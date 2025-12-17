urgente24
ACTUALIDAD controladores aéreos > Protestas en Cuba > Casa Rosada

3 HORAS DIARIAS DE CANCELACIONES

Comienzan 17/12 y 18/12 los paros de controladores aéreos: se extenderán hasta el 29/12

El cronograma de protestas afectará 5 jornadas no consecutivas en plenas fiestas de fin de año. El gobierno nacional habló de "intencionalidad política"

17 de diciembre de 2025 - 00:21
Paro de controladores aéreo

Paro de controladores aéreo

A través de la Empresa Argentina de Navegación Aérea la Casa Rosada calificó de "inadmisibles" las medidas de fuerza anunciadas por los controladores aéreos.

"Una vez más la casta sindical le da la espalda a miles de argentinos y toma medidas que evidencian la clara intención de coartar las libertades y afectar el normal desarrollo de las operaciones aéreas, en el inicio de la temporada alta y en los días próximos a las Fiestas", se quejaron desde EANA.

Las fechas y horarios del cronograma de medidas de fuerza son las siguientes:

Seguir leyendo

Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: vuelos con destino nacional

Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: vuelos con destino nacional

Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: vuelos con destino nacional

Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: vuelos internacionales en todo el país

Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: toda la aviación en todos los aeropuertos.

El gremio aclaró que las medidas afectarán únicamente los despegues, con restricción de autorizaciones en tierra y sin transmisión de planes de vuelo durante los horarios de paro. Quedarán exceptuadas las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado y de búsqueda y salvamento. El gremio aclaró que las medidas afectarán únicamente los despegues, con restricción de autorizaciones en tierra y sin transmisión de planes de vuelo durante los horarios de paro. Quedarán exceptuadas las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado y de búsqueda y salvamento.

El conflicto se da en la antesala de las fiestas de fin de año, uno de los momentos de mayor demanda de vuelos, lo que podría generar complicaciones operativas y demoras para pasajeros y aerolíneas.

image
Paro de controladores aéreos: 3 horas a lo largo de 5 dìas discontinuados

Paro de controladores aéreos: 3 horas a lo largo de 5 dìas discontinuados

El reclamo del gremio de controladores aéreos

Desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación han denunciado el incumplimiento de acuerdos previamente firmados y la falta de respuestas a sus reclamos.

Entre los principales reclamos figuran la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con déficit de personal y la revisión del monto por refrigerio.

Estas situaciones fueron planteadas hace más de 3 meses sin obtener respuestas que permitan destrabar el conflicto. Ante el constante crecimiento de las operaciones aéreas, la situación salarial es angustiante. Estas situaciones fueron planteadas hace más de 3 meses sin obtener respuestas que permitan destrabar el conflicto. Ante el constante crecimiento de las operaciones aéreas, la situación salarial es angustiante.

El gremio llevó adelante varias medidas de fuerza que afectaron los vuelos de carga en el mes de noviembre pero no lograron forzar negociaciones con las autoridades.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES