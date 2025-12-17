A través de la Empresa Argentina de Navegación Aérea la Casa Rosada calificó de "inadmisibles" las medidas de fuerza anunciadas por los controladores aéreos.
3 HORAS DIARIAS DE CANCELACIONES
Comienzan 17/12 y 18/12 los paros de controladores aéreos: se extenderán hasta el 29/12
El cronograma de protestas afectará 5 jornadas no consecutivas en plenas fiestas de fin de año. El gobierno nacional habló de "intencionalidad política"
"Una vez más la casta sindical le da la espalda a miles de argentinos y toma medidas que evidencian la clara intención de coartar las libertades y afectar el normal desarrollo de las operaciones aéreas, en el inicio de la temporada alta y en los días próximos a las Fiestas", se quejaron desde EANA.
Las fechas y horarios del cronograma de medidas de fuerza son las siguientes:
Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: vuelos con destino nacional
Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: vuelos con destino nacional
Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: vuelos con destino nacional
Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: vuelos internacionales en todo el país
Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: toda la aviación en todos los aeropuertos.
El conflicto se da en la antesala de las fiestas de fin de año, uno de los momentos de mayor demanda de vuelos, lo que podría generar complicaciones operativas y demoras para pasajeros y aerolíneas.
El reclamo del gremio de controladores aéreos
Desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación han denunciado el incumplimiento de acuerdos previamente firmados y la falta de respuestas a sus reclamos.
Entre los principales reclamos figuran la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con déficit de personal y la revisión del monto por refrigerio.
El gremio llevó adelante varias medidas de fuerza que afectaron los vuelos de carga en el mes de noviembre pero no lograron forzar negociaciones con las autoridades.