Gustavo Quinteros, entrenador de Independiente, aprovecha el parate que comenzó tras el cierre de la fase de grupos del Torneo Clausura y la no clasificación a playoffs de su equipo. Mientras prepara la pretemporada, proyecta un 2026 con todo el plantel.
"ES DESEQUILIBRANTE"
Gustavo Quinteros confirmó el futuro de Lomónaco y quiere un ex River en Europa
Gustavo Quinteros, entrenador de Independiente, prepara el 2026 para el club. Qué le dijo Kevin Lomónaco y qué jugador es su debilidad.
Todo el plantel quiere decir, valga la redundancia, todos los jugadores. A pesar de que el segundo semestre no fue bueno para Independiente, el conjunto de Avellaneda tiene entre sus filas a futbolistas de buena proyección. Quizás el más llamativo de ese grupo haya sido Kevin Lomónaco.
El central, con personalidad, buen pie y valentía para incursionar más allá de la zaga, ha demostrado tras su llegada a Independiente que, con 23 años, su techo todavía está lejos. Hace ya algunos mercados de pases que su nombre coquetea con las carpetas de clubes del exterior que, con toda lógica y criterio, quien hacerse de los servicios del defensor.
Retener a Lomónaco, que gracias a sus buenas actuaciones se ganó la convocatoria de Lionel Scaloni para la Selección Argentina, es una travesía para Independiente. Y Gustavo Quinteros, lógicamente, lo sabe.
Según confirmó, pretende que el zaguero se quede, al igual que el resto de sus compañeros. "Que se quede todo el plantel", sentenció Gustavo Quinteros en diálogo con DSports Radio.
Gustavo Quinteros habló con Kevin Lomónaco
El entrenador contó que mantuvo conversaciones con Lomónaco para definir su futuro. "En la última charla, me dijo ‘me quedo, me quedo’. Le gusta estar acá, pero a veces tienen oportunidades que los puede salvar para siempre", dijo.
"Tal vez alguno de los jugadores que no tuvieron minutos puedan conseguir una cesión, pero la mayoría o todo el plantel sería bueno que se quede", completó.
Gustavo Quinteros también habló de refuerzos: "Ojalá podamos fortalecer las posiciones para darle más variantes al equipo. Fortalecer la línea delantera sería fantástico".
En esa línea, no ocultó su fascinación por Esequiel Barco, futbolista surgido de la cantera del Rojo (salió campeón de la recordada Copa Sudamericana 2017) que actualmente milita en el Spartak Moscú, de Rusia. Tras su paso por River, que duró dos años y en el que tuvo a Marcelo Gallardo y Martín Demichelis como entrenadores, Barco fue vendido al club ruso a mediados de 2024.
Para Gustavo Quinteros, es un futbolista con el ADN de Independiente: "Sería fantástico tenerlo a Esequiel Barco. Es un jugador desequilibrante con las características de Independiente. Nos encantaría que vuelva".