"Es el requerimiento N°1 para tener éxito en el fútbol": imposible ser DT de otra forma

"No tiene precio": el requerimiento principal para construir un equipo de fútbol

Con 4 equipos dirigidos encima ya, (KMSK Deinze y Beerschot VA de Bélgica, DC United y Montreal de la MLS), Losada dialogó con Fútbol Neto Podcast, entrega que aborda distintas temáticas dentro del fútbol.

En conversación con la mesa, apuntó a lo más importante que debe tener en cuenta un entrenador. Y va en consonancia con lo que sostiene Guardiola.

1366-04021514 Losada, con la camiseta 17 de Independiente, en el año 2004 Foto NA: EL DIA

En tiempos de análisis puntilloso gracias a una tecnología que lo permite, el fútbol ha tomado un curso insospechado apenas unos años atrás. Abocado a su materia prima, la pelota, el deporte más popular de todos siempre fue más reacio que otros para dejarse modificar por herramientas externas.

Poco a poco, así como la tecnología avanzó sobre la mayoría de los ámbitos de la vida humana, también lo hizo en los deportes y allí cayó el fútbol. Aun con todas sus virtudes, la herramienta de la tecnología puede obturar la esencia del juego. A eso se refirió Hernán Losada, a partir del aporte que hizo el consultor y analista Pablo Sarinelli.

"A veces confundimos, por tomar partido de vieja escuela, escuela intuitiva o escuela moderna aggiornada a la tecnología y los datos, olvidamos que al final de lo que estamos hablando es de procesos. Y tener en claro que cuando estás contratando un futbolista, lo contratás por sus prestaciones y por su rendimiento, pero también estás metiendo un carácter en el vestuario, que puede potenciar o fagocitar tu estructura deportiva", dijo Sarinelli.

Hay un equipo que tienta a Scaloni para dirigir luego de la Selección Argentina Lionel Scaloni hizo de la gestión del grupo el activo principal de la Selección Argentina FOTO: UNAR AGENCY/NA

Losada respondió con seguridad: "Muchas veces, yo mismo como entrenador quiero invertir mucho tiempo en lo táctico, en que todo esté claro en la semana, y eso que mencionás de armar un buen grupo sigue siendo el requerimiento número 1 para tener éxito en el fútbol".

Luego añadió: "Cuando uno genera eso, es más que 200 horas de táctica, 300 horas de video. Sobre todo en Europa, que hay tantas nacionalidades, culturas, gente que habla distintos idiomas, distintas religiones... que todas esas piezas puedan engranar y armar un equipo que muera el uno por el otro en el campo, no tiene precio".

+ de Golazo24