja de ruta regulatoria y defiende su derecho a establecer normas propias dentro de su jurisdicción. Al mismo tiempo, diplomáticos de ambos lados del Atlántico reconocen la necesidad de evitar una escalada que derive en una guerra comercial, en un momento de fragilidad económica global.

El choque entre Estados Unidos y la Unión Europea vuelve así a poner de manifiesto las diferencias de enfoque en materia de regulación, competencia y soberanía económica, con las grandes empresas tecnológicas atrapadas en el centro de una disputa que trasciende lo comercial y se adentra en el terreno geopolítico.

