El futbolista paraguayo José Florentín recibió un revés profesional/deportivo tras verse frustrado su pase a Olimpia, un grande del país guaraní. El club decidió enfriar su contratación luego del pedido de la Justicia de prisión preventiva, en el marco de la causa de abuso sexual que lo involucra junto a otros compañeros.
"NO PODEMOS AVANZAR ASÍ"
Olimpia frenó el fichaje de José Florentín tras el pedido de prisión preventiva
José Florentín tuvo su pedido de prisión preventiva por parte de la querella que investiga la causa de abuso sexual. Olimpia eligió resguardarse.
José Florentín Bobadilla es uno de los cuatro futbolistas ex Vélez acusados de violación a una joven periodista de 24 años en marzo de 2024. Junto a Braian Cufré, Abiel Osorio y Sebastián Sosa, fueron procesados por la Justicia.
En el marco de la investigación, el domingo pasado la querella de la causa solicitó prisión preventiva por presentar una "falsa denuncia" y "entorpecer la investigación".
"El Imputado junto a sus letrados defensores manipularon indebidamente la prueba de cargo en su favor, para perjudicial maliciosamente la situación procesal de la víctima y sus allegados", sostiene la presentación contra José Florentín.
Ante esta situación, el club Olimpia de Paraguay frenó las negociaciones para repatriar al futbolista de 29 años, que desde 2022 juega en Argentina.
Guaraní, Vélez, Central Córdoba y... ¿Olimpia?: José Florentín no retornará a Paraguay
Surgido de las divisiones inferiores de Guaraní, Vélez lo compró en enero de ese año y defendió la camiseta del Fortín hasta abril de 2024. El club de Liniers le rescindió contrato, tanto a José Florentín como a Cufré y Osorio luego de la denuncia presentada por la víctima.
En agosto de 2024, con la investigación en curso, Central Córdoba se hizo de sus servicios y le hizo un contrato hasta 2026. El futbolista estaba en tratativas con Olimpia para retornar a Paraguay, pero en medio de la causa decidió pausar las conversaciones.
La razón está en el permiso laboral de José Florentín. El futbolista tenía el visto bueno de la Justicia para jugar en Paraguay hasta abril de 2026. "Le dieron hasta abril nomás el permiso de trabajo en Paraguay. No podemos avanzar así", dijeron las autoridades de El Decano, según relató el diario local ABC Cardinal.