Olimpia frenó el fichaje de José Florentín tras el pedido de prisión preventiva

Guaraní, Vélez, Central Córdoba y... ¿Olimpia?: José Florentín no retornará a Paraguay

Surgido de las divisiones inferiores de Guaraní, Vélez lo compró en enero de ese año y defendió la camiseta del Fortín hasta abril de 2024. El club de Liniers le rescindió contrato, tanto a José Florentín como a Cufré y Osorio luego de la denuncia presentada por la víctima.

Captura de pantalla (318) Comunicado de Vélez, en 2024 Fragmento del comunicado institucional de Vélez Sarsfield - Captura de pantalla

En agosto de 2024, con la investigación en curso, Central Córdoba se hizo de sus servicios y le hizo un contrato hasta 2026. El futbolista estaba en tratativas con Olimpia para retornar a Paraguay, pero en medio de la causa decidió pausar las conversaciones.

La razón está en el permiso laboral de José Florentín. El futbolista tenía el visto bueno de la Justicia para jugar en Paraguay hasta abril de 2026. "Le dieron hasta abril nomás el permiso de trabajo en Paraguay. No podemos avanzar así", dijeron las autoridades de El Decano, según relató el diario local ABC Cardinal.

