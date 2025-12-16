Gustavo Quinteros confirmó el futuro de Lomónaco y quiere un ex River en Europa

Gustavo Quinteros habló con Kevin Lomónaco

El entrenador contó que mantuvo conversaciones con Lomónaco para definir su futuro. "En la última charla, me dijo ‘me quedo, me quedo’. Le gusta estar acá, pero a veces tienen oportunidades que los puede salvar para siempre", dijo.

"Tal vez alguno de los jugadores que no tuvieron minutos puedan conseguir una cesión, pero la mayoría o todo el plantel sería bueno que se quede", completó.

Gustavo Quinteros también habló de refuerzos: "Ojalá podamos fortalecer las posiciones para darle más variantes al equipo. Fortalecer la línea delantera sería fantástico".

En esa línea, no ocultó su fascinación por Esequiel Barco, futbolista surgido de la cantera del Rojo (salió campeón de la recordada Copa Sudamericana 2017) que actualmente milita en el Spartak Moscú, de Rusia. Tras su paso por River, que duró dos años y en el que tuvo a Marcelo Gallardo y Martín Demichelis como entrenadores, Barco fue vendido al club ruso a mediados de 2024.

e75cd3c1-3ca3-4443-b62d-f20a62e113dd Barco, ex River Foto NA: PRENSA RIVER

Para Gustavo Quinteros, es un futbolista con el ADN de Independiente: "Sería fantástico tenerlo a Esequiel Barco. Es un jugador desequilibrante con las características de Independiente. Nos encantaría que vuelva".

