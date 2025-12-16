Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea vuelven a intensificarse tras las acusaciones de Washington de que Bruselas aplica normas que “discriminan” a las empresas estadounidenses. El Gobierno norteamericano advirtió que las regulaciones europeas podrían generar represalias directas a compañías tecnológicas y de servicios.
Estados Unidos acusa a Europa de jugar sucio y apunta contra Amadeus, Accenture y DHL
En medio de fuertes tensiones geopolíticas, Estados Unidos denuncia normas “discriminatorias” de Europa contra sus empresas y crece la tensión comercial.
Desde la administración estadounidense sostienen que el marco regulatorio impulsado por la Unión Europea impone cargas desproporcionadas a las empresas extranjeras, especialmente a aquellas con fuerte presencia en el mercado digital. Según esta visión, las nuevas normas europeas crean barreras que afectan la competitividad y limitan el acceso justo al mercado comunitario, lo que podría derivar en represalias comerciales o en medidas de presión diplomática.
La advertencia se produce en un contexto de creciente escrutinio regulatorio en Europa, donde las autoridades comunitarias han reforzado su control sobre grandes compañías tecnológicas, plataformas digitales y proveedores de servicios considerados estratégicos.
Estados Unidos interpreta estas iniciativas como un intento de favorecer a empresas europeas frente a competidores internacionales, una acusación que Bruselas rechaza de manera tajante.
La respuesta de Europa
Desde la Comisión Europea, se plantea que las normas vigentes y las que se encuentran en proceso de aplicación buscan garantizar “condiciones de competencia seguras, justas y equitativas” para todas las empresas que operan en el mercado único, independientemente de su país de origen.
Funcionarios comunitarios subrayan que las regulaciones no están diseñadas para discriminar, sino para proteger a los consumidores, preservar la competencia y asegurar el correcto funcionamiento del mercado.
El señalamiento a empresas como Amadeus ha generado inquietud en el ámbito empresarial europeo, especialmente en España, donde la firma es considerada un actor clave en la industria tecnológica y turística.
Aunque no se han anunciado sanciones concretas, la inclusión de nombres específicos en el discurso estadounidense, como Accenture, SAP y DHL o Siemens, es interpretada como una señal de advertencia y una herramienta de presión en la negociación política entre ambas potencias económicas.
¿Discriminación o estrategia geopolítica?
Analistas señalan que este nuevo cruce forma parte de un conflicto más amplio sobre el liderazgo tecnológico global y el control de los datos, un terreno en el que la Unión Europea ha optado por una regulación más estricta que la estadounidense, según publicó Europa Press.
Washington teme que este enfoque limite el crecimiento de sus empresas y siente un precedente que otros bloques económicos podrían imitar.
Por ahora, Bruselas insiste en que mantendrá su hoja de ruta regulatoria y defiende su derecho a establecer normas propias dentro de su jurisdicción. Al mismo tiempo, diplomáticos de ambos lados del Atlántico reconocen la necesidad de evitar una escalada que derive en una guerra comercial, en un momento de fragilidad económica global.
El choque entre Estados Unidos y la Unión Europea vuelve así a poner de manifiesto las diferencias de enfoque en materia de regulación, competencia y soberanía económica, con las grandes empresas tecnológicas atrapadas en el centro de una disputa que trasciende lo comercial y se adentra en el terreno geopolítico.
