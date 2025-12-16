El neerlandés Johan Cruyff decía: "Jugar al fútbol es muy simple, pero jugar un fútbol simple es lo más difícil que hay". En el mismo sentido, entrenar (ser entrenador) es una tarea que, dentro de su sencillez, esconde aristas complejas que tiene siempre como punto de partida el manejo del grupo humano que dirige.
BACK TO THE BASICS
"Es el requerimiento N°1 para tener éxito en el fútbol": imposible ser DT de otra forma
En tiempos de tecnología, el entrenador argentino Hernán Losada explica lo importante de estar anclado en las bases en el fútbol.
"Conseguir un grupo unido y homogéneo": los vínculos en el fútbol como piedra fundamental
Al final, la punta del iceberg que define el futuro y devenir de un equipo es lo que ocurre cada fin de semana dentro del campo de juego. Pero, a lo largo de la semana, un conjunto de variables se juegan con la misma intensidad que cuando se juega por los puntos.
Pep Guardiola, entrenador del Manchester City y uno de los entrenadores más importantes de la historia, decía que lo más difícil de su profesión "es decirle cada partido a 11 jugadores tú no vas a jugar, tú te vas al banquillo. Imagina que en la empresa tu presidente te dice tú no vas a trabajar".
Al mismo tiempo, el entrenador multicampeón con Barcelona aseguraba: "Conseguir un grupo unido y homogéneo es el reto de cada temporada".
En esa línea fue Hernán Losada, ex futbolista de Independiente que, tras retirarse en 2018, encontró en la dirección técnica una veta atrapante.
"No tiene precio": el requerimiento principal para construir un equipo de fútbol
Con 4 equipos dirigidos encima ya, (KMSK Deinze y Beerschot VA de Bélgica, DC United y Montreal de la MLS), Losada dialogó con Fútbol Neto Podcast, entrega que aborda distintas temáticas dentro del fútbol.
En conversación con la mesa, apuntó a lo más importante que debe tener en cuenta un entrenador. Y va en consonancia con lo que sostiene Guardiola.
En tiempos de análisis puntilloso gracias a una tecnología que lo permite, el fútbol ha tomado un curso insospechado apenas unos años atrás. Abocado a su materia prima, la pelota, el deporte más popular de todos siempre fue más reacio que otros para dejarse modificar por herramientas externas.
Poco a poco, así como la tecnología avanzó sobre la mayoría de los ámbitos de la vida humana, también lo hizo en los deportes y allí cayó el fútbol. Aun con todas sus virtudes, la herramienta de la tecnología puede obturar la esencia del juego. A eso se refirió Hernán Losada, a partir del aporte que hizo el consultor y analista Pablo Sarinelli.
"A veces confundimos, por tomar partido de vieja escuela, escuela intuitiva o escuela moderna aggiornada a la tecnología y los datos, olvidamos que al final de lo que estamos hablando es de procesos. Y tener en claro que cuando estás contratando un futbolista, lo contratás por sus prestaciones y por su rendimiento, pero también estás metiendo un carácter en el vestuario, que puede potenciar o fagocitar tu estructura deportiva", dijo Sarinelli.
Losada respondió con seguridad: "Muchas veces, yo mismo como entrenador quiero invertir mucho tiempo en lo táctico, en que todo esté claro en la semana, y eso que mencionás de armar un buen grupo sigue siendo el requerimiento número 1 para tener éxito en el fútbol".
Luego añadió: "Cuando uno genera eso, es más que 200 horas de táctica, 300 horas de video. Sobre todo en Europa, que hay tantas nacionalidades, culturas, gente que habla distintos idiomas, distintas religiones... que todas esas piezas puedan engranar y armar un equipo que muera el uno por el otro en el campo, no tiene precio".