La llegada de Tricot al mercado argentino marca una guerra en el mapa de las compras de indumentaria. Con una propuesta enfocada en moda accesible, variedad de estilos y una fuerte apuesta digital, la marca chilena desembarca en el país con el objetivo de captar a un público cada vez más atento al precio, pero sin resignar diseño ni calidad.
DESDE CHILE A ARGENTINA
Tricot compite con Shein y sacude las compras con precios irrisorios
Desde Tricot anticipan que el lanzamiento es solo el comienzo. Si el público lo acepta, no se descarta una expansión hacia formatos presenciales.
Tricot: Cómo funciona la nueva propuesta de compras online
El primer paso de Tricot en la Argentina es netamente digital. Con el lanzamiento de su tienda online tricot.com.ar, la marca habilitó su catálogo completo para consumidores de todo el país. La plataforma fue diseñada para ofrecer una experiencia de compra simple, ágil y segura, alineada con los estándares actuales del e-commerce de moda.
El recorrido por el sitio prioriza la navegación intuitiva, con categorías claras y filtros que permiten encontrar prendas por estilo, talle o tipo de uso. Tricot busca posicionarse como una marca inclusiva, con una amplia curva de talles y colecciones pensadas para distintos cuerpos y edades.
Compras con envíos a todo el país: La estrategia de Tricot para crecer
Uno de los ejes centrales del desembarco de Tricot es la logística. La marca ofrece envíos a todo el país. En muchas provincias, la oferta de moda accesible sigue siendo limitada, lo que convierte al canal online en una herramienta fundamental para captar nuevos públicos.
Desde la empresa señalan que este enfoque busca construir comunidad y fidelización. La comodidad de comprar desde casa, sumada a precios competitivos, aparece como un combo ideal.
Qué busca Tricot en el mercado argentino de compras de moda
“Nuestro desembarco en Argentina representa un hito en la historia de Tricot. Queremos acercar una moda accesible, actual y adaptable a todos los estilos de vida”, expresó Juan Pablo Morandé, gerente de marketing de la compañía.
El consumo de indumentaria en Argentina atravesó cambios profundos, con consumidores más informados, que comparan precios y evalúan calidad, priorizando marcas que respondan a necesidades concretas. Es por esto que Tricot, apunta a cubrir un espacio donde el fast fashion convive con la búsqueda de prendas funcionales.
Cuál es la historia y trayectoria de Tricot
Fundada en 1952 en Chile, Tricot cuenta con más de 70 años de trayectoria en el rubro textil. A lo largo de las décadas, logró consolidarse como una de las marcas más reconocidas del país vecino, con más de 100 tiendas físicas y una plataforma digital robusta que acompaña el cambio en los hábitos de consumo.
Su crecimiento se apoyó en tres pilares, variedad de productos, actualización constante de tendencias y precios accesibles. Esa fórmula le permitió construir una relación de confianza con su público.
