Tricot compite con Shein y sacude las compras con precios irrisorios

Qué busca Tricot en el mercado argentino de compras de moda

“Nuestro desembarco en Argentina representa un hito en la historia de Tricot. Queremos acercar una moda accesible, actual y adaptable a todos los estilos de vida”, expresó Juan Pablo Morandé, gerente de marketing de la compañía.

El consumo de indumentaria en Argentina atravesó cambios profundos, con consumidores más informados, que comparan precios y evalúan calidad, priorizando marcas que respondan a necesidades concretas. Es por esto que Tricot, apunta a cubrir un espacio donde el fast fashion convive con la búsqueda de prendas funcionales.

Cuál es la historia y trayectoria de Tricot

Fundada en 1952 en Chile, Tricot cuenta con más de 70 años de trayectoria en el rubro textil. A lo largo de las décadas, logró consolidarse como una de las marcas más reconocidas del país vecino, con más de 100 tiendas físicas y una plataforma digital robusta que acompaña el cambio en los hábitos de consumo.

tricot

Su crecimiento se apoyó en tres pilares, variedad de productos, actualización constante de tendencias y precios accesibles. Esa fórmula le permitió construir una relación de confianza con su público.

